Stațiunea din România unde aerul este considerat printre cele mai curate din țară. Tot mai mulți turiști o aleg pentru un weekend în natură

Locul care a devenit cunoscut datorită aerului bogat în ozon

Soveja este recunoscută de zeci de ani pentru calitatea aerului. Specialiștii au remarcat concentrația ridicată de ozon, iar această caracteristică a transformat zona într-o destinație căutată de persoanele care își doreau să petreacă mai mult timp în natură.

Primele informații despre efectele benefice ale climatului local datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Se spune că un comerciant din Focșani ar fi ajuns aici pentru a-și trata afecțiunile respiratorii, iar experiența sa a contribuit la creșterea notorietății stațiunii.

De-a lungul timpului, Soveja s-a dezvoltat treptat, iar la începutul anilor 1900 au fost construite primele facilități turistice importante, inclusiv un hotel și un cazino.

Stațiunea care era plină de turiști în perioada comunistă

În timpul regimului comunist, Soveja a cunoscut una dintre cele mai prospere perioade ale sale. Stațiunea era vizitată de turiști din întreaga țară, iar numeroase persoane veneau aici pentru odihnă și recuperare.

Datorită climatului său, localitatea a primit supranume precum „Perla Vrancei” sau „plămânul de oțel al regiunii”. În anii ’70, era inclusiv o destinație folosită pentru cantonamente sportive și tratamente balneoclimaterice.

Astăzi, multe dintre clădirile care au contribuit la faima stațiunii sunt degradate sau abandonate, însă principalul atu al zonei a rămas același: aerul foarte curat și cadrul natural impresionant.

Ce pot vizita turiștii ajunși la Soveja

Chiar dacă nu mai are amploarea de altădată, stațiunea oferă în continuare câteva obiective care merită descoperite.