Sony World Photography Awards își anunță juriul pentru 2027 și pregătește o nouă ediție la Londra

Cine face parte din juriul Sony World Photography Awards 2027

Pentru ediția aniversară, Monica Allende revine în juriu și va ocupa funcția de președintă a juriului pentru competiția Series. Ea va fi și curatoarea expoziției din 2027 de la Somerset House.

Din juriul categoriei Series mai fac parte Santiago Escobar-Jaramillo, fotograf și editor la Raya Editorial din Columbia, Peipei Han, director de expoziții la Fotografiska Shanghai, Candice Jansen, manager al programului New Archival Visions de la University of the Western Cape din Africa de Sud, Amanda Renshaw, curator independent, scriitoare și consultant editorial din Marea Britanie, și Pauline Vermare, curator Phillip and Edith Leonian pentru fotografie la Brooklyn Museum din Statele Unite.

Pentru competițiile Single Image și Youth, juriul va fi condus de Maja Dyrehauge Gregersen, director general al Copenhagen Photo Festival din Danemarca. Competiția Student îl va avea ca jurat pe Menno Liauw, fondator și director al FUTURES Foundation din Țările de Jos.

Două categorii noi pentru ediția din 2027

Ediția aniversară aduce și schimbări în structura competiției. Categoria Professional va purta de acum numele Series, în timp ce Open va fi redenumită Single Image. Organizatorii spun că noile denumiri urmăresc să explice mai clar diferența dintre cele două tipuri de proiecte.

Fotografii se pot înscrie la ambele competiții cu proiecte diferite, în funcție de tipul lucrărilor pe care vor să le prezinte.

În cadrul competiției Series apare categoria Histories. Aceasta este dedicată proiectelor care explorează modul în care poveștile personale, culturale și colective influențează prezentul. Sunt incluse teme precum tradițiile și ritualurile cotidiene, dar și evenimentele sau forțele care au influențat comunități și națiuni.

Categoria poate include proiecte care privesc trecutul, îl reinterpretează sau folosesc o perspectivă istorică pentru a analiza prezentul. Organizatorii încurajează inclusiv utilizarea imaginilor de arhivă sau a imaginilor găsite, atunci când acestea sunt reinterpretate ori recontextualizate.