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de Alexandru Puiu
AUTO

Royal Enfield lansează în Europa motocicleta electrică Flying Flea C6: prețul pornește de la 5.990 de euro

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Royal Enfield lansează în Europa motocicleta electrică Flying Flea C6: prețul pornește de la 5.990 de euro
Royal Enfield Flying Flea C6 aduce designul clasic în zona motocicletelor electrice urbane

Royal Enfield intră în etapa comercială a electrificării cu Flying Flea C6, o motocicletă urbană care combină proporțiile clasice cu o platformă complet electrică. Prețul european pornește de la 5.990 de euro, iar primele livrări sunt programate pentru octombrie. Lansarea începe în orașe precum Paris, Barcelona, Roma, Berlin și Londra, fără o confirmare imediată pentru România.

Numele Flying Flea trimite la motocicletele ușoare folosite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, însă modelul actual nu este o reproducere. Are un cadru din aluminiu forjat, o carcasă de baterie din magneziu și o suspensie față de tip girder, aleasă atât pentru identitatea vizuală, cât și pentru legătura cu designul istoric.

Performanțe urbane și o autonomie de 104 kilometri

Motorul dezvoltă o putere maximă de 15,4 kW și un cuplu de 60 Nm, iar viteza maximă este limitată la 115 km/h. Acumulatorul de 3,91 kWh oferă o autonomie omologată WMTC de 104 kilometri. Sunt cifre potrivite pentru navetă, dar modeste pentru călătorii lungi, mai ales dacă traseul include autostradă sau temperaturi scăzute.

Încărcarea de la 20% la 80% durează aproximativ 65 de minute în condițiile declarate de producător. Masa de 124 de kilograme ar trebui să facă motocicleta ușor de manevrat în oraș și mai prietenoasă pentru cei care nu vor greutatea unui model touring. Transmisia finală prin curea reduce întreținerea și zgomotul față de un lanț clasic.

Echiparea tehnică este surprinzător de bogată. Flying Flea C6 primește ABS și control al tracțiunii sensibile la înclinare, precum și funcții conectate. Aceste sisteme o apropie de motociclete mai scumpe și pot conta pe asfalt ud, linii de tramvai sau marcaje alunecoase, situații comune în traficul urban românesc.

Royal Enfield Flying Flea C6

Royal Enfield Flying Flea C6

Prețul nu spune toată povestea pentru cumpărătorul român

La 5.990 de euro, C6 intră într-o zonă în care concurează atât cu scutere electrice premium, cât și cu motociclete pe benzină mai puternice. Avantajul poate veni din costurile de utilizare, din întreținerea simplificată și din experiența silențioasă. Dezavantajul este autonomia care cere un program de încărcare bine definit.

Royal Enfield are un avantaj față de multe startupuri electrice: experiență globală, notorietate și o rețea de distribuție deja construită. Pentru România, disponibilitatea efectivă, garanția bateriei și capacitatea service-urilor locale vor fi mai importante decât simpla existență a unui preț european.

Dacă folosești motocicleta zilnic pe un traseu de 30 sau 40 de kilometri și poți încărca acasă, autonomia poate fi suficientă. Dacă vrei excursii de weekend fără planificare, un model termic rămâne mai ușor de utilizat. Flying Flea C6 nu încearcă să înlocuiască orice motocicletă, ci să transforme naveta într-o experiență cu stil și costuri previzibile.

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