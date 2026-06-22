Subiectele la Limba română la Evaluarea Națională 2026. Când vor apărea baremele de corectare
Elevii care au terminat clasa a VIII-a susțin luni, 22 iunie, prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale 2026, examenul care va conta la admiterea în învățământul liceal. Este vorba despre proba la Limba și literatura română, una dintre cele mai importante etape pentru absolvenții de gimnaziu.
Candidații au avut acces în centrele de examen în intervalul 8:00-8:30, pe baza unui act de identitate. Proba a început la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea cerințelor primite.
La nivel național, zeci de mii de absolvenți de clasa a VIII-a participă la examen. Lucrările sunt evaluate digitalizat, iar rezultatele vor fi afișate anonimizat, pe baza unor coduri individuale atribuite fiecărui candidat.
Ministerul Educației urmează să publice subiectele și baremele de corectare după încheierea probei. Totodată, în cursul zilei vor apărea primele informații privind cerințele pe care le-au avut de rezolvat elevii.
Ce subiecte au primit elevii la Limba română
Acest articol va fi actualizat în timp real pe măsură ce apar informații din centrele de examen și după publicarea documentelor oficiale de către Ministerul Educației.
După publicarea baremului oficial, elevii și părinții vor putea verifica modul de rezolvare a cerințelor și vor putea calcula punctajul obținut la prima probă a examenului.
Cum se desfășoară proba la Limba română
Conform regulamentului, elevii nu au avut voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, căști, notițe sau alte materiale care ar fi putut fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Toate obiectele personale au fost lăsate în spații special amenajate înainte de intrarea în săli.
Pe parcursul probei, candidații au fost supravegheați audio-video, iar orice tentativă de fraudă poate duce la eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă.
Elevii care au terminat mai repede au putut preda lucrările înainte de expirarea timpului alocat, însă au avut dreptul să părăsească sala doar după trecerea unei ore de la distribuirea subiectelor.
Când vor apărea subiectele și baremele de corectare
Subiectele și baremele oficiale pentru proba de Limba și literatura română vor fi publicate de Ministerul Educației în aceeași zi în care are loc examenul, după finalizarea testării. Documentele vor fi disponibile pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro.
Elevii, părinții și profesorii vor putea consulta cerințele și baremele pentru a verifica rezolvările corecte și modul în care se acordă punctajele. Conform procedurii aplicate și în anii precedenți, publicarea acestora are loc, de regulă, în cursul după-amiezii, în jurul orei 15:00.
Când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026
Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00. După publicarea notelor, elevii vor avea posibilitatea să își vizualizeze lucrările înainte de depunerea eventualelor contestații.
Calendarul următoarelor etape este următorul:
- 24 iunie 2026 – proba scrisă la Matematică;
- 26 iunie 2026 – proba scrisă la Limba și literatura maternă;
- 1 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale;
- 2-3 iulie 2026 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;
- 4-7 iulie 2026 – soluționarea contestațiilor;
- 8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale.
Evaluarea Națională reprezintă primul examen important din parcursul educațional al elevilor, iar notele obținute vor fi folosite pentru admiterea la liceu. Din acest motiv, interesul pentru subiectele și baremele de corectare este ridicat în fiecare an, atât în rândul elevilor și părinților, cât și al profesorilor.
Articolul va fi actualizat imediat ce vor fi disponibile subiectele oficiale și primele informații despre gradul de dificultate al cerințelor primite de candidați.