Sony lansează un nou microfon wireless pentru filmări, cu autonomie de 11 ore și înregistrare audio de rezervă
Sony lansează ECM-W5, un sistem de microfoane wireless destinat creatorilor de conținut video, care promite înregistrări audio de înaltă calitate și o conexiune stabilă chiar și în medii cu interferențe radio. Noul model permite captarea sunetului în format 32-bit float, înregistrarea directă pe camere compatibile și salvarea unei copii de siguranță în memoria internă a emițătoarelor.
Sistemul include două emițătoare și un receptor, oferă o rază de transmisie de până la 500 de metri în câmp deschis și o autonomie de până la 11 ore. Sony ECM-W5 va ajunge pe piață în noiembrie 2026, la un preț recomandat de 2.199 de lei.
Sony ECM-W5 permite înregistrarea sunetului direct în cameră
Noul sistem Sony este conceput pentru filmări în care calitatea sunetului contează la fel de mult ca imaginea, de la interviuri și materiale pentru rețelele sociale până la evenimente și producții realizate cu mai multe camere.
Una dintre funcțiile importante este înregistrarea audio în format 32-bit float, care permite captarea unei game largi de intensități sonore fără ajustarea constantă a nivelului de înregistrare. Formatul oferă mai multă flexibilitate la editare și reduce riscul ca sunetele puternice să fie distorsionate din cauza depășirii nivelului maxim al semnalului.
Prin intermediul patinei Multi Interface (MI) Shoe, sunetul poate fi transmis digital către o cameră Sony compatibilă și înregistrat împreună cu imaginea într-un singur fișier. Astfel, procesul de producție poate fi simplificat, fără să mai fie necesară folosirea unui recorder extern pentru această operațiune sau sincronizarea manuală a fișierelor audio și video în etapa de post-producție.
Microfoanele permit și captarea sunetului la 96 kHz, pentru înregistrări cu un nivel ridicat de detaliu. În plus, intrarea audio de 3,5 mm permite conectarea unor microfoane lavalieră sau externe, inclusiv a modelului ECM-L1, comercializat separat.
Rază de transmisie de 500 de metri și memorie internă de 64 GB
Sony susține că ECM-W5 poate transmite semnalul audio pe o distanță de până la 500 de metri în câmp deschis. Stabilitatea conexiunii ar fi de aproximativ trei ori mai bună decât în cazul modelului ECM-W3, iar sistemul este conceput pentru a limita întreruperile în zonele cu interferențe radio puternice.
Transmisia cu latență redusă permite folosirea microfonului inclusiv în situații în care sunetul trebuie redat aproape în timp real, precum transmisiunile live. Performanța conexiunii poate varia însă în funcție de mediul în care este utilizat echipamentul.
O altă funcție importantă este memoria internă de 64 GB a emițătoarelor, destinată păstrării unei copii de siguranță a înregistrărilor. Capacitatea permite stocarea a până la 90 de ore de sunet în format 32-bit float la 48 kHz sau a până la 60 de ore în format 24-bit la 96 kHz.
Această opțiune poate fi utilă mai ales în timpul interviurilor, evenimentelor sau filmărilor în care pierderea sunetului ar însemna repetarea unei scene ori imposibilitatea recuperării unui moment important. Înregistrarea locală oferă o copie suplimentară, independentă de transmisia wireless către cameră.
Monitorizare fără cabluri și funcții pentru filmări cu mai multe camere
ECM-W5 poate fi conectat la căști wireless Sony compatibile, astfel încât sunetul să poată fi monitorizat fără cabluri. Anumite modele de căști compatibile pot fi folosite și ca surse audio pentru microfon, extinzând posibilitățile de înregistrare.
Sistemul permite captarea direct în cameră a până la patru canale audio, o opțiune relevantă pentru interviuri cu mai mulți participanți, discuții de grup sau producții de evenimente. Pe lângă cele două emițătoare incluse în pachet, configurația poate fi extinsă cu modelul ECM-W5T, disponibil separat, și cu microfoane externe.
Funcția de timecode contribuie la sincronizarea materialelor filmate cu mai multe camere și a înregistrărilor audio. Aceasta poate reduce timpul necesar alinierii materialelor în etapa de montaj, în special în producțiile cu numeroase surse de sunet și imagine.
Receptorul poate fi alimentat prin patina MI Shoe atunci când este conectat la o cameră Sony compatibilă. Aceeași conexiune permite sincronizarea funcțiilor de pornire și oprire. Pentru înregistrări realizate cu alte echipamente, adaptorul USB Type-C inclus permite conectarea la smartphone-uri și PC-uri. De asemenea, un emițător poate fi conectat direct prin Bluetooth, pentru înregistrarea fără cabluri.
Sony anunță o autonomie de până la 11 ore pentru emițătoare, iar construcția rezistentă la praf și umezeală este destinată utilizării în condiții variate de lucru.
Cât costă Sony ECM-W5 în România
Sistemul complet Sony ECM-W5 va fi disponibil din noiembrie 2026, la prețul recomandat de 2.199 de lei. Compania va comercializa separat și componentele sistemului, pentru cei care au nevoie să își completeze configurația existentă.
Receptorul wireless Sony ECM-W5R va costa 1.120 de lei, în timp ce emițătorul wireless ECM-W5T va avea un preț recomandat de 699 de lei. Toate cele trei produse sunt programate să ajungă pe piață în aceeași lună.
Julien Salazar, Cinema Line and Accessory Product Manager în cadrul Sony Europe, a explicat că sistemul a fost dezvoltat pentru creatorii care lucrează cu echipe restrânse și au nevoie de mai multă libertate de mișcare, de gestionarea mai multor voci și de protejarea înregistrărilor audio.