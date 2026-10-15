Se schimbă bonurile fiscale de la 1 noiembrie. Ce trebuie să facă firmele pentru a evita amenzi de până la 4.000 de lei
Sute de mii de firme din România se apropie de un termen fiscal important: de la 1 noiembrie 2026 expiră suspendarea unor sancțiuni legate de informațiile care trebuie înscrise pe bonurile fiscale, inclusiv sub forma unui cod QR. Problema semnalată de Camera Consultanților Fiscali este că, în prezent, comercianții nu au efectiv instrumentele tehnice necesare pentru a respecta integral obligația.
Ce trebuie să apară în codul QR
Obligația își are originea în OUG nr. 28/1999 privind aparatele de marcat electronice fiscale. Conform cadrului legal invocat de Camera Consultanților Fiscali, bonul trebuie să conțină, inclusiv sub forma unui cod QR, informații precum data și ora emiterii bonului, numărul de identificare al acestuia și seria fiscală a aparatului de marcat.
Pentru firme, problema nu este însă simpla imprimare a unui pătrat cu un cod QR. Aparatul trebuie să genereze codul într-o formă care respectă cerințele stabilite de autorități, iar aici apare blocajul.
Camera Consultanților Fiscali a transmis Ministerului Finanțelor, pe 12 octombrie, o solicitare oficială prin care cere clarificarea situației înainte de expirarea termenului. Organizația arată că normele metodologice aprobate prin HG nr. 479/2003 nu au fost încă adaptate pentru această obligație.
De ce casele de marcat nu pot fi actualizate încă
Producătorii și distribuitorii trebuie să știe exact cum trebuie construit codul: structura și formatul informațiilor, modul în care acestea sunt codificate, dimensiunea și poziția codului pe bon și celelalte specificații tehnice.
Or, aceste detalii nu sunt încă stabilite complet în normele necesare implementării. În consecință, potrivit CCF, niciun aparat de marcat aflat în prezent pe piață nu poate emite bonuri cu cod QR care să includă datele în forma cerută.
Practic, un magazin nu poate rezolva singur problema cumpărând pur și simplu o imprimantă nouă sau instalând orice program care generează coduri QR. Modificarea trebuie să fie compatibilă cu aparatul fiscal și să respecte procedurile tehnice și de avizare.
Amenzile pot ajunge la 4.000 de lei
Miza este importantă deoarece suspendarea temporară a sancțiunilor expiră la 1 noiembrie 2026. În lipsa unei noi intervenții legislative, firmele se pot trezi expuse sancțiunilor după expirarea perioadei de suspendare.
Pentru nerespectarea obligației, amenda prevăzută este cuprinsă între 2.000 și 4.000 de lei. CCF avertizează astfel asupra unei situații neobișnuite: contribuabilul poate deveni neconform, deși nu are în prezent posibilitatea tehnică de a remedia problema prin propriile mijloace.
Tocmai de aceea, Camera Consultanților Fiscali cere Ministerului Finanțelor să precizeze înainte de 1 noiembrie cum intenționează să procedeze.
Ce ar trebui să facă firmele acum
Primul lucru pe care îl poate face un comerciant este să nu schimbe casa de marcat din proprie inițiativă doar pentru această cerință, în lipsa unor specificații oficiale. În schimb, firma poate contacta distribuitorul sau unitatea de service autorizată pentru modelul pe care îl folosește și poate solicita informații despre posibilitatea unei viitoare actualizări software sau hardware.
Este util ca firmele să urmărească în perioada următoare comunicările Ministerului Finanțelor, ANAF și ale distribuitorilor autorizați, deoarece o eventuală modificare legislativă poate schimba termenul sau modalitatea de aplicare.
Pentru verificarea informațiilor de pe bonurile fiscale există și aplicația iBon a ANAF, însă aceasta nu rezolvă blocajul tehnic privind generarea noului cod QR.
Termenul ar putea fi din nou amânat
CCF solicită autorităților să publice un calendar realist pentru modificarea normelor și implementarea tehnică. Dacă sistemul nu poate deveni funcțional până la expirarea suspendării, una dintre variantele cerute este prelungirea perioadei în care sancțiunile nu se aplică.
Deocamdată, însă, firmele nu ar trebui să considere amânarea ca fiind deja decisă. Până la adoptarea și publicarea unei eventuale modificări, reperul legal rămâne termenul de 1 noiembrie.
Situația este cu atât mai importantă cu cât verificările nu țin exclusiv de ANAF. Potrivit cadrului privind aparatele de marcat, competențe de control au mai multe structuri ale statului, motiv pentru care CCF solicită și o aplicare coordonată a regulilor.
Următoarele săptămâni sunt, așadar, decisive: fie autoritățile stabilesc rapid regulile tehnice și mecanismul de implementare, fie va fi necesară o soluție tranzitorie pentru ca firmele să nu fie amendate pentru o obligație pe care, potrivit consultanților fiscali, nu o pot îndeplini în acest moment.