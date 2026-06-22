Săptămâna Hafferland 2026 te ajută să vezi Transilvania și tradițiile săsești cu alți ochi. În perioada 6-9 august, Nadia Comâneci ajunge la bisericile fortificate

Dor de Transilvania, tema care leagă trecutul de viitor

Tema ediției din 2026 este „Dor de Transilvania”, o formulă care surprinde foarte bine rostul acestui festival. Nu este vorba doar despre nostalgie, ci despre o punte între rădăcinile istorice ale comunității săsești și generațiile care redescoperă astăzi patrimoniul rural din centrul României. În satele din Haferland, istoria nu stă închisă în muzee, ci se vede în zidurile bisericilor fortificate, în șurile vechi, în ulițele pietruite, în muzica fanfarelor și în felul în care localnicii transformă memoria comunității într-o experiență vie.

Pentru public, Săptămâna Haferland 2026 înseamnă aproximativ 60 de evenimente dedicate întregii familii. Programul include vizite în biserici fortificate, unele dintre ele incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, concerte, spectacole de dans tradițional, reprezentații de teatru, conferințe, tururi ghidate, ateliere de meșteșuguri pentru copii și adulți, dar și momente dedicate muzicii tradiționale săsești. Este genul de festival în care nu vii doar ca spectator, ci ca vizitator care intră temporar în ritmul unei comunități.

Contextul ediției din 2025 arată cât de mult a crescut acest eveniment. Anul trecut, Săptămâna Haferland a atras peste 8.000 de turiști, localnici și sași întorși acasă, în jurul a aproximativ 50 de evenimente. Cele mai apreciate momente au fost fuga lolelor din Agnita, drumeția și picnicul cultural de la Cetatea de refugiu Saschiz, balul tradițional săsesc și concertele de jazz. Pentru 2026, programul devine și mai amplu, iar tematica „Dor de Transilvania” mută accentul pe ideea de acasă, continuitate și reconectare.

În același spirit se înscrie și expoziția „AGAPI – o jumătate de secol de iubire”, semnată de artista și actrița Kira Hagi. Proiectul artistic interpretează ideea de „acasă” ca spațiu al memoriei și al continuității, dar și ca formă de apartenență care poate fi înțeleasă diferit de fiecare generație. Într-un festival construit în jurul patrimoniului și al comunității, expoziția completează firesc tema ediției și adaugă o dimensiune contemporană unei povești vechi de secole.

De la Archita la Viscri, programul transformă satele în scene culturale

Săptămâna Haferland 2026 începe joi, 6 august, la Archita, cu deschiderea oficială a festivalului, momente de fanfară tradițională săsească, discursuri ale reprezentanților comunității, dansuri tradiționale și un brunch. În aceeași zi, programul ajunge la Viscri, în curtea bisericii fortificate, cu concert coral în biserică, muzică de fanfară și o expoziție dedicată celor 25 de ani de activitate ai Fundației Mihai Eminescu Trust. Seara se mută la Cloașterf, unde publicul va putea asculta un recital Maria Tănase susținut de Luiza Zan & Jazzpar Trio.

Vineri, 7 august, festivalul continuă la Bunești, Meșendorf și Rupea. La Bunești sunt programate discursuri, dansuri tradiționale săsești, un spectacol de magie, tur ghidat al bisericii și ateliere de meșteșuguri. La Meșendorf, publicul va avea parte de un moment de rugăciune și concert de orgă, dansuri și cântece tradiționale săsești, teatru și prezentarea unor obiecte țărănești în biserica fortificată. Ziua se încheie la Cetatea Rupea cu dansuri tradiționale și un concert de jazz susținut de Luiza Zan, Mariano Castro & Muse Quartet.

Sâmbătă, 8 august, Saschiz intră în centrul atenției cu „Drumul Dorului”, o urcare spre cetate însoțită de momente muzicale surpriză, urmată de muzică de fanfară, picnic cultural, activități sportive pentru copii și familie, tir cu arcul și atelier de coronițe din flori. La Roadeș, copiii vor putea participa la „Ucenicii din Haferland”, un treasure hunt prin care vor descoperi meșteșugurile satului. Seara, Criț găzduiește parada fanfarelor tradiționale săsești, un recital al fanfarei Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen și balul Criț, cu muzică săsească.