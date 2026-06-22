Săptămâna Hafferland 2026 te ajută să vezi Transilvania și tradițiile săsești cu alți ochi. În perioada 6-9 august, Nadia Comâneci ajunge la bisericile fortificate
Transilvania are locuri care nu se consumă într-o singură vizită, nu se înțeleg dintr-o fotografie și nu se reduc la o bifă pe o hartă turistică. Țara Ovăzului, zona cunoscută sub numele de Haferland, este una dintre aceste destinații în care peisajul, arhitectura, comunitățile și memoria locului se împletesc într-un fel greu de reprodus în altă parte. În perioada 6-9 august 2026, Săptămâna Haferland revine cu o nouă ediție dedicată sașilor transilvăneni, bisericilor fortificate, muzicii, meșteșugurilor și unei idei simple, dar puternice: dorul de Transilvania.
Ajuns la cea de-a XIV-a ediție, festivalul organizat de Fundația Michael Schmidt în parteneriat cu Fundația Tabaluga // Peter Maffay Stiftung va avea loc în 10 localități din Țara Ovăzului: Archita, Saschiz, Homorod, Rupea, Criț, Roadeș, Meșendorf, Cloașterf, Bunești și Viscri. Evenimentul se desfășoară sub patronajul E.S. domnul Mircea Abrudean, Președintele Senatului României, și al Nadiei Comăneci, una dintre cele mai importante personalități ale sportului mondial. Prezența simbolică a Nadiei vine într-un an cu o încărcătură specială, la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, obținută la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal, în 1976.
Dor de Transilvania, tema care leagă trecutul de viitor
Tema ediției din 2026 este „Dor de Transilvania”, o formulă care surprinde foarte bine rostul acestui festival. Nu este vorba doar despre nostalgie, ci despre o punte între rădăcinile istorice ale comunității săsești și generațiile care redescoperă astăzi patrimoniul rural din centrul României. În satele din Haferland, istoria nu stă închisă în muzee, ci se vede în zidurile bisericilor fortificate, în șurile vechi, în ulițele pietruite, în muzica fanfarelor și în felul în care localnicii transformă memoria comunității într-o experiență vie.
Pentru public, Săptămâna Haferland 2026 înseamnă aproximativ 60 de evenimente dedicate întregii familii. Programul include vizite în biserici fortificate, unele dintre ele incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, concerte, spectacole de dans tradițional, reprezentații de teatru, conferințe, tururi ghidate, ateliere de meșteșuguri pentru copii și adulți, dar și momente dedicate muzicii tradiționale săsești. Este genul de festival în care nu vii doar ca spectator, ci ca vizitator care intră temporar în ritmul unei comunități.
Contextul ediției din 2025 arată cât de mult a crescut acest eveniment. Anul trecut, Săptămâna Haferland a atras peste 8.000 de turiști, localnici și sași întorși acasă, în jurul a aproximativ 50 de evenimente. Cele mai apreciate momente au fost fuga lolelor din Agnita, drumeția și picnicul cultural de la Cetatea de refugiu Saschiz, balul tradițional săsesc și concertele de jazz. Pentru 2026, programul devine și mai amplu, iar tematica „Dor de Transilvania” mută accentul pe ideea de acasă, continuitate și reconectare.
În același spirit se înscrie și expoziția „AGAPI – o jumătate de secol de iubire”, semnată de artista și actrița Kira Hagi. Proiectul artistic interpretează ideea de „acasă” ca spațiu al memoriei și al continuității, dar și ca formă de apartenență care poate fi înțeleasă diferit de fiecare generație. Într-un festival construit în jurul patrimoniului și al comunității, expoziția completează firesc tema ediției și adaugă o dimensiune contemporană unei povești vechi de secole.
De la Archita la Viscri, programul transformă satele în scene culturale
Săptămâna Haferland 2026 începe joi, 6 august, la Archita, cu deschiderea oficială a festivalului, momente de fanfară tradițională săsească, discursuri ale reprezentanților comunității, dansuri tradiționale și un brunch. În aceeași zi, programul ajunge la Viscri, în curtea bisericii fortificate, cu concert coral în biserică, muzică de fanfară și o expoziție dedicată celor 25 de ani de activitate ai Fundației Mihai Eminescu Trust. Seara se mută la Cloașterf, unde publicul va putea asculta un recital Maria Tănase susținut de Luiza Zan & Jazzpar Trio.
