Sighișoara devine capitala Halloweenului! Halloween în Cetate revine între 30 octombrie și 1 noiembrie

Ajuns la cea de-a doua ediție, Halloween în Cetate aduce împreună istoria și tehnologia, fascinația pentru legende și bucuria descoperirii, într-un eveniment dedicat tuturor celor care vor să trăiască Halloweenul dincolo de convențional.

Una dintre atracțiile principale ale festivalului este The Awakening, un moment de videomapping care transformă Turnul cu Ceas într-un personaj desprins dintr-o poveste fantastică. Prin proiecții spectaculoase, ferestre luminate, ochi uriași și creaturi medievale, turnul pare să se trezească la viață odată cu lăsarea serii.

De asemenea, Luna Fantomelor aduce în inima cetății o instalație impresionantă, parte dintr-un decor în care magia Halloweenului prinde viață.

O cetate întreagă de explorat: aventuri și activități pentru toate vârstele

Pe parcursul celor trei zile, Halloween în Cetate îi invită pe vizitatori să descopere un program variat de experiențe, activități interactive și momente de divertisment pentru toate vârstele.

Experiența pentru participanți continuă cu Tunnel of Spirits, pe scara acoperită, unde jocurile de lumini și umbre transformă trecerea prin pasaj într-o călătorie spre fantastic și cu Drumul Dovlecilor, un traseu fermecat conturat de sute de dovleci sculptați și luminați, de la porțile cetății până în inima acesteia. Pe străduțele medievale, personaje fantastice, desprinse parcă din legende uitate, vor anima atmosfera și îi vor surprinde pe vizitatori la fiecare pas.

Cei interesați de istoria locului pot participa la tururi ghidate, pentru a descoperi poveștile, arhitectura și secretele cetății, într-o atmosferă în care trecutul medieval se împletește cu magia evenimentului.