Potrivit informațiilor publicate de Deadline și preluate de The A.V. Club pe 23 noiembrie 2026, noua producție va adapta romanul „The Heart in Winter”, o poveste de dragoste plasată în vestul american de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Proiectul reprezintă o colaborare între doi cineaști cunoscuți pentru stilurile lor distincte și pentru capacitatea de a construi povești complexe în jurul unor personaje imperfecte.

O poveste de dragoste și supraviețuire în vestul american al anilor 1890

Romanul „The Heart in Winter”, publicat în 2024, urmărește destinul lui Tom Rourke, un imigrant irlandez care trăiește în orașul minier Butte, din statul Montana, în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea.

Măcinat de dependențe și confruntat cu dificultăți financiare, acesta o întâlnește pe Polly, o femeie ajunsă în Montana pentru a se căsători cu un bărbat pe care abia îl cunoaște. Între cei doi se dezvoltă o relație care îi determină să abandoneze viețile pe care le duc.

Aceștia fură un cal și o sumă de bani, pornind într-o călătorie către San Francisco. Drumul lor se transformă într-o experiență periculoasă, în care speranța unui nou început se intersectează cu violența și condițiile dure ale vestului american.

Steven Spielberg a explicat că a fost atras de povestea unor oameni care refuză să accepte o existență sub nivelul aspirațiilor lor, chiar dacă alegerile pe care le fac îi pot conduce în situații pe care nu le mai pot controla.

Deși westernul este asociat în mod tradițional cu duelurile, conflictele armate și personajele aflate în afara legii, materialul literar ales de Spielberg acordă o importanță deosebită dimensiunii romantice și psihologice.

Cillian Murphy și Jessie Buckley vor juca împreună pentru prima dată

Distribuția reunește trei actori recompensați cu premii Oscar, fiecare având în palmares interpretări în producții cinematografice apreciate de critici.

Cillian Murphy a cunoscut un succes internațional major datorită serialului „Peaky Blinders”, iar interpretarea fizicianului J. Robert Oppenheimer în filmul regizat de Christopher Nolan i-a adus premiul Oscar pentru cel mai bun actor în 2024.

Jessie Buckley, cunoscută pentru producții precum „Wild Rose”, „The Lost Daughter”, „Men” și „I’m Thinking of Ending Things”, a câștigat în 2026 premiul Oscar pentru interpretarea din „Hamnet”.

De altfel, „Hamnet” s-a numărat printre producțiile importante ale sezonului cinematografic, fiind inclus pe lista filmelor nominalizate la Premiile Oscar 2026.

Din distribuție face parte și Mark Rylance, care a mai colaborat cu Steven Spielberg pentru „Bridge of Spies”, „The BFG” și „Ready Player One”. Interpretarea sa din „Bridge of Spies” i-a adus premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Spielberg a precizat că Murphy și Buckley au fost primele sale alegeri pentru rolurile centrale, subliniind că cei doi actori irlandezi nu au mai realizat până acum un film împreună.

Paul Thomas Anderson semnează scenariul primului western regizat de Spielberg

Proiectul marchează o premieră în cariera lui Steven Spielberg, care și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a regiza un western.

Deși filmografia sa cuprinde producții istorice, filme de aventură, drame de război și povești science-fiction, cineastul nu a realizat până acum un lungmetraj care să aparțină propriu-zis acestui gen cinematografic.

Colaborarea cu Paul Thomas Anderson reprezintă un alt element important al proiectului. Regizorul unor filme precum „There Will Be Blood”, „Magnolia”, „Phantom Thread” și „Licorice Pizza” vine după succesul producției „One Battle After Another”, cu Leonardo DiCaprio în rolul principal.

Filmul a obținut șase premii Oscar, după ce s-a remarcat și la Globurile de Aur 2026.

Anderson va avea de această dată exclusiv responsabilitatea adaptării scenariului, în timp ce Spielberg se va ocupa de regie. Cei doi cineaști sunt prieteni de mai mulți ani, iar Spielberg și-a exprimat entuziasmul față de posibilitatea de a colabora la o poveste care i-a impresionat pe amândoi.

Producția este dezvoltată pentru Focus Features, filmările fiind programate pentru iarna anului 2027. Lansarea în cinematografe este estimată pentru 2028, însă o dată exactă nu a fost anunțată, iar titlul oficial al filmului nu a fost încă stabilit.