Vineri, 7 august, festivalul continuă la Bunești, Meșendorf și Rupea. La Bunești sunt programate discursuri, dansuri tradiționale săsești, un spectacol de magie, tur ghidat al bisericii și ateliere de meșteșuguri. La Meșendorf, publicul va avea parte de un moment de rugăciune și concert de orgă, dansuri și cântece tradiționale săsești, teatru și prezentarea unor obiecte țărănești în biserica fortificată. Ziua se încheie la Cetatea Rupea cu dansuri tradiționale și un concert de jazz susținut de Luiza Zan, Mariano Castro & Muse Quartet.
Sâmbătă, 8 august, Saschiz intră în centrul atenției cu „Drumul Dorului”, o urcare spre cetate însoțită de momente muzicale surpriză, urmată de muzică de fanfară, picnic cultural, activități sportive pentru copii și familie, tir cu arcul și atelier de coronițe din flori. La Roadeș, copiii vor putea participa la „Ucenicii din Haferland”, un treasure hunt prin care vor descoperi meșteșugurile satului. Seara, Criț găzduiește parada fanfarelor tradiționale săsești, un recital al fanfarei Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen și balul Criț, cu muzică săsească.
Duminică, 9 august, festivalul ajunge din nou la Criț, unde sunt programate momente de fanfară, slujbă în biserica evanghelică, discursuri ale invitaților de onoare, proiecții de film, dansuri tradiționale și teatru. Tot la Criț vor avea loc numeroase ateliere tradiționale, de la scris și trimis cărți poștale la dantelă, pictură pe mobilier, confecționat obiecte și prezentări de meșteșuguri. În aceeași zi, Homorod închide festivalul cu muzică de alamă tradițională săsească, dansuri săsești și românești, spectacol de magie, ateliere de pictură pe lemn, produse ceramice, pielărit și brunch săsesc.
Bisericile fortificate și turismul rural, miza reală a festivalului
Săptămâna Haferland nu este doar un eveniment cultural de vară, ci și o formă de susținere a turismului rural într-o zonă care a devenit tot mai atractivă pentru români și turiști străini. Viscri, Saschiz, Criț sau Meșendorf sunt deja repere pentru cei care caută o Transilvanie mai liniștită, mai autentică și mai apropiată de istoria ei. Bisericile fortificate, cetățile de refugiu, casele săsești și gastronomia locală creează un traseu care poate fi descoperit fără grabă.
Impactul festivalului se vede și în felul în care zona s-a schimbat în ultimii ani. Ediția din 2025 a fost descrisă de organizatori drept una dintre cele mai reușite de până atunci, cu un aflux important de turiști și cu efecte vizibile asupra infrastructurii locale. Pensiuni, cafenele, ceainării, magazine cu produse handmade și producători locali au devenit parte dintr-un ecosistem turistic care transformă patrimoniul într-o resursă vie, nu doar într-o moștenire de conservat.
Pentru cei care ajung în Haferland în perioada 6-9 august, experiența nu se reduce la un concert sau la o vizită într-o biserică fortificată. Este o întâlnire cu o Transilvanie în care cultura săsească, tradițiile românești, peisajul rural și memoria comunităților se întâlnesc în același spațiu. Faptul că ediția din 2026 este construită în jurul temei „Dor de Transilvania” face ca festivalul să vorbească nu doar despre cei care au plecat, ci și despre cei care revin, descoperă sau aleg să privească aceste sate cu alți ochi.
Prezența Nadiei Comăneci în patronajul ediției adaugă o dimensiune simbolică aparte. La jumătate de secol de la momentul care a schimbat istoria gimnasticii mondiale, asocierea cu un festival dedicat memoriei, identității și continuității pune într-o lumină diferită ideea de performanță. În Haferland, performanța nu înseamnă viteză sau record, ci răbdarea de a păstra, restaura și transmite mai departe o lume care încă are multe de spus.