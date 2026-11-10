Sony readuce în actualitate căștile Walkman din anii ’80. Noul model are USB-C și o ediție specială Stranger Things

Sony MDR-3R va ajunge pe piață în noiembrie 2026, la un preț de 300 de lei. Varianta Stranger Things va costa 350 de lei și va fi disponibilă în aceeași perioadă.

Sony readuce designul primelor căști Walkman într-o versiune modernă

Povestea noului model începe în 1979, anul în care Sony a lansat primul Walkman, TPS-L2, alături de căștile MDR-3. Combinația a schimbat modul în care oamenii ascultau muzică, oferindu-le posibilitatea de a lua colecția preferată de melodii oriunde, fără să depindă de un sistem audio fix.

Aproape cinci decenii mai târziu, compania japoneză reinterpretează acel design prin MDR-3R. Modelul păstrează liniile caracteristice ale originalului și propune o construcție deschisă, ușoară, concepută pentru confort inclusiv în timpul sesiunilor mai lungi de ascultare.

Un detaliu care amintește direct de prima generație este reprezentat de pernițele auriculare colorate. Sony include variante în nuanțe de albastru și portocaliu, astfel încât aspectul căștilor să poată fi personalizat în funcție de preferințe. Ambalajul și manualul de utilizare preiau, la rândul lor, elemente vizuale inspirate de modelul original.

Revenirea acestui tip de produs are loc într-o perioadă în care căștile cu fir atrag din nou interes prin simplitatea utilizării. Acestea nu necesită încărcare periodică și nici asociere Bluetooth, două operațiuni care fac parte din experiența obișnuită a căștilor wireless.

Prin MDR-3R, Sony mizează pe combinația dintre un design cu valoare istorică pentru brand și o conectivitate adaptată dispozitivelor moderne.

Conexiune USB-C, microfon integrat și difuzoare de 23 mm

Dincolo de aspectul retro, Sony MDR-3R include câteva funcții necesare pentru utilizarea de zi cu zi. Căștile folosesc o conexiune USB-C, ceea ce permite conectarea directă la smartphone-uri și alte dispozitive compatibile.