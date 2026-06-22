Subiectele la Limba română la Evaluarea Națională 2026. Când vor apărea baremele de corectare

La nivel național, zeci de mii de absolvenți de clasa a VIII-a participă la examen. Lucrările sunt evaluate digitalizat, iar rezultatele vor fi afișate anonimizat, pe baza unor coduri individuale atribuite fiecărui candidat.

Ministerul Educației urmează să publice subiectele și baremele de corectare după încheierea probei. Totodată, în cursul zilei vor apărea primele informații privind cerințele pe care le-au avut de rezolvat elevii.

Ce subiecte au primit elevii la Limba română

Acest articol va fi actualizat în timp real pe măsură ce apar informații din centrele de examen și după publicarea documentelor oficiale de către Ministerul Educației.

După publicarea baremului oficial, elevii și părinții vor putea verifica modul de rezolvare a cerințelor și vor putea calcula punctajul obținut la prima probă a examenului.

Cum se desfășoară proba la Limba română

Conform regulamentului, elevii nu au avut voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, căști, notițe sau alte materiale care ar fi putut fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Toate obiectele personale au fost lăsate în spații special amenajate înainte de intrarea în săli.

Pe parcursul probei, candidații au fost supravegheați audio-video, iar orice tentativă de fraudă poate duce la eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă.

Elevii care au terminat mai repede au putut preda lucrările înainte de expirarea timpului alocat, însă au avut dreptul să părăsească sala doar după trecerea unei ore de la distribuirea subiectelor.