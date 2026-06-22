SPF, UVA și UVB: care sunt diferențele și cum alegi corect crema de protecție solară
Pe măsură ce temperaturile cresc și petrecem tot mai mult timp în aer liber, protecția împotriva razelor solare devine esențială. Totuși, multe persoane nu știu exact ce înseamnă termenii SPF, UVA sau UVB și cum trebuie interpretate informațiile de pe ambalajul produselor de protecție solară.
Specialiștii atrag atenția că alegerea unei creme potrivite nu înseamnă doar un SPF cât mai mare, ci și o protecție eficientă împotriva tuturor tipurilor de radiații ultraviolete.
Ce diferență există între razele UVA și UVB
Soarele emite două categorii principale de radiații ultraviolete care afectează pielea: UVA și UVB.
Razele UVA sunt prezente pe tot parcursul anului, inclusiv în zilele înnorate. Acestea pot traversa norii și chiar geamurile, ajungând în straturile profunde ale pielii. Expunerea îndelungată la UVA este asociată cu îmbătrânirea prematură a pielii, apariția ridurilor, petelor pigmentare și creșterea riscului de cancer cutanat.
Razele UVB au o intensitate mai mare în sezonul cald și sunt responsabile în principal pentru arsurile solare și înroșirea pielii. Deși pătrund mai puțin adânc decât razele UVA, acestea pot provoca leziuni importante și contribuie, la rândul lor, la apariția cancerului de piele.
Din acest motiv, dermatologii recomandă folosirea unor produse care oferă protecție împotriva ambelor tipuri de radiații.
Ce înseamnă SPF și cât de important este
SPF vine de la „Sun Protection Factor” (factor de protecție solară) și indică nivelul de protecție împotriva razelor UVB.
Cu cât valoarea SPF este mai mare, cu atât pielea este protejată pentru o perioadă mai lungă. De exemplu, dacă o persoană se poate arde după aproximativ 10 minute de expunere la soare, utilizarea unui produs cu SPF 15 ar putea prelungi teoretic această perioadă de aproximativ 15 ori.
În practică însă, eficiența protecției scade în timp din cauza transpirației, contactului cu apa, frecării hainelor sau ștergerii pielii cu prosopul.
Specialiștii recomandă utilizarea unei creme cu SPF de minimum 30 pentru activitățile zilnice și a unor valori mai ridicate în cazul expunerii prelungite la soare.
Cum alegi o cremă de protecție solară eficientă
Pe lângă SPF, este important să verifici dacă produsul oferă și protecție UVA. În Europa, aceasta este indicată adesea prin simbolul „UVA” încadrat într-un cerc sau printr-un sistem de evaluare cu stele.
Pentru o protecție optimă, se recomandă alegerea unor produse cu SPF 30 sau SPF 50 și cu un nivel ridicat de protecție împotriva razelor UVA.
De asemenea, crema trebuie reaplicată la fiecare două ore, mai ales după înot, transpirație abundentă sau ștergerea pielii.
Protecția solară nu înseamnă doar cremă
Chiar și cea mai bună cremă de protecție solară are limitele sale. În zilele foarte călduroase, specialiștii recomandă evitarea expunerii directe la soare în intervalul cu radiații maxime, purtarea hainelor deschise la culoare, a pălăriilor și a ochelarilor de soare.
Combinarea acestor măsuri cu utilizarea corectă a produselor de protecție solară reprezintă cea mai eficientă metodă de reducere a efectelor nocive ale radiațiilor ultraviolete asupra pielii.