Stațiunea ieftină aflată la câteva ore de România. Cazarea începe de la 13 euro, iar cafeaua costă mai puțin de 1 euro

Izvoare termale folosite încă din Antichitate

Gamzigradska Banja se află la aproximativ 11 kilometri de orașul Zaječar și este înconjurată de dealuri împădurite și zone naturale pitorești. Stațiunea este cunoscută datorită celor cinci izvoare termale, ale căror ape ating temperaturi de până la 43 de grade Celsius.

Proprietățile terapeutice ale apelor sunt cunoscute de sute de ani. Potrivit surselor istorice, acestea erau utilizate încă din perioada Imperiului Roman. În prezent, apele minerale sunt folosite pentru tratamente destinate afecțiunilor reumatice, neurologice, ortopedice și circulatorii.

Localitatea găzduiește și un centru medical specializat care continuă tradiția balneară a zonei și primește anual numeroși pacienți veniți pentru recuperare și tratamente complementare.

Prețuri care surprind turiștii

Unul dintre cele mai importante avantaje ale stațiunii îl reprezintă costurile reduse. Cazarea poate fi găsită la prețuri care pornesc de la aproximativ 13 euro de persoană pe noapte și ajung, în funcție de unitatea aleasă, la circa 20-21 de euro.

Și mesele sunt accesibile comparativ cu multe destinații turistice din regiune. Un mic dejun costă în jur de 2,5 euro, în timp ce o cafea tradițională sârbească poate fi cumpărată cu mai puțin de un euro. Pentru un prânz complet, turiștii plătesc, de regulă, între 7 și 13 euro.

Vizitatorii au ocazia să descopere și preparatele tradiționale din regiunea Timocului, influențate de cultura locală și de comunitățile vlahe din zonă. Brânzeturile de casă, preparatele din carne și rețetele păstrate din generație în generație se numără printre atracțiile gastronomice ale regiunii.

Atracții turistice în apropiere

Gamzigradska Banja poate fi și punctul de plecare pentru numeroase excursii. La mică distanță se află Felix Romuliana, sit inclus în patrimoniul UNESCO și considerat una dintre cele mai importante moșteniri romane din Serbia.