Șoferii vor fi opriți pe anumite drumuri din România în această toamnă. De ce îi oprește Poliția și ce vor fi întrebați
Mai mulți șoferi care vor circula în această toamnă pe drumurile naționale și expres din sudul României pot fi opriți temporar de Poliția Rutieră, chiar dacă nu au încălcat regulile de circulație. Acțiunile fac parte dintr-o serie de anchete de trafic programate în perioada 30 septembrie – 4 noiembrie 2026.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova va realiza anchete de tip „Origine–Destinație” în șase județe: Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Olt și Argeș. Șoferii selectați vor răspunde la câteva întrebări despre deplasarea lor, iar informațiile colectate vor fi utilizate pentru studiile de trafic și pentru pregătirea viitoarelor proiecte de infrastructură.
De ce vor fi opriți șoferii de Poliția Rutieră
Anchetele de tip „Origine–Destinație” sunt folosite pentru a obține informații despre modul în care se desfășoară traficul pe anumite trasee. Autoritățile vor să afle de unde vin șoferii, spre ce destinații se îndreaptă și cum sunt utilizate principalele drumuri din regiune.
Datele obținute pot fi folosite ulterior pentru realizarea studiilor de trafic, fundamentarea unor proiecte rutiere și stabilirea investițiilor necesare în infrastructură.
Nu toate vehiculele care trec prin punctele stabilite vor fi oprite. Selecția se va face prin eșantionare, iar oprirea și dirijarea mașinilor vor fi realizate de echipajele Poliției Rutiere.
După ce mașina este oprită, personalul care desfășoară ancheta îi va adresa conducătorului auto câteva întrebări. După înregistrarea răspunsurilor, șoferul își va putea continua călătoria.
Ce întrebări vor primi conducătorii auto
Chestionarul este unul scurt și vizează în principal traseul parcurs. Șoferilor li se vor solicita informații despre originea călătoriei și destinația acesteia, precum și alte date necesare pentru realizarea studiilor de trafic.
Prin centralizarea răspunsurilor, autoritățile pot obține o imagine mai exactă asupra fluxurilor de circulație și a zonelor în care infrastructura este solicitată cel mai mult.
Anchetele sunt programate în două intervale orare în fiecare dintre zilele stabilite: 08:00–12:00 și 14:00–18:00.
Primele opriri au loc pe 30 septembrie
Prima zi în care vor fi realizate anchetele este 30 septembrie 2026. Atunci vor exista puncte de colectare a datelor în județele Dolj, Mehedinți și Vâlcea.
În Dolj, punctele sunt stabilite pe DN6, la kilometrii 219+100 și 235+050, precum și pe DN65F, la kilometrul 3+100. În Mehedinți vor fi vizate DN6, la kilometrul 346+000, și DN56A, la kilometrul 73+600. În Vâlcea, ancheta va fi realizată pe DN7, la kilometrul 188+850.
Următoarea etapă este programată pe 7 octombrie, când punctele de anchetă vor fi amplasate în Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Olt. Printre drumurile vizate se numără DN55, DN56, DN65, DEx12, DN67, DN64 și DN6.
Unde vor mai fi opriți șoferii în octombrie și noiembrie
O nouă rundă de anchete va avea loc pe 21 octombrie 2026. În Dolj sunt incluse puncte de pe DN56, DN54A, DN55A și DN65C, iar în Mehedinți este prevăzut un punct la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I. Anchetele vor continua și în Gorj și Olt, inclusiv pe Drumul Expres 12.
Pe 28 octombrie, acțiunea se mută în patru județe. În Dolj este vizat DN57, în Gorj – DN67, în Vâlcea – DN73C, iar în Argeș șoferii pot fi opriți pe DEx12, la kilometrul 115+280.
Ultima zi anunțată pentru desfășurarea anchetelor este 4 noiembrie 2026, când acțiunea va avea loc în județul Gorj, pe DN66, la kilometrul 65.
Prin urmare, opririle nu reprezintă controale declanșate ca urmare a unei abateri comise de șofer. Polițiștii rutieri vor asigura oprirea în siguranță a vehiculelor selectate, iar scopul acțiunii este colectarea informațiilor necesare pentru analiza traficului și planificarea viitoarelor investiții în rețeaua de drumuri.