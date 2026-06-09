Semne că o plajă poate fi periculoasă pentru copii. La ce trebuie să fie atenți părinții înainte să își lase micuții în apă

Valurile puternice și curenții sunt primele semne de alarmă

Chiar dacă apa pare liniștită la mal, anumite zone pot avea curenți puternici care trag înotătorii spre larg. Copiii sunt cei mai vulnerabili în astfel de situații, deoarece își pot pierde rapid echilibrul.

Valurile mari și frecvente reprezintă un alt semnal de avertizare. Dacă observi că adulții au dificultăți în a intra în apă sau că salvamarii avertizează turiștii, este recomandat să alegi o altă zonă pentru joacă.

Steagurile arborate pe plajă oferă informații importante despre condițiile din apă. Un steag roșu indică interdicția de a intra în mare, iar unul galben semnalează condiții periculoase pentru înot.

Intrarea abruptă în apă poate fi periculoasă

Plajele ideale pentru copii sunt cele unde adâncimea crește treptat. Dacă apa devine adâncă după doar câțiva pași, riscurile cresc considerabil.

De asemenea, pietrele alunecoase, stâncile sau fundul mării acoperit cu bolovani pot provoca accidente și răni. Înainte de a-i lăsa pe copii să intre în apă, este bine să verifici zona și să observi dacă alți turiști întâmpină dificultăți.

Prezența algelor în cantități mari sau a apei foarte tulburi poate ascunde obstacole, gropi sau alte pericole aflate sub suprafață.

Lipsa salvamarilor poate crește riscurile

Una dintre cele mai importante reguli este alegerea unei plaje supravegheate de salvamari. Chiar și cei mai atenți părinți pot pierde din vedere copilul pentru câteva secunde, iar intervenția rapidă a unui salvamar poate salva vieți.