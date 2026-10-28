Sezonul 3 din „Nobody Wants This” are cel mai bun debut al unei comedii Netflix revenite în 2026, deși audiența a scăzut cu 28%

„Nobody Wants This” conduce clasamentul comediilor revenite pe Netflix

Potrivit datelor prezentate de publicația Deadline, sezonul al treilea din „Nobody Wants This” a obținut cea mai bună lansare din acest an pentru o comedie cu scenariu care a revenit pe Netflix. Cele 6,2 milioane de vizualizări din primele patru zile i-au asigurat locul al doilea în clasamentul săptămânal al producțiilor în limba engleză.

Serialul nu a reușit însă să ocupe prima poziție. „Below” a rămas în fruntea clasamentului, cu 7,7 milioane de vizualizări în a treia săptămână de la lansare. Performanța arată că producțiile care au debutat anterior pot continua să atragă publicul și să rămână competitive în clasamentele săptămânale ale platformei.

Chiar și cu o audiență mai mică decât în sezoanele precedente, „Nobody Wants This” a avut, așadar, o revenire puternică în comparație cu alte comedii Netflix lansate în 2026.

Audiența serialului a scăzut de la un sezon la altul

Primul sezon din „Nobody Wants This” a înregistrat 10,3 milioane de vizualizări în primele patru zile de disponibilitate. Sezonul al doilea a coborât la 8,6 milioane, iar al treilea a ajuns la 6,2 milioane în același interval de raportare.

Scăderea de la sezonul al doilea la al treilea este de aproximativ 28%. Dacă este comparat cu debutul primului sezon, rezultatul actual este cu aproape 40% mai mic. Evoluția indică o diminuare treptată a audienței inițiale, chiar dacă serialul rămâne competitiv în raport cu alte comedii care au revenit pe platformă.

Deadline notează că pierderea unei părți din public de la un sezon la altul nu este neobișnuită pentru serialele de televiziune, atât în cazul posturilor tradiționale, cât și al serviciilor de streaming. Totuși, publicația a relatat anterior despre această tendință ca despre o problemă cu care se confruntă Netflix în cazul unor producții revenite cu noi sezoane.

„The Diplomat” și „East of Eden” completează clasamentul

În același clasament săptămânal, sezonul al patrulea din „The Diplomat” s-a situat pe locul al treilea, cu 5,5 milioane de vizualizări. „East of Eden” a ocupat poziția a șasea, cu 3,6 milioane.