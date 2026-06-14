Stațiunea din România unde aerul este considerat printre cele mai curate din țară. Tot mai mulți turiști o aleg pentru un weekend în natură
În timp ce stațiunile montane celebre atrag anual mii de turiști, există și locuri mai puțin cunoscute care încep să câștige tot mai multă popularitate. Un astfel de exemplu este Soveja, localitate din județul Vrancea, apreciată pentru aerul său extrem de curat și pentru peisajele spectaculoase care o înconjoară.
Situată între dealuri și păduri întinse, stațiunea reprezintă o alternativă pentru cei care vor să se bucure de liniște, departe de aglomerația marilor orașe. Un alt avantaj este faptul că se află la aproximativ trei ore de mers cu mașina din București.
Locul care a devenit cunoscut datorită aerului bogat în ozon
Soveja este recunoscută de zeci de ani pentru calitatea aerului. Specialiștii au remarcat concentrația ridicată de ozon, iar această caracteristică a transformat zona într-o destinație căutată de persoanele care își doreau să petreacă mai mult timp în natură.
Primele informații despre efectele benefice ale climatului local datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Se spune că un comerciant din Focșani ar fi ajuns aici pentru a-și trata afecțiunile respiratorii, iar experiența sa a contribuit la creșterea notorietății stațiunii.
De-a lungul timpului, Soveja s-a dezvoltat treptat, iar la începutul anilor 1900 au fost construite primele facilități turistice importante, inclusiv un hotel și un cazino.
Stațiunea care era plină de turiști în perioada comunistă
În timpul regimului comunist, Soveja a cunoscut una dintre cele mai prospere perioade ale sale. Stațiunea era vizitată de turiști din întreaga țară, iar numeroase persoane veneau aici pentru odihnă și recuperare.
Datorită climatului său, localitatea a primit supranume precum „Perla Vrancei” sau „plămânul de oțel al regiunii”. În anii ’70, era inclusiv o destinație folosită pentru cantonamente sportive și tratamente balneoclimaterice.
Astăzi, multe dintre clădirile care au contribuit la faima stațiunii sunt degradate sau abandonate, însă principalul atu al zonei a rămas același: aerul foarte curat și cadrul natural impresionant.
Ce pot vizita turiștii ajunși la Soveja
Chiar dacă nu mai are amploarea de altădată, stațiunea oferă în continuare câteva obiective care merită descoperite.
Printre acestea se numără Mausoleul Eroilor din Soveja, construit în memoria soldaților căzuți în Primul Război Mondial. De asemenea, Schitul Soveja atrage numeroși vizitatori interesați de turismul religios.
O altă atracție este Cabana Dragomir, cunoscută pentru legătura sa cu perioada comunistă, fiind locul unde Nicolae Ceaușescu obișnuia să petreacă timpul în timpul partidelor de vânătoare.
În ciuda problemelor de infrastructură și a clădirilor lăsate în paragină, Soveja continuă să atragă turiști datorită naturii, liniștii și aerului considerat printre cele mai curate din România.