Potrivit Polygon, ediția din acest an marchează și o aniversare importantă pentru platforma de gaming. Valve sărbătorește zece ani de Steam Awards prin introducerea unei categorii speciale, Hall of Fame, care va pune în competiție câștigătorii premiului pentru jocul anului din ultimul deceniu.

Există însă și o absență importantă din competiția din acest an: Grand Theft Auto VI, unul dintre cele mai discutate jocuri ale momentului, nu este disponibil pe Steam.

Steam Awards 2026: toate categoriile în care poți nominaliza jocurile preferate

Utilizatorii Steam au la dispoziție până luni, 30 noiembrie 2026, la ora 20:00, ora României, pentru a-și nominaliza jocurile preferate. Spre deosebire de alte ceremonii importante din industria gamingului, Steam Awards pune accentul pe experiența directă a jucătorilor, nu pe evaluările unui juriu de specialitate.

Pe lângă noua categorie aniversară Hall of Fame, Valve a pregătit următoarele 13 categorii:

Game of the Year – cel mai bun joc al anului.

VR Game of the Year – cel mai bun joc de realitate virtuală.

Labor of Love – jocul care continuă să primească actualizări și conținut nou la mult timp după lansare.

Best Handheld Game – cel mai bun joc pentru dispozitive portabile.

Just Five More Minutes – jocul de care nu te poți desprinde.

Defies Description – cel mai original joc, dificil de încadrat într-un gen tradițional.

This Is My Job Now – cel mai bun joc care simulează activități și profesii din viața reală.

Better With Friends – cel mai bun joc de care te poți bucura alături de prieteni.

Outstanding Visual Style – cel mai impresionant stil vizual.

Best Game You Suck At – cel mai bun joc care îți pune răbdarea și abilitățile la încercare.

Best Soundtrack – cea mai bună coloană sonoră.

Outstanding Story-Rich Game – jocul cu cea mai captivantă poveste.

Sit Back and Relax – cel mai bun joc pentru relaxare.

Categoriile reflectă diversitatea industriei actuale de gaming, în care simulatoarele, producțiile independente și jocurile concepute pentru dispozitive portabile pot beneficia de aceeași recunoaștere precum titlurile cu bugete de sute de milioane de dolari.

GTA 6 nu poate câștiga premiul pentru jocul anului pe Steam

Deși Grand Theft Auto VI este considerat unul dintre favoriții sezonului de premii din industria gamingului, producția Rockstar Games nu va putea concura la Steam Awards 2026.

Motivul este cât se poate de simplu: jocul a fost lansat exclusiv pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S, iar Rockstar Games nu a anunțat oficial versiunea GTA 6 pentru PC.

În aceste condiții, absența celui mai mediatizat titlu al momentului lasă competiția deschisă pentru alte producții importante din 2026, precum Crimson Desert și Resident Evil Requiem.

Anul trecut, marele câștigător al Steam Awards a fost Hollow Knight: Silksong. Printre celelalte jocuri premiate s-au numărat Baldur’s Gate 3, Hades 2, Peak, Silent Hill f, Arc Raiders și Clair Obscur: Expedition 33.

Când începe votul final și când au loc reducerile de iarnă pe Steam

Valve va dezvălui lista finală a nominalizărilor joi, 17 decembrie 2026, când va începe și etapa decisivă de vot. Data coincide cu debutul Steam Winter Sale, una dintre cele mai importante campanii de reduceri ale anului pentru pasionații de jocuri pe calculator.

Evenimentul vine la aproximativ o săptămână după ceremonia The Game Awards 2026, oferind comunității Steam ocazia de a-și exprima propriile preferințe, inclusiv în cazul jocurilor care nu au primit suficientă recunoaștere din partea criticilor.

Totodată, după campania de reduceri de toamnă organizată de Steam, utilizatorii vor avea o nouă oportunitate de a cumpăra titluri populare la prețuri mai mici, înaintea sărbătorilor de iarnă.

Dacă vrei să participi la Steam Awards 2026, accesează secțiunea dedicată nominalizărilor din contul tău Steam și selectează jocurile preferate pentru fiecare categorie disponibilă. Nu uita că etapa actuală este cea a nominalizărilor, iar votul pentru desemnarea câștigătorilor va începe abia pe 17 decembrie.