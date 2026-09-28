Smiley și Pavel Bartoș transformă vacanța la mare într-o misiune antidrog. Trailerul „Vacanță All Inclusive” a fost lansat, iar biletele sunt deja în vânzare

O vacanță ieftină la mare, un camper, doi polițiști antidrog și un pachet misterios adus de valuri pe plaja Vadu. Așa începe „Vacanță All Inclusive”, noua comedie polițistă cu Smiley și Pavel Bartoș în rolurile principale, care ajunge în cinematografele din România pe 6 noiembrie 2026. Producătorii au lansat acum trailerul oficial, disponibil pe site-ul filmului, și au anunțat că biletele pentru primele proiecții au fost puse în vânzare.

Filmul pornește de la o situație care pare construită special pentru o comedie, dar care este inspirată dintr-un caz real petrecut pe litoralul românesc. Mișu, interpretat de Pavel Bartoș, și Enzo, jucat de Smiley, sunt doi polițiști antidrog care își propun să lase serviciul în urmă pentru câteva zile. Planul lor rezistă însă doar până când marea aduce la mal un transport misterios. Din acel moment, concediul devine un caz pe care cei doi nu îl mai pot ignora.

Smiley și Pavel Bartoș, de la vacanță la un caz antidrog

Trailerul dezvăluie pentru prima dată mai clar combinația de comedie și acțiune pe care mizează producția. Mișu este polițistul mai experimentat, convins că ar merita mai multă apreciere pentru munca sa, în timp ce Enzo este partenerul mai tânăr și impulsiv. Dinamica celor doi devine unul dintre motoarele poveștii, mai ales atunci când vacanța lor începe să includă urmăriri, arme și situații care se complică de la o scenă la alta.

Pentru Pavel Bartoș și Smiley, proiectul continuă o colaborare și o prietenie cunoscute publicului de ani de zile, cei doi fiind asociați în special cu televiziunea și cu proiecte precum „Vocea României”. De această dată, însă, relația lor este mutată într-un univers cinematografic în care glumele se intersectează cu o anchetă antidrog și cu scene de acțiune.

Un film inspirat dintr-un caz real de pe litoral

În spatele componentei de comedie se află un punct de plecare neobișnuit: producția este inspirată dintr-un caz real petrecut pe litoralul românesc. Povestea filmului urmărește doi ofițeri antidrog din Constanța care descoperă pe plajă un transport misterios și ajung să transforme ceea ce trebuia să fie o simplă vacanță în cel mai important caz al carierei lor.

„Vacanță All Inclusive” intră astfel într-un an în care filmul românesc continuă să exploreze genuri mai puțin obișnuite pentru producțiile locale, de la thriller și spionaj până la combinații între acțiune și comedie. În paralel, succesul unor producții autohtone și apariția unor noi proiecte, precum comedia „Băiat de milioane”, arată că producătorii locali continuă să mizeze puternic pe publicul de cinema.

Cine mai apare în „Vacanță All Inclusive” și de unde poți cumpăra bilete

Distribuția nu se oprește la cei doi protagoniști. Alături de Smiley și Pavel Bartoș apar Raluca Aprodu, Diana Cavallioti, Mihai Călin, Dani Achim, Alex Velea, Theo Zeciu, Imogen și Darko Perić, actor cunoscut publicului internațional inclusiv din serialul „La Casa de Papel”. Filmul este regizat de Radu Bărbulescu, produs de HOPA Film și distribuit în România de Vertical Entertainment.

Site-ul oficial al producției a fost construit în jurul universului filmului. Pe lângă trailer și accesul către bilete, vizitatorii pot găsi „dosarele” personajelor, fotografii și materiale din culise, inclusiv imagini de la filmările realizate în apă, secvențe cu ploaie artificială și cadre cu camperul folosit de cei doi protagoniști. Pagina confirmă că biletele sunt deja în vânzare și permite alegerea cinematografului.

Unele cinematografe au început deja să afișeze programul în regim presale pentru începutul lunii noiembrie, inclusiv proiecții în jurul datei premierei.

„Vacanță All Inclusive” intră oficial în cinematografe pe 6 noiembrie 2026, iar trailerul și biletele sunt disponibile deja online. Pentru Smiley și Pavel Bartoș, vacanța de pe litoral se anunță, cel puțin pe marele ecran, mult mai complicată decât câteva zile de stat la soare.