Samsung pregătește Galaxy Glasses cu One UI XR: aplicația a dezvăluit cutia de încărcare și controlul prin Galaxy Ring

Cutia de încărcare seamănă cu una pentru căști wireless

Din imaginile apărute, Galaxy Glasses ar urma să fie livrați într-o cutie de protecție care amintește mai mult de carcasa unor căști wireless decât de husele tradiționale pentru ochelari. Designul pare mai voluminos decât soluția întâlnită la Ray-Ban Meta, însă logica este ușor de înțeles: carcasa ar trebui să protejeze dispozitivul, să îl transporte și să îi ofere energie atunci când nu este purtat.

Cutia ar include un indicator luminos extern pentru starea de încărcare și procesul de asociere cu telefonul. În plus, descrierile din aplicație sugerează că ochelarii s-ar încărca prin contact direct cu o zonă dedicată din interiorul carcasei, fără conectarea unui cablu direct în rame. Este o soluție practică pentru un produs care trebuie folosit rapid, pus în geantă și încărcat fără prea multe operațiuni.

Această abordare arată că Samsung nu vrea ca Galaxy Glasses să fie doar un accesoriu experimental. Pentru ca o pereche de ochelari inteligenți să poată fi purtată zilnic, bateria și încărcarea trebuie să fie cât mai simple. În caz contrar, utilizatorul ajunge să îi lase acasă, exact cum s-a întâmplat cu multe gadgeturi purtabile care au arătat spectaculos în prezentări, dar nu au fost suficient de comode în viața reală.

Samsung și Google au confirmat deja direcția generală a proiectului: ochelari inteligenți construiți pe Android XR, platforma gândită pentru dispozitive care combină AI-ul, comenzile vocale, camerele, microfoanele și interacțiunile hands-free. Miza este ca telefonul să rămână în buzunar mai des, iar informațiile utile să fie accesibile prin voce, audio și, eventual, funcții vizuale discrete.

One UI XR, semnul că Samsung pregătește o experiență proprie

Secțiunea de actualizări din aplicație menționează explicit „One UI XR”, un nume care sugerează că Samsung își va pune propria amprentă peste platforma Android XR dezvoltată împreună cu Google și Qualcomm. Compania folosește deja One UI pe telefoane, tablete, ceasuri și alte dispozitive Galaxy, iar extinderea către XR ar fi un pas firesc.

Nu este încă limpede cât de mult va semăna One UI XR cu interfața de pe Galaxy XR sau cu cea de pe telefoanele Galaxy. În cazul ochelarilor, ecranul nu pare să fie punctul central al experienței, astfel că software-ul va trebui să funcționeze mai mult prin comenzi vocale, notificări audio, gesturi și conectarea permanentă la telefon. Asta ar putea face produsul mai apropiat de un asistent purtabil decât de un headset clasic de realitate mixtă.

Aplicația Galaxy Glasses ar include și o zonă pentru gestionarea fotografiilor și clipurilor importate. Acest detaliu sugerează că ochelarii ar putea avea camere pentru captură rapidă, la fel ca multe dintre produsele care concurează deja în zona de wearable AI. Utilizatorii ar putea filma sau fotografia fără să scoată telefonul din buzunar, apoi să își găsească materialele direct în aplicația de pe mobil.