Se lansează Acasa.ro, proiectul Profit.ro care propune un nou standard pe piața imobiliară din România

Platforma se adresează cumpărătorilor, chiriașilor și investitorilor interesați de segmentul rezidențial. Fie că își caută prima locuință, o casă pentru familie sau o proprietate pentru investiție, aceștia au acces la oferte prezentate de profesioniști verificați.

Selecția face diferența

Pe Acasa.ro nu sunt publicate anunțuri direct de la persoane fizice și nici oferte de proprietăți comerciale. Platforma se concentrează exclusiv pe apartamente, case și terenuri rezidențiale, iar accesul brokerilor și dezvoltatorilor presupune un proces de validare.

Această abordare urmărește să reducă timpul petrecut printre anunțuri irelevante și să ofere mai multă încredere în cei care prezintă proprietățile. În cazul proiectelor noi, validarea dezvoltatorilor reprezintă o componentă importantă a selecției.

Obiectivul este o experiență în care relevanța ofertelor și profesionalismul partenerilor contează mai mult decât numărul anunțurilor, iar căutarea unei locuințe începe cu o selecție construită cu atenție.

Vizibilitate dincolo de platformă

Pentru brokeri și dezvoltatori, Acasa.ro este un spațiu în care profesionalismul este pus în valoare, inclusiv prin accesul la oportunități suplimentare de promovare.

Anunțurile promovate sunt distribuite și în afara platformei, în publicații de business și pe social media, pentru a ajunge la potențiali cumpărători interesați de piața imobiliară. Astfel, prezența pe Acasa.ro poate fi completată de expunerea în fața unui public relevant pentru ofertele rezidențiale.

Lansarea platformei extinde ecosistemul Profit.ro în zona imobiliară, alături de conținutul editorial, prezența TV, evenimentele de business și serviciul de abonamente Profit Insider.