Scandal la Evaluarea Națională 2026. Sindicatele spun că mii de profesori au rămas blocați până la 8 ore în școli
Federațiile sindicale din învățământ critică modul în care s-a desfășurat prima probă a Evaluării Naționale și susțin că numeroși profesori au fost afectați de problemele apărute la platforma digitală folosită pentru încărcarea lucrărilor elevilor.
Potrivit reprezentanților sindicatelor, dificultățile tehnice au provocat întârzieri semnificative și au obligat cadrele didactice să rămână mult peste program în centrele de examen.
Sindicatele reclamă blocaje ale platformei informatice
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au transmis un comunicat în care condamnă situația creată după desfășurarea probei la Limba și literatura română.
Sindicaliștii afirmă că sistemul informatic destinat încărcării lucrărilor scanate s-a confruntat cu probleme majore de funcționare, iar mii de profesori au fost nevoiți să aștepte ore întregi pentru finalizarea procedurilor. În unele cazuri, timpul petrecut în școli ar fi ajuns la aproximativ opt ore după încheierea examenului.
Reprezentanții organizațiilor sindicale consideră că astfel de situații sunt incompatibile cu procesul de digitalizare promovat în ultimii ani și susțin că profesorii au fost puși într-o situație dificilă, fiind obligați să încerce în repetate rânduri încărcarea documentelor în sistem.
Acuzații privind desemnarea profesorilor evaluatori
În comunicat sunt formulate și acuzații referitoare la modul de alcătuire a comisiilor de evaluare. Sindicatele spun că au primit sesizări din mai multe județe potrivit cărora unii profesori nu ar fi fost incluși în procesul de corectare după ce au refuzat să participe la simulările examenelor naționale organizate în primăvară.
Liderii sindicali susțin că excluderea unor cadre didactice cu experiență poate afecta calitatea evaluării și consideră că dreptul la protest sau la exprimarea unor nemulțumiri nu ar trebui să atragă consecințe profesionale.
Aceștia cer autorităților să clarifice situația și să evite orice practici care ar putea fi interpretate drept măsuri de represalii împotriva profesorilor.
Ce răspuns a oferit Ministerul Educației
Reprezentanții Ministerului Educației au declarat că platforma utilizată în cadrul examenului a funcționat, însă au recunoscut că aceasta nu a operat în condiții normale pe tot parcursul procesului.
Autoritățile nu au confirmat acuzațiile formulate de sindicate, însă au admis existența unor dificultăți tehnice care au afectat desfășurarea activităților de după examen. Situația readuce în atenție provocările întâmpinate de sistemul educațional în procesul de digitalizare și necesitatea unor soluții care să prevină apariția unor probleme similare la examenele viitoare.