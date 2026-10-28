Sezonul 3 din „Nobody Wants This” are cel mai bun debut al unei comedii Netflix revenite în 2026, deși audiența a scăzut cu 28%
Serialul „Nobody Wants This” a avut cel mai bun weekend de lansare din 2026 dintre comediile cu scenariu care au revenit cu un nou sezon pe Netflix. Sezonul al treilea, lansat pe 22 octombrie, a strâns 6,2 milioane de vizualizări în primele patru zile și a ocupat locul al doilea în clasamentul producțiilor de televiziune în limba engleză de pe platformă, pentru intervalul 19-25 octombrie.
Rezultatul vine însă cu o scădere importantă față de sezonul precedent. În aceeași perioadă de la lansare, sezonul al doilea înregistrase 8,6 milioane de vizualizări, ceea ce înseamnă un declin de aproximativ 28%. Comparativ cu debutul primului sezon, care a avut 10,3 milioane de vizualizări în primele patru zile, interesul publicului a continuat să scadă, scrie Deadline.
„Nobody Wants This” conduce clasamentul comediilor revenite pe Netflix
Potrivit datelor prezentate de publicația Deadline, sezonul al treilea din „Nobody Wants This” a obținut cea mai bună lansare din acest an pentru o comedie cu scenariu care a revenit pe Netflix. Cele 6,2 milioane de vizualizări din primele patru zile i-au asigurat locul al doilea în clasamentul săptămânal al producțiilor în limba engleză.
Serialul nu a reușit însă să ocupe prima poziție. „Below” a rămas în fruntea clasamentului, cu 7,7 milioane de vizualizări în a treia săptămână de la lansare. Performanța arată că producțiile care au debutat anterior pot continua să atragă publicul și să rămână competitive în clasamentele săptămânale ale platformei.
Chiar și cu o audiență mai mică decât în sezoanele precedente, „Nobody Wants This” a avut, așadar, o revenire puternică în comparație cu alte comedii Netflix lansate în 2026.
Audiența serialului a scăzut de la un sezon la altul
Primul sezon din „Nobody Wants This” a înregistrat 10,3 milioane de vizualizări în primele patru zile de disponibilitate. Sezonul al doilea a coborât la 8,6 milioane, iar al treilea a ajuns la 6,2 milioane în același interval de raportare.
Scăderea de la sezonul al doilea la al treilea este de aproximativ 28%. Dacă este comparat cu debutul primului sezon, rezultatul actual este cu aproape 40% mai mic. Evoluția indică o diminuare treptată a audienței inițiale, chiar dacă serialul rămâne competitiv în raport cu alte comedii care au revenit pe platformă.
Deadline notează că pierderea unei părți din public de la un sezon la altul nu este neobișnuită pentru serialele de televiziune, atât în cazul posturilor tradiționale, cât și al serviciilor de streaming. Totuși, publicația a relatat anterior despre această tendință ca despre o problemă cu care se confruntă Netflix în cazul unor producții revenite cu noi sezoane.
„The Diplomat” și „East of Eden” completează clasamentul
În același clasament săptămânal, sezonul al patrulea din „The Diplomat” s-a situat pe locul al treilea, cu 5,5 milioane de vizualizări. „East of Eden” a ocupat poziția a șasea, cu 3,6 milioane.
Clasamentul producțiilor în alte limbi decât engleza a fost condus de partea a patra din „Lupin”, care a obținut 6,4 milioane de vizualizări. Totodată, prima parte a serialului a revenit în top la cinci ani de la lansare, ocupând locul al zecelea, cu 2,1 milioane de vizualizări.