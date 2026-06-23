Scandal la Evaluarea Națională 2026. Sindicatele spun că mii de profesori au rămas blocați până la 8 ore în școli

Sindicatele reclamă blocaje ale platformei informatice

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au transmis un comunicat în care condamnă situația creată după desfășurarea probei la Limba și literatura română.

Sindicaliștii afirmă că sistemul informatic destinat încărcării lucrărilor scanate s-a confruntat cu probleme majore de funcționare, iar mii de profesori au fost nevoiți să aștepte ore întregi pentru finalizarea procedurilor. În unele cazuri, timpul petrecut în școli ar fi ajuns la aproximativ opt ore după încheierea examenului.

Reprezentanții organizațiilor sindicale consideră că astfel de situații sunt incompatibile cu procesul de digitalizare promovat în ultimii ani și susțin că profesorii au fost puși într-o situație dificilă, fiind obligați să încerce în repetate rânduri încărcarea documentelor în sistem.

Acuzații privind desemnarea profesorilor evaluatori

În comunicat sunt formulate și acuzații referitoare la modul de alcătuire a comisiilor de evaluare. Sindicatele spun că au primit sesizări din mai multe județe potrivit cărora unii profesori nu ar fi fost incluși în procesul de corectare după ce au refuzat să participe la simulările examenelor naționale organizate în primăvară.

Liderii sindicali susțin că excluderea unor cadre didactice cu experiență poate afecta calitatea evaluării și consideră că dreptul la protest sau la exprimarea unor nemulțumiri nu ar trebui să atragă consecințe profesionale.

Aceștia cer autorităților să clarifice situația și să evite orice practici care ar putea fi interpretate drept măsuri de represalii împotriva profesorilor.

Ce răspuns a oferit Ministerul Educației

Reprezentanții Ministerului Educației au declarat că platforma utilizată în cadrul examenului a funcționat, însă au recunoscut că aceasta nu a operat în condiții normale pe tot parcursul procesului.