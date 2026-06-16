România rămâne în coada clasamentului european la angajarea tinerilor absolvenți. Aproape trei din zece nu au un loc de muncă. Ce arată cele mai noi date Eurostat
România continuă să se afle la coada clasamentului european în ceea ce privește integrarea tinerilor pe piața muncii după finalizarea studiilor. Cele mai recente date publicate de Eurostat arată că țara noastră ocupă unul dintre ultimele locuri din Uniunea Europeană la capitolul angajare a absolvenților de liceu și facultate.
Potrivit statisticilor pentru anul 2025, doar 72,7% dintre românii cu vârste între 20 și 34 de ani care au terminat recent studiile și nu mai participă la programe educaționale aveau un loc de muncă.
Doar Grecia și Italia se află sub România
Cu acest procent, România ocupă una dintre ultimele poziții din clasamentul european, fiind depășită negativ doar de Grecia și Italia în rândul statelor membre ale Uniunii Europene.
În afara UE, mai multe state au înregistrat rezultate și mai slabe, printre acestea numărându-se Serbia, Turcia, Macedonia de Nord și Bosnia-Herțegovina.
La nivel european, situația este semnificativ diferită. Media Uniunii Europene a ajuns la 83% în 2025, în creștere față de anul precedent, ceea ce arată o îmbunătățire constantă a accesului tinerilor la locuri de muncă după absolvire.
Absolvenții de facultate se angajează mai ușor
Datele Eurostat arată că tinerii care au absolvit studii superioare au șanse mai mari să își găsească rapid un loc de muncă. Rata de angajare a absolvenților de facultate a ajuns la 87% la nivel european.
În cazul absolvenților de liceu, procentul este mai redus, de aproximativ 77%, ceea ce evidențiază avantajul pe care îl poate oferi continuarea studiilor.
Cele mai bune rezultate au fost raportate de Malta, Germania și Olanda, țări în care peste 90% dintre tinerii care au terminat recent studiile au reușit să se angajeze.
Probleme persistente pentru tinerii din România
România continuă să se confrunte cu dificultăți majore în ceea ce privește integrarea tinerilor pe piața muncii. Situația este vizibilă atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților, țara noastră ocupând una dintre ultimele poziții din Uniunea Europeană pentru ambele categorii.
În același timp, România rămâne una dintre țările cu cel mai mare număr de tineri care nu lucrează, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională, categorie cunoscută sub denumirea de NEET.
Potrivit datelor europene, aproape unul din cinci tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani se află în această situație, procentul fiind aproape dublu față de media Uniunii Europene.
Specialiștii consideră că accesul dificil la primul loc de muncă, lipsa experienței profesionale și nepotrivirea dintre cerințele angajatorilor și competențele absolvenților se numără printre principalele cauze care explică aceste rezultate.