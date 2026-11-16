Vedetele din România își pun șorțurile de bucătari. MasterChef Celebrity revine la PRO TV cu nume surpriză
Andreea Marin, Leonard Doroftei, Iulia Albu, Anca Țurcașiu și Daciana Sârbu se numără printre vedetele anunțate pentru noul MasterChef Celebrity. Emisiunea revine la PRO TV și pe VOYO după 13 ani de la prima ediție dedicată celebrităților, iar concurenții vor găti în echipe, alături de persoane apropiate. Preparatele vor fi evaluate de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, în timp ce Gina Pistol va prezenta competiția.
Andreea Marin își păstrează secret partenerul de echipă
Noul sezon aduce în bucătărie personalități din televiziune, muzică, sport și mediul online. Fiecare va participa împreună cu un partener de viață, un membru al familiei sau un prieten apropiat, iar probele vor testa și felul în care cei doi colaborează.
Andreea Marin a acceptat provocarea, însă nu a dezvăluit persoana alături de care va găti. Identitatea partenerului său de echipă va fi cunoscută abia la intrarea în platou.
Leonard Doroftei va concura împreună cu soția sa, Monica. Printre echipele anunțate se află și Iulia Albu și Mike, Minodora și soțul său, Liviu, respectiv Anca Țurcașiu și Călin Șerban.
Roxana Ionescu va veni în competiție alături de mama sa, Liliana. Și Codruța Filip va găti împreună cu mama sa, Angelica, într-o ediție care va pune în prim-plan inclusiv poveștile de familie ale participanților.
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Cine mai intră în bucătăria MasterChef Celebrity
Cosmin Seleși și Lucian Ghimiși formează o altă echipă a sezonului special. Iancu Sterp va participa alături de sora sa, Ileana Sterp, iar Daciana Sârbu va face echipă cu Anca Nineta Marcu.
Din mediul online vin Rux și Opulență și Luca Darvins. Pe lista participanților se află și Keed și Costin Porojan, care vor trebui să își coordoneze ideile și sarcinile la bancul de lucru.
O altă pereche anunțată este formată din Niculina Stoican și Simona Negroiu. Cele două artiste sunt nașă și fină, iar relația lor se va regăsi și în poveștile prezentate pe parcursul emisiunii.
Producătorii anunță că sezonul va urmări atât preparatele, cât și relațiile dintre concurenți. Gătitul împreună va fi ocazia pentru amintiri și dezvăluiri despre viața participanților dincolo de activitatea pentru care îi cunoaște publicul.
Ce spune PRO TV despre revenirea formatului
Directorul de programe PRO TV, Unai Iparragirre, a explicat că alegerea echipelor urmărește să aducă în fața telespectatorilor o latură mai puțin cunoscută a vedetelor. Formatul va pune accent pe apropierea dintre parteneri și pe poveștile lor de viață.
„Prin MasterChef Celebrity, ne dorim să le arătăm telespectatorilor o latură a vedetelor lor preferate pe care rareori au ocazia să o descopere: oamenii din spatele celebrității. Aducându-le în bucătărie alături de soți, soții, mame, fiice sau cei mai apropiați prieteni, vom avea ocazia să le descoperim personalitatea, relațiile și poveștile de viață într-un context cu totul diferit. Iar toate acestea se vor întâmpla prin ingredientele care au consacrat formatul MasterChef: preparate spectaculoase, competiție autentică și emoție sinceră. În același timp, vom celebra România prin gastronomie, tradiții și amintirile care ne aduc împreună”, declară Unai Iparragirre, director de programe PRO TV.
Revenirea ediției dedicate celebrităților a fost confirmată în anunțul oficial al emisiunii. PRO TV a publicat și primele informații despre începerea filmărilor, după ce Iancu Sterp a distribuit imagini din platou.
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Cei trei chefi vor juriza preparatele vedetelor
Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu vor analiza gustul, tehnica și creativitatea preparatelor. Concurenții vor avea de trecut prin probe contra cronometru și provocări cu ingrediente-surpriză.
La fiecare banc de lucru, cei doi parteneri vor trebui să gătească împreună și să își împartă sarcinile sub presiunea timpului. Gina Pistol va fi alături de echipe pe parcursul competiției, în rolul de prezentatoare.
MasterChef Celebrity va putea fi urmărit la PRO TV și pe VOYO. Anunțul privind revenirea și concurenții nu precizează deocamdată data premierei sau programul de difuzare.