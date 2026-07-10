Schimbări în noul sezon „Vocea României”. Cine se alătură echipei PRO TV, surprizele pregătite pentru telespectatori
Filmările pentru sezonul cu numărul 14 al emisiunii „Vocea României” au început oficial, iar noua ediție promite schimbări care vor influența desfășurarea competiției încă din primele etape. Pe lângă revenirea antrenorilor consacrați și a prezentatorului Pavel Bartoș, producătorii pregătesc elemente noi de joc și extind proiectul „Vocea din online”, prin cooptarea unor creatori de conținut care vor aduce publicului imagini și momente din culisele show-ului.
- Noul sezon începe cu modificări în desfășurarea competiției
- Proiectul „Vocea din online” continuă și în acest sezon
- Un creator de conținut se alătură pentru prima dată proiectului
- Acoustic Boyz completează echipa din mediul online
- Telespectatorii vor avea acces la mai multe imagini din culisele emisiunii
Noul sezon începe cu modificări în desfășurarea competiției
Odată cu startul filmărilor, PRO TV anunță că noul sezon nu va însemna doar o nouă serie de concurenți, ci și schimbări care vor influența deciziile din competiție. Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes și echipa formată din Theo Rose și Horia Brenciu revin în scaunele de antrenori și sunt pregătiți să descopere noi voci care să impresioneze atât juriul, cât și telespectatorii.
De această dată, atât antrenorii, cât și Pavel Bartoș vor avea la dispoziție noi avantaje și „ași” în mânecă, elemente despre care postul de televiziune spune că vor schimba dinamica emisiunii și vor face ca fiecare alegere să fie și mai greu de anticipat. Astfel, competiția este pregătită să ofere momente imprevizibile încă din primele ediții.
Proiectul „Vocea din online” continuă și în acest sezon
Experiența emisiunii nu se va limita nici în acest an la ceea ce apare pe micul ecran. Proiectul „Vocea din online” revine și în sezonul 14, urmând să le ofere fanilor acces la imagini din culise și la momente care nu sunt difuzate în cadrul edițiilor televizate.
Miruna Rumina își continuă colaborarea cu proiectul și revine pentru al treilea sezon consecutiv. Cu o comunitate de peste 1,1 milioane de urmăritori pe TikTok și Instagram, ea va prezenta în continuare atmosfera din spatele camerelor de filmat și pregătirile concurenților.
Referindu-se la revenirea sa în echipă, Miruna Rumina a declarat:
„Sunt extrem de fericită că mă întorc pentru al treilea an la Vocea României. Pentru mine, parcă vara nici nu începe cu adevărat dacă nu revin în culisele acestui proiect. Simt și o responsabilitate foarte mare să le arăt oamenilor tot ce se întâmplă în culise, pentru că există atât de multă muncă, emoție și magie în spatele fiecărei ediții. Oricât aș încerca să surprind totul prin telefon, experiența de acolo este și mai frumoasă în realitate.”
Un creator de conținut se alătură pentru prima dată proiectului
Printre noutățile anunțate pentru sezonul 14 se numără și venirea lui Ines Stana în universul „Vocea României”. Cu peste un milion de urmăritori pe TikTok și Instagram, aceasta va participa pentru prima dată la proiect și va realiza materiale din culisele competiției.
Rolul său va fi acela de a surprinde atmosfera din spatele scenelor, emoțiile concurenților și momentele care nu ajung întotdeauna în edițiile difuzate la televizor, oferindu-le urmăritorilor o perspectivă diferită asupra competiției.
Despre această experiență, Ines Stana a afirmat:
„De mică am fost fascinată de Vocea României, era una dintre emisiunile la care ne uitam împreună în familie și sunt extrem de încântată să am ocazia să particip (din culise) la un așa proiect fain, pe social media.”
Acoustic Boyz completează echipa din mediul online
O altă noutate pentru noul sezon este intrarea în proiect a grupului Acoustic Boyz. Trioul format din Denis, Paul și Robert, care reunește o comunitate de peste 850.000 de urmăritori pe TikTok și Instagram, va face parte din echipa „Vocea din online”.
Cei trei își propun să surprindă atmosfera din culise și să aducă publicului momente speciale alături de concurenți, antrenori și Pavel Bartoș, completând astfel conținutul pregătit pentru platformele de socializare.
La anunțarea colaborării, membrii Acoustic Boyz au transmis:
„Ne bucurăm tare mult să facem parte din acest proiect și vă mulțumim pentru oportunitate. Ne plac experiențele noi, dar mai ales să cunoaștem oameni noi, așa că vom fi acolo să ne distrăm și să vă aducem zâmbetul pe buze. PULL UP!”
Telespectatorii vor avea acces la mai multe imagini din culisele emisiunii
Odată cu extinderea proiectului „Vocea din online”, noul sezon oferă publicului o experiență mai amplă decât cea din edițiile televizate. Pe lângă evoluțiile concurenților și momentele surprinse pe scenă, fanii vor putea urmări imagini din culise, pregătirile dinaintea filmărilor și interacțiunile dintre concurenți, antrenori și echipa emisiunii.
În același timp, schimbările pregătite pentru desfășurarea competiției și noile avantaje puse la dispoziția antrenorilor și a prezentatorului Pavel Bartoș anunță un sezon în care deciziile ar putea fi mai greu de anticipat, iar desfășurarea concursului ar urma să aducă surprize atât participanților, cât și telespectatorilor.