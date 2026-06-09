Scârțâit de suspensie doar pe vreme rece: cauciucuri, bucșe sau amortizoare, când e sezonier și când nu
Un scârțâit de suspensie apărut doar dimineața, pe frig, poate părea o problemă misterioasă. Mașina merge normal, nu bate, nu trage într-o parte, nu are martori aprinși în bord, dar la primele denivelări se aude un sunet de cauciuc forțat, de plastic uscat sau de arc care lucrează greu. După câțiva kilometri, zgomotul dispare sau devine mult mai slab.
În sezonul rece, multe componente ale mașinii se comportă diferit. Cauciucul se întărește, vaselinele devin mai vâscoase, plasticul se contractă, iar suspensia lucrează mai rigid până când piesele se mișcă și temperatura crește ușor. Din acest motiv, nu orice scârțâit înseamnă o defecțiune urgentă. Uneori este doar o reacție sezonieră a materialelor.
Totuși, există o limită între zgomotul de frig și semnul unei piese care cedează. Dacă scârțâitul persistă și după ce mașina se încălzește, dacă se transformă în bătaie, dacă apare la virare sau dacă este însoțit de instabilitate, problema trebuie verificată. Suspensia este una dintre zonele unde un sunet minor poate ascunde o uzură care evoluează lent.
De ce scârțâie suspensia la frig și când poate fi normal
Pe vreme rece, cele mai multe scârțâituri vin din componente de cauciuc. Bucșele de braț, bucșele barei stabilizatoare, tampoanele de amortizor și diverse suporturi elastice devin mai rigide când temperatura scade. În primele minute de rulare, acestea nu mai amortizează la fel de fin mișcările și pot produce sunete scurte la comprimarea suspensiei. Dacă zgomotul dispare rapid și nu revine pe parcursul zilei, poate fi un comportament sezonier.
Cauciucurile pot contribui și ele la impresia că suspensia scârțâie. Anvelopele de vară folosite la temperaturi joase se întăresc și transmit mai mult zgomot către caroserie. Chiar și anvelopele de iarnă, dacă sunt vechi sau au presiune incorectă, pot face ca mașina să pară mai rigidă și mai zgomotoasă. Uneori, sunetul nu vine din suspensie, ci din contactul dintre pneu și asfalt rece, mai ales la manevre lente în parcare.
Bucșele barei stabilizatoare sunt printre cele mai frecvente surse de scârțâit la frig. Ele sunt supuse mișcărilor mici și dese, iar când cauciucul se usucă sau se întărește, bara poate freca în interiorul bucșei. Sunetul poate fi mai clar la trecerea peste praguri de viteză, rampe, borduri joase sau denivelări luate pe diagonală. Uneori se aude ca un „chițăit” scurt, alteori ca un scârțâit mai lung.
Flanșele amortizoarelor pot produce zgomote asemănătoare, mai ales dacă includ elemente de cauciuc îmbătrânite. La frig, acestea pot deveni mai rigide și pot transmite vibrații către caroserie. Dacă zgomotul apare și când virezi volanul pe loc sau la viteze mici, merită verificată zona superioară a amortizorului, inclusiv rulmentul de sarcină, acolo unde există.
Există și situații în care zgomotul vine din protecții, plastice sau elemente de caroserie, nu din suspensie. Un scut de plastic, o apărătoare de noroi sau o prindere slăbită pot scârțâi la frig și pot părea probleme mecanice. De aceea, o verificare vizuală simplă poate scuti schimbarea inutilă a unor piese bune.
Când scârțâitul nu mai este sezonier și trebuie investigat
Un zgomot sezonier ar trebui să fie previzibil, discret și temporar. Apare la frig, se aude în primele minute și se reduce după ce mașina rulează. Dacă scârțâitul rămâne prezent tot drumul, dacă se aude și la temperaturi mai ridicate sau dacă devine tot mai puternic de la o săptămână la alta, nu mai vorbim doar despre o reacție la vreme. În acel moment, bucșele, flanșele, arcurile și amortizoarele trebuie verificate.
Un semn de alarmă este transformarea scârțâitului în bătaie. Când o bucșă nu doar scârțâie, ci are joc, sunetul devine mai sec. Poți auzi lovituri mici la denivelări, pocnituri la plecarea de pe loc sau zgomote la frânare. Acestea indică o mișcare anormală a unei componente, nu doar frecare cauzată de frig. În astfel de cazuri, verificarea pe elevator nu ar trebui amânată.
Dacă zgomotul apare la virare, suspecte pot fi flanșele amortizoarelor, rulmenții de sarcină, capetele de bară sau articulațiile direcției. Un scârțâit însoțit de pocnituri când rotești volanul nu trebuie tratat ca o simplă problemă de sezon. Direcția și suspensia lucrează împreună, iar o piesă uzată în această zonă poate afecta controlul mașinii.
Amortizoarele pot fi implicate atunci când zgomotul vine la comprimarea și revenirea suspensiei, mai ales dacă mașina se balansează excesiv. Un amortizor care curge, care are joc în tijă sau care nu mai controlează corect mișcarea roții trebuie schimbat. Nu este obligatoriu ca amortizorul defect să bată spectaculos. Uneori, primele semne sunt fine: mașină mai instabilă, frânare mai lungă, zgomote la denivelări și uzură neuniformă a anvelopelor.
Nu încerca să rezolvi scârțâiturile persistente doar cu spray-uri lubrifiante aplicate la întâmplare. Pot masca temporar zgomotul, dar nu repară o bucșă crăpată sau o flanșă uzată. Mai mult, unele produse pot afecta cauciucul dacă nu sunt potrivite. O soluție corectă începe cu identificarea piesei, nu cu acoperirea simptomului.
Dacă scârțâitul apare doar iarna, rămâne discret și dispare repede, îl poți monitoriza. Dacă persistă, se amplifică sau vine la pachet cu bătăi, vibrații, instabilitate ori uzură de anvelope, mergi la o verificare. Suspensia nu trebuie să fie complet tăcută în orice condiții, dar trebuie să fie sigură, coerentă și lipsită de jocuri periculoase.