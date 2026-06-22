SPF, UVA și UVB: care sunt diferențele și cum alegi corect crema de protecție solară

Ce diferență există între razele UVA și UVB

Soarele emite două categorii principale de radiații ultraviolete care afectează pielea: UVA și UVB.

Razele UVA sunt prezente pe tot parcursul anului, inclusiv în zilele înnorate. Acestea pot traversa norii și chiar geamurile, ajungând în straturile profunde ale pielii. Expunerea îndelungată la UVA este asociată cu îmbătrânirea prematură a pielii, apariția ridurilor, petelor pigmentare și creșterea riscului de cancer cutanat.

Razele UVB au o intensitate mai mare în sezonul cald și sunt responsabile în principal pentru arsurile solare și înroșirea pielii. Deși pătrund mai puțin adânc decât razele UVA, acestea pot provoca leziuni importante și contribuie, la rândul lor, la apariția cancerului de piele.

Din acest motiv, dermatologii recomandă folosirea unor produse care oferă protecție împotriva ambelor tipuri de radiații.

Ce înseamnă SPF și cât de important este

SPF vine de la „Sun Protection Factor” (factor de protecție solară) și indică nivelul de protecție împotriva razelor UVB.

Cu cât valoarea SPF este mai mare, cu atât pielea este protejată pentru o perioadă mai lungă. De exemplu, dacă o persoană se poate arde după aproximativ 10 minute de expunere la soare, utilizarea unui produs cu SPF 15 ar putea prelungi teoretic această perioadă de aproximativ 15 ori.

În practică însă, eficiența protecției scade în timp din cauza transpirației, contactului cu apa, frecării hainelor sau ștergerii pielii cu prosopul.