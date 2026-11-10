Sony readuce în actualitate căștile Walkman din anii ’80. Noul model are USB-C și o ediție specială Stranger Things
Sony readuce în atenție unul dintre modelele emblematice din istoria muzicii portabile și lansează MDR-3R, o pereche de căști cu fir inspirată de designul primelor căști Walkman. Noul model păstrează aspectul caracteristic al variantei MDR-3, lansată în 1979, dar aduce conectivitate USB-C, microfon integrat și telecomandă pe fir, pentru compatibilitate cu dispozitivele actuale.
Lansarea este însoțită de o ediție specială realizată în colaborare cu Netflix, inspirată de serialul „Stranger Things”. Aceasta preia elemente vizuale asociate universului producției și stilului anilor ’80, perioadă în care Walkman devenea un simbol al muzicii ascultate în deplasare.
Sony MDR-3R va ajunge pe piață în noiembrie 2026, la un preț de 300 de lei. Varianta Stranger Things va costa 350 de lei și va fi disponibilă în aceeași perioadă.
Sony readuce designul primelor căști Walkman într-o versiune modernă
Povestea noului model începe în 1979, anul în care Sony a lansat primul Walkman, TPS-L2, alături de căștile MDR-3. Combinația a schimbat modul în care oamenii ascultau muzică, oferindu-le posibilitatea de a lua colecția preferată de melodii oriunde, fără să depindă de un sistem audio fix.
Aproape cinci decenii mai târziu, compania japoneză reinterpretează acel design prin MDR-3R. Modelul păstrează liniile caracteristice ale originalului și propune o construcție deschisă, ușoară, concepută pentru confort inclusiv în timpul sesiunilor mai lungi de ascultare.
Un detaliu care amintește direct de prima generație este reprezentat de pernițele auriculare colorate. Sony include variante în nuanțe de albastru și portocaliu, astfel încât aspectul căștilor să poată fi personalizat în funcție de preferințe. Ambalajul și manualul de utilizare preiau, la rândul lor, elemente vizuale inspirate de modelul original.
Revenirea acestui tip de produs are loc într-o perioadă în care căștile cu fir atrag din nou interes prin simplitatea utilizării. Acestea nu necesită încărcare periodică și nici asociere Bluetooth, două operațiuni care fac parte din experiența obișnuită a căștilor wireless.
Prin MDR-3R, Sony mizează pe combinația dintre un design cu valoare istorică pentru brand și o conectivitate adaptată dispozitivelor moderne.
Conexiune USB-C, microfon integrat și difuzoare de 23 mm
Dincolo de aspectul retro, Sony MDR-3R include câteva funcții necesare pentru utilizarea de zi cu zi. Căștile folosesc o conexiune USB-C, ceea ce permite conectarea directă la smartphone-uri și alte dispozitive compatibile.
Sistemul funcționează în regim plug-and-play. Nu este necesară încărcarea căștilor, configurarea unei conexiuni Bluetooth sau instalarea unor actualizări. Conectarea cablului la un dispozitiv compatibil este suficientă pentru redarea muzicii și a videoclipurilor.
Modelul include și un microfon integrat, destinat apelurilor telefonice, precum și o telecomandă montată pe fir. Aceasta permite controlul mai simplu al funcțiilor căștilor, fără să fie nevoie ca telefonul să fie manevrat de fiecare dată.
La capitolul audio, Sony a păstrat difuzoarele de 23 mm utilizate și de modelul original MDR-3. Compania afirmă că noua versiune reproduce caracterul sonor consacrat al primei generații, cu o redare echilibrată, în care vocile naturale și detaliile muzicale au un rol important.
Sunetul a beneficiat de ajustări subtile pentru a răspunde preferințelor actuale de ascultare, fără ca identitatea acustică a modelului original să fie abandonată. Sony mizează astfel pe o experiență audio care păstrează legătura cu istoria Walkman, dar poate fi folosită cu echipamentele din prezent.
Ediția Stranger Things aduce atmosfera anilor ’80 în designul căștilor
Alături de versiunea standard, Sony lansează MDR-3R Stranger Things, o ediție specială realizată în colaborare cu popularul serial Netflix. Alegerea nu este întâmplătoare, deoarece producția este puternic asociată cu atmosfera culturală și muzicală a anilor ’80, aceeași perioadă în care Walkman devenea un fenomen internațional.
Designul ediției speciale este inspirat de universul serialului, inclusiv de căștile purtate de Max și de misterul lumii Răsturnate, cunoscută drept Upside Down. Produsul include detalii grafice dedicate, printre care logo-ul Stranger Things gravat.
Ambalajul este, de asemenea, personalizat, astfel încât colaborarea să fie vizibilă nu doar la nivelul căștilor, ci și în prezentarea produsului. Sony urmărește să lege nostalgia asociată primelor dispozitive Walkman de identitatea vizuală a uneia dintre cele mai cunoscute producții Netflix.
Ediția specială se adresează atât celor interesați de designul retro, cât și fanilor serialului care caută produse inspirate de universul acestuia. Din punct de vedere tehnic, comunicatul de lansare pune accent pe platforma MDR-3R și pe elementele distinctive de design ale variantei Stranger Things.
Cât costă Sony MDR-3R și când ajung căștile în magazine
Ambele versiuni vor fi disponibile începând din noiembrie 2026. Sony a anunțat un preț de 300 de lei pentru modelul MDR-3R standard, în timp ce ediția specială Stranger Things va costa 350 de lei.
Diferența de preț dintre cele două variante este de 50 de lei și reflectă caracterul special al ediției realizate în colaborare cu Netflix.
Compania acordă atenție și impactului asupra mediului. Aproximativ 25% din plasticul folosit la fabricarea căștilor provine din materiale reciclate, iar ambalajul este conceput fără plastic.