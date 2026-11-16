Vedetele din România își pun șorțurile de bucătari. MasterChef Celebrity revine la PRO TV cu nume surpriză

Andreea Marin a acceptat provocarea, însă nu a dezvăluit persoana alături de care va găti. Identitatea partenerului său de echipă va fi cunoscută abia la intrarea în platou.

Leonard Doroftei va concura împreună cu soția sa, Monica. Printre echipele anunțate se află și Iulia Albu și Mike, Minodora și soțul său, Liviu, respectiv Anca Țurcașiu și Călin Șerban.

Roxana Ionescu va veni în competiție alături de mama sa, Liliana. Și Codruța Filip va găti împreună cu mama sa, Angelica, într-o ediție care va pune în prim-plan inclusiv poveștile de familie ale participanților.

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Cine mai intră în bucătăria MasterChef Celebrity

Cosmin Seleși și Lucian Ghimiși formează o altă echipă a sezonului special. Iancu Sterp va participa alături de sora sa, Ileana Sterp, iar Daciana Sârbu va face echipă cu Anca Nineta Marcu.

Din mediul online vin Rux și Opulență și Luca Darvins. Pe lista participanților se află și Keed și Costin Porojan, care vor trebui să își coordoneze ideile și sarcinile la bancul de lucru.

O altă pereche anunțată este formată din Niculina Stoican și Simona Negroiu. Cele două artiste sunt nașă și fină, iar relația lor se va regăsi și în poveștile prezentate pe parcursul emisiunii.