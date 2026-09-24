Satele în care o casă costă doar 3.000 de euro. Tinerii au început să cumpere tot mai multe proprietăți

Prețul de achiziție nu trebuie, așadar, confundat cu bugetul total necesar. În cazul unei case foarte ieftine trebuie luate în calcul starea acoperișului, instalațiile electrice și sanitare, încălzirea, tâmplăria și eventualele lucrări structurale.

Cererea vine în special din Belgrad și Novi Sad, însă agenții imobiliari spun că există interes și din partea rușilor, chinezilor și sirienilor. O schimbare interesantă este apariția cumpărătorilor foarte tineri. Potrivit RTV Vojvodina, pe piață există inclusiv persoane născute în 2005, care își permit achiziția datorită unui loc de muncă stabil și creditelor bancare.

De ce sunt căutate casele de lângă râuri

Cele mai atractive proprietăți sunt cele din apropierea râurilor Tisa, Tamiš și Begej. Printre zonele căutate se numără Babatovo, Aradac, Čikmeže, Klek, Knićanin, Čenta, Orlovat și Perlez.

Unul dintre avantajele regiunii este accesul la natură și la zone de agrement. Babatovo, de exemplu, se află pe malul Tisei, la aproximativ 15 kilometri de Zrenjanin, și dispune de zonă amenajată pentru baie, sport și recreere. În apropierea orașului există numeroase locuri pentru pescuit, iar Klek și Perlez sunt menționate oficial printre zonele bune pentru această activitate.

Regiunea are și potențial turistic prin rezervația naturală Stari Begej – Carska Bara, zone pentru observarea păsărilor și agrement, dar și prin apropierea de Zrenjanin.

Oferta începe să se reducă

Interesul pentru casele din mediul rural a crescut puternic în perioada pandemiei, când locuințele cu teren și spațiu exterior au devenit mai atractive pentru oamenii din marile orașe. Tendința nu a dispărut odată cu pandemia.

„Din cauza acestei cereri mari, care continuă încă din perioada pandemiei, numărul proprietăților disponibile pe piață se reduce vizibil”, explică agentul imobiliar Danijela Radovančev, citată de RTV Vojvodina.

Nu toate casele sunt cumpărate pentru mutarea permanentă la sat. Unele devin locuințe de weekend sau de vacanță, în timp ce altele sunt renovate și transformate în pensiuni ori alte spații turistice. Tocmai combinația dintre prețurile încă reduse, apropierea de râuri și posibilitatea de a utiliza proprietatea inclusiv în scop turistic explică interesul tot mai mare pentru satele din această parte a Banatului sârbesc.