Semne că o plajă poate fi periculoasă pentru copii. La ce trebuie să fie atenți părinții înainte să își lase micuții în apă
Vacanțele la mare sunt printre cele mai așteptate momente ale verii pentru copii. Cu toate acestea, nu toate plajele sunt la fel de sigure pentru cei mici, iar unele pot ascunde pericole pe care părinții nu le observă la prima vedere.
Specialiștii în salvare acvatică recomandă ca înainte de a alege un loc pentru joacă și înot să fie analizate câteva detalii importante. Acestea pot face diferența dintre o zi relaxantă și un incident care poate pune în pericol siguranța copilului.
Valurile puternice și curenții sunt primele semne de alarmă
Chiar dacă apa pare liniștită la mal, anumite zone pot avea curenți puternici care trag înotătorii spre larg. Copiii sunt cei mai vulnerabili în astfel de situații, deoarece își pot pierde rapid echilibrul.
Valurile mari și frecvente reprezintă un alt semnal de avertizare. Dacă observi că adulții au dificultăți în a intra în apă sau că salvamarii avertizează turiștii, este recomandat să alegi o altă zonă pentru joacă.
Steagurile arborate pe plajă oferă informații importante despre condițiile din apă. Un steag roșu indică interdicția de a intra în mare, iar unul galben semnalează condiții periculoase pentru înot.
Intrarea abruptă în apă poate fi periculoasă
Plajele ideale pentru copii sunt cele unde adâncimea crește treptat. Dacă apa devine adâncă după doar câțiva pași, riscurile cresc considerabil.
De asemenea, pietrele alunecoase, stâncile sau fundul mării acoperit cu bolovani pot provoca accidente și răni. Înainte de a-i lăsa pe copii să intre în apă, este bine să verifici zona și să observi dacă alți turiști întâmpină dificultăți.
Prezența algelor în cantități mari sau a apei foarte tulburi poate ascunde obstacole, gropi sau alte pericole aflate sub suprafață.
Lipsa salvamarilor poate crește riscurile
Una dintre cele mai importante reguli este alegerea unei plaje supravegheate de salvamari. Chiar și cei mai atenți părinți pot pierde din vedere copilul pentru câteva secunde, iar intervenția rapidă a unui salvamar poate salva vieți.
În multe destinații turistice există plaje sălbatice spectaculoase, însă acestea nu beneficiază întotdeauna de supraveghere și nici de facilități de prim ajutor.
Înainte de a alege locul pentru o zi la mare, verifică dacă există turn de observare pentru salvamari, panouri cu avertismente și zone special amenajate pentru familii.
Alte semne care ar trebui să îi pună în gardă pe părinți
Prezența meduzelor, a aricilor de mare sau a altor viețuitoare care pot provoca înțepături este un alt aspect care trebuie luat în considerare. Multe plaje afișează avertismente atunci când astfel de pericole sunt observate în zonă.
Vremea schimbătoare reprezintă și ea un factor de risc. Dacă vântul se intensifică brusc sau apar nori de furtună, este recomandat ca toți copiii să iasă imediat din apă.
Specialiștii recomandă ca cei mici să fie supravegheați permanent, indiferent de vârstă și de experiența lor în înot. Chiar și pe o plajă considerată sigură, accidentele se pot produce în câteva secunde.
O plajă potrivită pentru copii ar trebui să aibă apă puțin adâncă la mal, salvamari, valuri reduse și condiții bune de vizibilitate. Alegerea unui astfel de loc poate transforma vacanța într-o experiență plăcută și lipsită de incidente.