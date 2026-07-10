Schimbări în noul sezon „Vocea României”. Cine se alătură echipei PRO TV, surprizele pregătite pentru telespectatori

De această dată, atât antrenorii, cât și Pavel Bartoș vor avea la dispoziție noi avantaje și „ași” în mânecă, elemente despre care postul de televiziune spune că vor schimba dinamica emisiunii și vor face ca fiecare alegere să fie și mai greu de anticipat. Astfel, competiția este pregătită să ofere momente imprevizibile încă din primele ediții.

Proiectul „Vocea din online” continuă și în acest sezon

Experiența emisiunii nu se va limita nici în acest an la ceea ce apare pe micul ecran. Proiectul „Vocea din online” revine și în sezonul 14, urmând să le ofere fanilor acces la imagini din culise și la momente care nu sunt difuzate în cadrul edițiilor televizate.

Miruna Rumina își continuă colaborarea cu proiectul și revine pentru al treilea sezon consecutiv. Cu o comunitate de peste 1,1 milioane de urmăritori pe TikTok și Instagram, ea va prezenta în continuare atmosfera din spatele camerelor de filmat și pregătirile concurenților.

Referindu-se la revenirea sa în echipă, Miruna Rumina a declarat:

„Sunt extrem de fericită că mă întorc pentru al treilea an la Vocea României. Pentru mine, parcă vara nici nu începe cu adevărat dacă nu revin în culisele acestui proiect. Simt și o responsabilitate foarte mare să le arăt oamenilor tot ce se întâmplă în culise, pentru că există atât de multă muncă, emoție și magie în spatele fiecărei ediții. Oricât aș încerca să surprind totul prin telefon, experiența de acolo este și mai frumoasă în realitate.”

Un creator de conținut se alătură pentru prima dată proiectului

Printre noutățile anunțate pentru sezonul 14 se numără și venirea lui Ines Stana în universul „Vocea României”. Cu peste un milion de urmăritori pe TikTok și Instagram, aceasta va participa pentru prima dată la proiect și va realiza materiale din culisele competiției.

Rolul său va fi acela de a surprinde atmosfera din spatele scenelor, emoțiile concurenților și momentele care nu ajung întotdeauna în edițiile difuzate la televizor, oferindu-le urmăritorilor o perspectivă diferită asupra competiției.

Despre această experiență, Ines Stana a afirmat: