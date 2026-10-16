Sony lansează un nou microfon wireless pentru filmări, cu autonomie de 11 ore și înregistrare audio de rezervă

Sony ECM-W5 permite înregistrarea sunetului direct în cameră

Noul sistem Sony este conceput pentru filmări în care calitatea sunetului contează la fel de mult ca imaginea, de la interviuri și materiale pentru rețelele sociale până la evenimente și producții realizate cu mai multe camere.

Una dintre funcțiile importante este înregistrarea audio în format 32-bit float, care permite captarea unei game largi de intensități sonore fără ajustarea constantă a nivelului de înregistrare. Formatul oferă mai multă flexibilitate la editare și reduce riscul ca sunetele puternice să fie distorsionate din cauza depășirii nivelului maxim al semnalului.

Prin intermediul patinei Multi Interface (MI) Shoe, sunetul poate fi transmis digital către o cameră Sony compatibilă și înregistrat împreună cu imaginea într-un singur fișier. Astfel, procesul de producție poate fi simplificat, fără să mai fie necesară folosirea unui recorder extern pentru această operațiune sau sincronizarea manuală a fișierelor audio și video în etapa de post-producție.

Microfoanele permit și captarea sunetului la 96 kHz, pentru înregistrări cu un nivel ridicat de detaliu. În plus, intrarea audio de 3,5 mm permite conectarea unor microfoane lavalieră sau externe, inclusiv a modelului ECM-L1, comercializat separat.

Rază de transmisie de 500 de metri și memorie internă de 64 GB

Sony susține că ECM-W5 poate transmite semnalul audio pe o distanță de până la 500 de metri în câmp deschis. Stabilitatea conexiunii ar fi de aproximativ trei ori mai bună decât în cazul modelului ECM-W3, iar sistemul este conceput pentru a limita întreruperile în zonele cu interferențe radio puternice.

Transmisia cu latență redusă permite folosirea microfonului inclusiv în situații în care sunetul trebuie redat aproape în timp real, precum transmisiunile live. Performanța conexiunii poate varia însă în funcție de mediul în care este utilizat echipamentul.

O altă funcție importantă este memoria internă de 64 GB a emițătoarelor, destinată păstrării unei copii de siguranță a înregistrărilor. Capacitatea permite stocarea a până la 90 de ore de sunet în format 32-bit float la 48 kHz sau a până la 60 de ore în format 24-bit la 96 kHz.