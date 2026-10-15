Se schimbă bonurile fiscale de la 1 noiembrie. Ce trebuie să facă firmele pentru a evita amenzi de până la 4.000 de lei

Pentru firme, problema nu este însă simpla imprimare a unui pătrat cu un cod QR. Aparatul trebuie să genereze codul într-o formă care respectă cerințele stabilite de autorități, iar aici apare blocajul.

Camera Consultanților Fiscali a transmis Ministerului Finanțelor, pe 12 octombrie, o solicitare oficială prin care cere clarificarea situației înainte de expirarea termenului. Organizația arată că normele metodologice aprobate prin HG nr. 479/2003 nu au fost încă adaptate pentru această obligație.

De ce casele de marcat nu pot fi actualizate încă

Producătorii și distribuitorii trebuie să știe exact cum trebuie construit codul: structura și formatul informațiilor, modul în care acestea sunt codificate, dimensiunea și poziția codului pe bon și celelalte specificații tehnice.

Or, aceste detalii nu sunt încă stabilite complet în normele necesare implementării. În consecință, potrivit CCF, niciun aparat de marcat aflat în prezent pe piață nu poate emite bonuri cu cod QR care să includă datele în forma cerută.

Practic, un magazin nu poate rezolva singur problema cumpărând pur și simplu o imprimantă nouă sau instalând orice program care generează coduri QR. Modificarea trebuie să fie compatibilă cu aparatul fiscal și să respecte procedurile tehnice și de avizare.

Amenzile pot ajunge la 4.000 de lei

Miza este importantă deoarece suspendarea temporară a sancțiunilor expiră la 1 noiembrie 2026. În lipsa unei noi intervenții legislative, firmele se pot trezi expuse sancțiunilor după expirarea perioadei de suspendare.

Pentru nerespectarea obligației, amenda prevăzută este cuprinsă între 2.000 și 4.000 de lei. CCF avertizează astfel asupra unei situații neobișnuite: contribuabilul poate deveni neconform, deși nu are în prezent posibilitatea tehnică de a remedia problema prin propriile mijloace.