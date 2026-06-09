Scârțâit de suspensie doar pe vreme rece: cauciucuri, bucșe sau amortizoare, când e sezonier și când nu

Totuși, există o limită între zgomotul de frig și semnul unei piese care cedează. Dacă scârțâitul persistă și după ce mașina se încălzește, dacă se transformă în bătaie, dacă apare la virare sau dacă este însoțit de instabilitate, problema trebuie verificată. Suspensia este una dintre zonele unde un sunet minor poate ascunde o uzură care evoluează lent.

De ce scârțâie suspensia la frig și când poate fi normal

Pe vreme rece, cele mai multe scârțâituri vin din componente de cauciuc. Bucșele de braț, bucșele barei stabilizatoare, tampoanele de amortizor și diverse suporturi elastice devin mai rigide când temperatura scade. În primele minute de rulare, acestea nu mai amortizează la fel de fin mișcările și pot produce sunete scurte la comprimarea suspensiei. Dacă zgomotul dispare rapid și nu revine pe parcursul zilei, poate fi un comportament sezonier.

Cauciucurile pot contribui și ele la impresia că suspensia scârțâie. Anvelopele de vară folosite la temperaturi joase se întăresc și transmit mai mult zgomot către caroserie. Chiar și anvelopele de iarnă, dacă sunt vechi sau au presiune incorectă, pot face ca mașina să pară mai rigidă și mai zgomotoasă. Uneori, sunetul nu vine din suspensie, ci din contactul dintre pneu și asfalt rece, mai ales la manevre lente în parcare.

Bucșele barei stabilizatoare sunt printre cele mai frecvente surse de scârțâit la frig. Ele sunt supuse mișcărilor mici și dese, iar când cauciucul se usucă sau se întărește, bara poate freca în interiorul bucșei. Sunetul poate fi mai clar la trecerea peste praguri de viteză, rampe, borduri joase sau denivelări luate pe diagonală. Uneori se aude ca un „chițăit” scurt, alteori ca un scârțâit mai lung.

Flanșele amortizoarelor pot produce zgomote asemănătoare, mai ales dacă includ elemente de cauciuc îmbătrânite. La frig, acestea pot deveni mai rigide și pot transmite vibrații către caroserie. Dacă zgomotul apare și când virezi volanul pe loc sau la viteze mici, merită verificată zona superioară a amortizorului, inclusiv rulmentul de sarcină, acolo unde există.

Există și situații în care zgomotul vine din protecții, plastice sau elemente de caroserie, nu din suspensie. Un scut de plastic, o apărătoare de noroi sau o prindere slăbită pot scârțâi la frig și pot părea probleme mecanice. De aceea, o verificare vizuală simplă poate scuti schimbarea inutilă a unor piese bune.

Când scârțâitul nu mai este sezonier și trebuie investigat

Un zgomot sezonier ar trebui să fie previzibil, discret și temporar. Apare la frig, se aude în primele minute și se reduce după ce mașina rulează. Dacă scârțâitul rămâne prezent tot drumul, dacă se aude și la temperaturi mai ridicate sau dacă devine tot mai puternic de la o săptămână la alta, nu mai vorbim doar despre o reacție la vreme. În acel moment, bucșele, flanșele, arcurile și amortizoarele trebuie verificate.