Rulment de roată sau anvelope zimțate: cum recunoști după sunet ce produce huruitul
Huruitul apărut în mers este unul dintre cele mai greu de ignorat zgomote ale mașinii. La început poate fi discret, ca un zumzet care se aude doar pe asfalt fin. Apoi devine tot mai clar, crește odată cu viteza și te face să te întrebi dacă problema vine de la roți, anvelope, transmisie sau rulmenți. Două cauze foarte frecvente sunt rulmentul de roată uzat și anvelopele zimțate.
Confuzia este normală, pentru că ambele pot produce un zgomot asemănător. Un rulment obosit huruie, vuiește sau bâzâie în funcție de viteză. Anvelopele zimțate pot produce un zgomot de rulare puternic, uneori ca un huruit de rulment. Diferența se poate face prin câteva observații simple: cum se schimbă sunetul la viraje, pe ce tip de asfalt apare, dacă se modifică după rotația roților și dacă există vibrații.
Nu este bine să ignori huruitul. Dacă este vorba despre anvelope, problema poate indica uzură neuniformă, geometrie greșită sau amortizoare slabe. Dacă este rulmentul, uzura poate evolua și poate deveni periculoasă. Diagnosticarea corectă te scapă de schimbări inutile și de riscul de a circula cu o piesă critică în stare proastă.
Cum sună un rulment de roată uzat și ce îl dă de gol
Un rulment de roată uzat produce de obicei un huruit care crește odată cu viteza. Nu depinde direct de turația motorului, ci de viteza de rotație a roții. Dacă scoți mașina din viteză sau ridici piciorul de pe accelerație, zgomotul rămâne aproape la fel, atât timp cât viteza este aceeași. Acesta este un indiciu important că problema vine din zona roților, nu din motor.
Un test clasic este schimbarea sarcinii în viraje largi. Dacă huruitul se accentuează când virezi ușor stânga, poate fi suspect rulmentul de pe partea dreaptă, pentru că greutatea se mută pe roțile din exteriorul virajului. Dacă zgomotul se accentuează la viraj dreapta, poate fi suspectă partea stângă. Nu este o regulă perfectă, dar ajută mult la orientare.
Zgomotul de rulment este adesea mai constant decât cel produs de anvelope. Poate suna ca un vuiet grav, un avion îndepărtat sau un bâzâit care devine tot mai puternic pe măsură ce viteza crește. La început îl auzi poate de la 60-70 km/h, apoi apare și la viteze mai mici. În faze avansate, poate fi însoțit de vibrații, încălzire anormală în zona roții sau joc perceptibil.
Verificarea pe elevator poate confirma problema. Mecanicul poate roti roata și poate asculta zgomotul, poate verifica jocul pe verticală și orizontală și poate compara roțile între ele. Uneori, un rulment defect nu are joc vizibil, dar huruie clar în mers. Alteori, zgomotul se transmite prin caroserie și pare că vine din altă parte decât sursa reală.
Nu amâna schimbarea unui rulment confirmat ca defect. Rulmentul este o piesă esențială pentru susținerea și rotația roții. În funcție de model, poate fi integrat în butuc sau poate necesita presare. Montajul greșit sau piesele slabe pot duce la reapariția zgomotului. De aceea, schimbarea trebuie făcută cu scule potrivite și cu respectarea cuplurilor de strângere.
Cum recunoști anvelopele zimțate și de ce pot păcăli urechea
Anvelopele zimțate, numite uneori anvelope cu uzură în dinți de fierăstrău, apar când blocurile benzii de rulare se uzează neuniform pe muchii. Dacă treci mâna peste profil într-un sens și apoi în celălalt, poți simți că anvelopa este mai aspră într-o direcție, ca o scară fină. Această uzură poate produce un huruit foarte asemănător cu cel al unui rulment.
Zgomotul de anvelope zimțate depinde mai mult de tipul asfaltului. Pe asfalt rugos poate deveni foarte puternic, iar pe asfalt fin poate scădea. Spre deosebire de rulment, sunetul poate avea o notă mai ritmică, mai apropiată de zgomotul de rulare. Uneori se simte și o vibrație fină în caroserie, dar nu neapărat în volan. Dacă schimbi roțile față-spate și zgomotul se mută sau se modifică, anvelopele devin principalul suspect.
Cauzele zimțării sunt variate. Geometria incorectă, presiunea greșită, amortizoarele slabe, stilul de condus, rotația rară a anvelopelor și profilul cauciucului pot contribui. Anvelopele montate mult timp pe puntea spate, în special pe mașini cu tracțiune față, pot dezvolta astfel de uzură deoarece nu sunt solicitate la fel ca roțile din față și nu se uniformizează prin rotație.
O verificare vizuală și tactilă poate spune multe. Uită-te după blocuri de cauciuc uzate în trepte, margini ridicate sau diferențe de textură pe circumferință. Compară anvelopele între ele. Dacă una sau două sunt mult mai zgomotoase, problema poate fi localizată. Totuși, o anvelopă zimțată nu devine brusc nouă prin simpla rotație. Zgomotul se poate reduce în timp, dar uneori rămâne până la înlocuire.
Diferența față de rulment este importantă pentru costuri și siguranță. Dacă schimbi rulmentul și huruitul rămâne, ai pierdut bani și timp. Dacă presupui că sunt doar anvelopele, dar de fapt rulmentul este uzat, riști o problemă serioasă. Cel mai bine este să combini testele: ascultă zgomotul la viteze diferite, observă schimbarea în viraje, verifică profilul anvelopelor, rotește roțile dacă este cazul și cere o inspecție pe elevator.
Un huruit care crește constant cu viteza și se modifică la viraje indică des un rulment. Un zgomot care variază mult cu asfaltul, se schimbă după rotația roților și vine cu profil zimțat indică anvelopele. În ambele situații, cauza trebuie tratată, nu doar acoperită prin muzică mai tare. Roțile sunt singurul contact al mașinii cu drumul, iar orice zgomot persistent din zona lor merită verificat rapid.