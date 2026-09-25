Șoferii vor fi opriți pe anumite drumuri din România în această toamnă. De ce îi oprește Poliția și ce vor fi întrebați

De ce vor fi opriți șoferii de Poliția Rutieră

Anchetele de tip „Origine–Destinație” sunt folosite pentru a obține informații despre modul în care se desfășoară traficul pe anumite trasee. Autoritățile vor să afle de unde vin șoferii, spre ce destinații se îndreaptă și cum sunt utilizate principalele drumuri din regiune.

Datele obținute pot fi folosite ulterior pentru realizarea studiilor de trafic, fundamentarea unor proiecte rutiere și stabilirea investițiilor necesare în infrastructură.

Nu toate vehiculele care trec prin punctele stabilite vor fi oprite. Selecția se va face prin eșantionare, iar oprirea și dirijarea mașinilor vor fi realizate de echipajele Poliției Rutiere.

După ce mașina este oprită, personalul care desfășoară ancheta îi va adresa conducătorului auto câteva întrebări. După înregistrarea răspunsurilor, șoferul își va putea continua călătoria.

Ce întrebări vor primi conducătorii auto

Chestionarul este unul scurt și vizează în principal traseul parcurs. Șoferilor li se vor solicita informații despre originea călătoriei și destinația acesteia, precum și alte date necesare pentru realizarea studiilor de trafic.

Prin centralizarea răspunsurilor, autoritățile pot obține o imagine mai exactă asupra fluxurilor de circulație și a zonelor în care infrastructura este solicitată cel mai mult.

Anchetele sunt programate în două intervale orare în fiecare dintre zilele stabilite: 08:00–12:00 și 14:00–18:00.