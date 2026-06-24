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Țara europeană aflată pe primul loc la calitatea apei pentru înot. Ce poziție ocupă România

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Țara europeană aflată pe primul loc la calitatea apei pentru înot. Ce poziție ocupă România
Raportul evaluează anual siguranța apelor pentru înot

Grecia se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește calitatea și siguranța apei destinate înotului, potrivit unui raport realizat de Agenția Europeană de Mediu (AEM) împreună cu Comisia Europeană. Analiza arată că majoritatea zonelor de scăldat monitorizate pe continent au respectat cele mai stricte standarde de calitate, însă Grecia s-a remarcat prin rezultate excepționale.

Raportul evaluează anual siguranța apelor pentru înot, urmărind în special prezența bacteriilor care pot provoca afecțiuni grave. Astfel, turiștii pot afla care sunt cele mai sigure destinații pentru petrecerea vacanțelor de vară.

„Având în vedere că marea majoritate a zonelor pentru scăldat din Europa au atins un nivel excelent de calitate, cetățenii se pot bucura de condiții sigure pentru înot în sezonul estival”, a declarat comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius.

Aproape 1.700 de plaje din Grecia au primit calificativul „excelent”

Grecia, una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru vacanțele de vară, a obținut cele mai bune rezultate din raport. Aproximativ 1.700 de zone de înot și plaje au fost încadrate la categoria „excelent”, confirmând reputația țării pentru apele limpezi și curate.

Popularitatea Greciei rămâne ridicată și în rândul turiștilor români, care aleg în fiecare an insulele și stațiunile elene pentru concedii. În plus, autoritățile elene au anunțat că turiștii afectați de incendiile de vegetație din Rodos, în vara anului trecut, vor beneficia de vacanțe gratuite în anumite condiții.

În clasamentul european, Grecia este urmată de Croația, Cipru și Austria, țări care au înregistrat, de asemenea, rezultate foarte bune privind calitatea apei pentru scăldat.

Cum se situează România

Datele publicate de Agenția Europeană de Mediu arată că și România a avut rezultate bune. Din cele 50 de zone pentru înot monitorizate la nivel național, 35 au fost încadrate la categoria „calitate excelentă”, reprezentând 70% din total.

Celelalte 15 zone analizate au primit calificativul „calitate bună”, ceea ce înseamnă că toate apele pentru înot evaluate oficial în România au respectat standardele minime impuse la nivelul Uniunii Europene.

Rezultate similare au fost raportate și în Belgia, Bulgaria, Luxemburg, Malta și Austria, unde toate zonele de scăldat monitorizate au îndeplinit cel puțin criteriile minime de calitate. Raportul confirmă astfel că majoritatea plajelor și zonelor de înot din Europa oferă condiții sigure pentru turiști în sezonul estival.

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