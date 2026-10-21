Relația firmelor cu ITM se mută online. Ce trebuie să facă angajatorii înainte ca noul sistem să devină obligatoriu

„Spaţiul Privat Virtual (SPV) al Inspecţiei Muncii va deveni canalul oficial de comunicare dintre inspectoratele teritoriale de muncă şi angajatori”, a transmis Inspecția Muncii.

Mai mult, inspectorul general de stat Dantes Nicolae Bratu precizează că nu va fi vorba despre un simplu portal suplimentar.

„SPV-ul nu este un portal în plus. Este canalul unic prin care se va purta întreaga corespondenţă dintre angajator şi inspectoratul teritorial de muncă.”

Ce documente vor primi firmele prin SPV

Schimbarea va deveni importantă mai ales atunci când o firmă este verificată de inspectorii de muncă. Astfel, documentele vor putea circula electronic în ambele direcții.

Practic, ITM va putea transmite prin SPV procese-verbale de control, măsurile dispuse în urma verificărilor și termenele până la care firma trebuie să se conformeze, procese-verbale privind cercetarea unor evenimente, avize, notificări și alte documente prevăzute de lege.

La rândul său, angajatorul va putea trimite documentele solicitate în timpul unui control, răspunsuri și clarificări, documentații pentru avizare și dovezile că a îndeplinit măsurile impuse de inspectori.

Astfel, firma va avea într-un singur loc istoricul comunicării cu ITM, ceea ce poate reduce riscul pierderii unor documente sau al neclarităților privind data la care acestea au fost transmise.

Când devine obligatorie înrolarea

Angajatorii nu au în acest moment un termen-limită până la care trebuie să se înscrie. Acesta va fi stabilit printr-un act normativ aflat în pregătire.

Implementarea va avea loc în patru etape: adoptarea actului normativ, lansarea SPV, înrolarea etapizată a angajatorilor și, în final, trecerea la o relație fără hârtie între firme și Inspecția Muncii.