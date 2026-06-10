Rulment de roată sau anvelope zimțate: cum recunoști după sunet ce produce huruitul

Nu este bine să ignori huruitul. Dacă este vorba despre anvelope, problema poate indica uzură neuniformă, geometrie greșită sau amortizoare slabe. Dacă este rulmentul, uzura poate evolua și poate deveni periculoasă. Diagnosticarea corectă te scapă de schimbări inutile și de riscul de a circula cu o piesă critică în stare proastă.

Cum sună un rulment de roată uzat și ce îl dă de gol

Un rulment de roată uzat produce de obicei un huruit care crește odată cu viteza. Nu depinde direct de turația motorului, ci de viteza de rotație a roții. Dacă scoți mașina din viteză sau ridici piciorul de pe accelerație, zgomotul rămâne aproape la fel, atât timp cât viteza este aceeași. Acesta este un indiciu important că problema vine din zona roților, nu din motor.

Un test clasic este schimbarea sarcinii în viraje largi. Dacă huruitul se accentuează când virezi ușor stânga, poate fi suspect rulmentul de pe partea dreaptă, pentru că greutatea se mută pe roțile din exteriorul virajului. Dacă zgomotul se accentuează la viraj dreapta, poate fi suspectă partea stângă. Nu este o regulă perfectă, dar ajută mult la orientare.

Zgomotul de rulment este adesea mai constant decât cel produs de anvelope. Poate suna ca un vuiet grav, un avion îndepărtat sau un bâzâit care devine tot mai puternic pe măsură ce viteza crește. La început îl auzi poate de la 60-70 km/h, apoi apare și la viteze mai mici. În faze avansate, poate fi însoțit de vibrații, încălzire anormală în zona roții sau joc perceptibil.

Verificarea pe elevator poate confirma problema. Mecanicul poate roti roata și poate asculta zgomotul, poate verifica jocul pe verticală și orizontală și poate compara roțile între ele. Uneori, un rulment defect nu are joc vizibil, dar huruie clar în mers. Alteori, zgomotul se transmite prin caroserie și pare că vine din altă parte decât sursa reală.

Nu amâna schimbarea unui rulment confirmat ca defect. Rulmentul este o piesă esențială pentru susținerea și rotația roții. În funcție de model, poate fi integrat în butuc sau poate necesita presare. Montajul greșit sau piesele slabe pot duce la reapariția zgomotului. De aceea, schimbarea trebuie făcută cu scule potrivite și cu respectarea cuplurilor de strângere.

Cum recunoști anvelopele zimțate și de ce pot păcăli urechea

Anvelopele zimțate, numite uneori anvelope cu uzură în dinți de fierăstrău, apar când blocurile benzii de rulare se uzează neuniform pe muchii. Dacă treci mâna peste profil într-un sens și apoi în celălalt, poți simți că anvelopa este mai aspră într-o direcție, ca o scară fină. Această uzură poate produce un huruit foarte asemănător cu cel al unui rulment.