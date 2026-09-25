Sunetele din pădure care îi pot speria pe turiști. Salvamont explică ce se întâmplă în această perioadă și cum trebuie să reacționezi dacă le auzi

„În atenția turiștilor care tranzitează zona montană. În această perioadă, în zona montană a țării noastre se pot auzi unele sunete care pot fi chiar înspăimântătoare. Acestea sunt făcute în general de cerbii aflați în rut”, a transmis, marți, Salvamont Suceava.

Salvatorii montani au distribuit și imagini cu un cerb, însoțite de sunetele pe care acesta le produce, astfel încât turiștii să poată înțelege mai ușor fenomenul.

Ce este boncănitul și cât durează

Boncănitul, numit și boncăluit, desemnează sunetele puternice emise de cerbi în timpul rutului, adică al perioadei de împerechere. Potrivit Direcției Silvice Suceava, sezonul începe în septembrie și se încheie, de regulă, în prima jumătate a lunii octombrie, în funcție de climă și altitudine. Prin urmare, manifestările nu încep și nu se termină simultan în toate pădurile.

Prin aceste vocalizări, masculii își semnalează prezența, încearcă să atragă femelele, numite ciute, și să descurajeze rivalii. Competiția poate include și confruntări în care cerbii își încleștează coarnele. Sunetele fac astfel parte dintr-un ritual de reproducere, fără să indice, prin ele însele, că un animal urmărește sau amenință turiștii.

De ce cer salvamontiștii să nu fie apelat inutil 112

Una dintre confuziile pe care salvatorii încearcă să le prevină este asocierea automată a acestor zgomote cu prezența unui urs.

„Precizăm că probabilitatea ca un urs să scoată aceste zgomote este foarte mică. Sperăm ca această informare să aducă lămuririle necesare și apelarea serviciului unic de urgență 112 să se facă doar în cazuri de urgență reală”, au mai transmis salvamontiștii.

Precizarea se referă la sunetele prezentate în informare și nu înseamnă că într-o anumită pădure este exclusă prezența urșilor. Un zgomot neobișnuit, fără alte indicii de pericol, nu justifică automat solicitarea unei intervenții. În schimb, dacă există o amenințare directă, o accidentare sau o persoană aflată în dificultate, turiștii trebuie să ceară ajutor.

Cum trebuie să se comporte turiștii

Cerbii rămân animale sălbatice, iar în perioada rutului pot avea reacții imprevizibile. Nu vă apropiați pentru fotografii, nu încercați să îi hrăniți și nu vă interpuneți între animale. Dacă sunteți însoțiți de un câine, țineți-l în lesă și evitați apropierea de cerbi.