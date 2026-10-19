Volvo pregătește mașinile care se conduc singure cu ajutorul NVIDIA. Șoferii ar putea să nu mai fie nevoiți să urmărească permanent drumul

Volvo face un nou pas către viitorul în care mașinile vor putea circula fără intervenția permanentă a șoferului. Producătorul suedez a anunțat extinderea parteneriatului cu NVIDIA, compania cunoscută pentru procesoarele grafice și tehnologiile de inteligență artificială, pentru dezvoltarea unei noi generații de sisteme de conducere automatizată. Obiectivul este ca viitoarele automobile Volvo să poată gestiona singure situații complexe din trafic, de la autostrăzi aglomerate până la intersecții urbane și manevre de parcare.

Anunțul, făcut pe 15 octombrie 2026, reprezintă o etapă importantă într-o colaborare începută în 2017. Volvo intenționează să introducă treptat tehnologii care să permită șoferilor nu doar să ia mâinile de pe volan, ci, în anumite condiții, să nu mai fie obligați să urmărească permanent carosabilul. Potrivit Reuters, primele automobile echipate cu noua tehnologie ar urma să apară înainte de 2030.

Cum funcționează tehnologia NVIDIA care va controla viitoarele Volvo

Noul sistem va combina experiența Volvo în domeniul siguranței auto cu trei tehnologii dezvoltate de NVIDIA: Hyperion, Halos OS și Alpamayo Stack. Împreună, acestea vor permite automobilului să analizeze mediul înconjurător, să interpreteze situațiile din trafic și să ia decizii în timp real.

Hyperion reprezintă arhitectura hardware și de senzori care colectează și procesează informațiile din jurul mașinii. Halos OS oferă componente software dedicate siguranței, în timp ce Alpamayo folosește inteligența artificială pentru a interpreta situațiile complexe și a sprijini deciziile sistemului de conducere automatizată.

De exemplu, un automobil echipat cu aceste tehnologii ar putea gestiona traversarea unei intersecții aglomerate, schimbarea benzilor sau deplasarea printr-o parcare, fără ca șoferul să execute fiecare manevră. Scopul este dezvoltarea unei experiențe de conducere automatizată de la punctul de plecare până la destinație, inclusiv pe drumurile urbane.

Tehnologia Alpamayo a fost prezentată de NVIDIA la CES 2026, fiind concepută pentru a ajuta automobilele să gestioneze inclusiv situații rare sau imprevizibile, în care sistemele tradiționale de asistență pot întâmpina dificultăți.

Håkan Samuelsson, președintele și directorul general Volvo Cars, a explicat că asocierea dintre experiența producătorului suedez în siguranță și tehnologiile NVIDIA reprezintă o oportunitate de a dezvolta automobile mai sigure și mai atractive pentru clienți.

Când vor putea șoferii să-și ia ochii de la drum

Una dintre cele mai interesante promisiuni ale parteneriatului este dezvoltarea funcțiilor denumite „eyes-off” și „mind-off”. Prima presupune că, în anumite condiții autorizate, șoferul nu va mai trebui să monitorizeze permanent drumul. A doua descrie un nivel și mai avansat de automatizare, în care sistemul preia responsabilitatea conducerii în limitele sale de funcționare.

Aceste capacități sunt diferite de sistemele obișnuite de asistență la condus, care pot menține banda sau adapta viteza, dar necesită supravegherea permanentă a șoferului. Spre exemplu, Tesla Full Self-Driving rămâne un sistem de conducere asistată, chiar dacă poate executa numeroase manevre complexe.

Volvo nu promite însă că primele mașini echipate cu NVIDIA vor permite imediat conducerea fără supraveghere. Alwin Bakkenes, responsabilul pentru dezvoltarea software la Volvo Cars, a declarat pentru Reuters că implementarea inițială va include funcții de conducere asistată, în care șoferul rămâne responsabil pentru automobil.

Funcțiile mai avansate vor fi introduse progresiv, în funcție de rezultatele testelor, de condițiile de siguranță și de aprobările autorităților. Compania nu a confirmat încă un calendar exact pentru disponibilitatea funcțiilor „eyes-off” sau „mind-off”.

Potrivit informațiilor oferite Reuters, tehnologia ar trebui să ajungă pe automobilele Volvo înainte de sfârșitul deceniului, cu lansări planificate în mai multe regiuni, inițial fără China. Producătorul nu a precizat nici care va fi primul model echipat cu noul sistem și nici cât vor costa aceste funcții.

Volvo și NVIDIA vor să transforme siguranța auto prin inteligență artificială

Pentru Volvo, dezvoltarea conducerii automatizate reprezintă și o continuare a strategiei prin care marca suedeză încearcă să se diferențieze prin siguranță. Compania consideră că tehnologiile inteligente pot contribui la reducerea accidentelor provocate de oboseală, neatenție sau erori umane.

Totuși, performanțele sistemelor autonome trebuie demonstrate în condiții reale, inclusiv în situații dificile, precum ploaia abundentă, ninsoarea sau traficul imprevizibil. Într-o declarație pentru Reuters, Håkan Samuelsson a explicat că tehnologia nu va fi activată în condiții în care compania nu o consideră sigură, chiar dacă acest lucru înseamnă introducerea treptată a funcțiilor.

Parteneriatul cu NVIDIA face parte și dintr-o competiție tot mai intensă între constructorii auto. Mercedes-Benz a anunțat, la rândul său, extinderea colaborării cu NVIDIA pentru dezvoltarea unor sisteme avansate de conducere automatizată. Alte companii investesc în tehnologii similare, încercând să transforme automobilul într-un dispozitiv inteligent, capabil să primească actualizări software și să gestioneze autonom tot mai multe situații.

În cazul Volvo, noul sistem va debuta pe un automobil de generație viitoare, în cadrul celei mai ample ofensive de produse anunțate de companie. Deocamdată, nu există o confirmare că modelele EX60 sau XC90 vor fi primele care vor beneficia de tehnologie.

Pentru șoferi, schimbarea ar putea fi semnificativă: mai puțin stres în trafic, intervenții mai rare asupra comenzilor și o experiență de călătorie mai confortabilă. Până când aceste promisiuni vor deveni realitate, însă, rămâne esențială distincția dintre o mașină care asistă șoferul și una care poate prelua efectiv responsabilitatea conducerii.