Sony World Photography Awards își anunță juriul pentru 2027 și pregătește o nouă ediție la Londra
Sony World Photography Awards se pregătește pentru cea de-a 20-a ediție, iar organizatorii au anunțat juriul competiției și perioada în care expoziția din 2027 va putea fi vizitată la Londra. Evenimentul va reveni la Somerset House, unde lucrările câștigătoare și finaliste vor fi prezentate între 15 aprilie și 3 mai 2027.
Competiția, organizată de Creo ca parte a programului dedicat fotografiei al World Photography Organisation, este deschisă fotografilor din întreaga lume. Înscrierea este gratuită, iar ediția din 2026 a adunat peste 430.000 de imagini înscrise.
Cine face parte din juriul Sony World Photography Awards 2027
Pentru ediția aniversară, Monica Allende revine în juriu și va ocupa funcția de președintă a juriului pentru competiția Series. Ea va fi și curatoarea expoziției din 2027 de la Somerset House.
Din juriul categoriei Series mai fac parte Santiago Escobar-Jaramillo, fotograf și editor la Raya Editorial din Columbia, Peipei Han, director de expoziții la Fotografiska Shanghai, Candice Jansen, manager al programului New Archival Visions de la University of the Western Cape din Africa de Sud, Amanda Renshaw, curator independent, scriitoare și consultant editorial din Marea Britanie, și Pauline Vermare, curator Phillip and Edith Leonian pentru fotografie la Brooklyn Museum din Statele Unite.
Pentru competițiile Single Image și Youth, juriul va fi condus de Maja Dyrehauge Gregersen, director general al Copenhagen Photo Festival din Danemarca. Competiția Student îl va avea ca jurat pe Menno Liauw, fondator și director al FUTURES Foundation din Țările de Jos.
Două categorii noi pentru ediția din 2027
Ediția aniversară aduce și schimbări în structura competiției. Categoria Professional va purta de acum numele Series, în timp ce Open va fi redenumită Single Image. Organizatorii spun că noile denumiri urmăresc să explice mai clar diferența dintre cele două tipuri de proiecte.
Fotografii se pot înscrie la ambele competiții cu proiecte diferite, în funcție de tipul lucrărilor pe care vor să le prezinte.
În cadrul competiției Series apare categoria Histories. Aceasta este dedicată proiectelor care explorează modul în care poveștile personale, culturale și colective influențează prezentul. Sunt incluse teme precum tradițiile și ritualurile cotidiene, dar și evenimentele sau forțele care au influențat comunități și națiuni.
Categoria poate include proiecte care privesc trecutul, îl reinterpretează sau folosesc o perspectivă istorică pentru a analiza prezentul. Organizatorii încurajează inclusiv utilizarea imaginilor de arhivă sau a imaginilor găsite, atunci când acestea sunt reinterpretate ori recontextualizate.
O a doua categorie nouă este Animal Portraits, introdusă în competiția Single Image. Aceasta este dedicată portretelor de animale, de la animale de companie și exemplare din fauna sălbatică până la animale marine, reptile și insecte.
Când poate fi văzută expoziția la Londra
Expoziția Sony World Photography Awards 2027 va putea fi vizitată la Somerset House din Londra între 15 aprilie și 3 mai 2027. Monica Allende va curatoria expoziția, care va include imagini câștigătoare și finaliste ale ediției 2027.
Programul va cuprinde și prezentări speciale dedicate câștigătoarei titlului Photographer of the Year 2026, Citlali Fabián, precum și câștigătorului distincției Outstanding Contribution to Photography 2027. Numele acestuia din urmă urmează să fie anunțat în noiembrie.
Între timp, expoziția Sony World Photography Awards 2026 poate fi vizitată la Roger Ballen Centre for Photography din Johannesburg până pe 22 ianuarie 2027. Este prima prezentare a competiției în Africa de Sud.
Expoziția din 2026 mai este programată la Berlin, între 8 octombrie 2026 și 7 februarie 2027, în timp ce în Italia sunt anunțate prezentări la Matera, între 14 noiembrie și 10 decembrie 2026, și la Bisceglie, între 12 și 30 decembrie 2026. Expoziția de la Milano este programată până pe 4 octombrie 2026.
Care sunt termenele pentru înscriere și premiile
Înscrierile pentru ediția 2027 au început pe 1 iunie 2026. Pentru competiția Series, termenul-limită este 12 ianuarie 2027, la ora 18:00. La Single Image și Youth, înscrierile se încheie pe 5 ianuarie 2027, la ora 18:00, iar pentru Student termenul este 27 noiembrie 2026, la ora 18:00.
Câștigătorii categoriilor din competițiile Series, Single Image, Youth și Student vor primi echipamente de imagistică digitală oferite de Sony.
Titlul Photographer of the Year vine cu un premiu de 25.000 de dolari și cu o prezentare individuală a lucrărilor câștigătorului în cadrul expoziției Sony World Photography Awards de la Londra din anul următor. Câștigătorul competiției Single Image și laureatul Sustainability Prize vor primi câte 5.000 de dolari.
Lucrările fotografilor câștigători și finaliști vor fi prezentate în expoziția anuală de la Londra și, ulterior, în cadrul expozițiilor internaționale. Imaginile câștigătoare vor fi incluse și în albumul anual Sony World Photography Awards.
În plus, câștigătorii și finaliștii competiției Series vor fi invitați la Insights, o zi de sesiuni personalizate alături de profesioniști din industrie. Programul este dedicat dezvoltării profesionale și include îndrumare în domenii precum fotografia comercială, curatoriatul și activitatea instituțională.