România rămâne în coada clasamentului european la angajarea tinerilor absolvenți. Aproape trei din zece nu au un loc de muncă. Ce arată cele mai noi date Eurostat

Doar Grecia și Italia se află sub România

Cu acest procent, România ocupă una dintre ultimele poziții din clasamentul european, fiind depășită negativ doar de Grecia și Italia în rândul statelor membre ale Uniunii Europene.

În afara UE, mai multe state au înregistrat rezultate și mai slabe, printre acestea numărându-se Serbia, Turcia, Macedonia de Nord și Bosnia-Herțegovina.

La nivel european, situația este semnificativ diferită. Media Uniunii Europene a ajuns la 83% în 2025, în creștere față de anul precedent, ceea ce arată o îmbunătățire constantă a accesului tinerilor la locuri de muncă după absolvire.

Absolvenții de facultate se angajează mai ușor

Datele Eurostat arată că tinerii care au absolvit studii superioare au șanse mai mari să își găsească rapid un loc de muncă. Rata de angajare a absolvenților de facultate a ajuns la 87% la nivel european.

În cazul absolvenților de liceu, procentul este mai redus, de aproximativ 77%, ceea ce evidențiază avantajul pe care îl poate oferi continuarea studiilor.

Cele mai bune rezultate au fost raportate de Malta, Germania și Olanda, țări în care peste 90% dintre tinerii care au terminat recent studiile au reușit să se angajeze.

Probleme persistente pentru tinerii din România

România continuă să se confrunte cu dificultăți majore în ceea ce privește integrarea tinerilor pe piața muncii. Situația este vizibilă atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților, țara noastră ocupând una dintre ultimele poziții din Uniunea Europeană pentru ambele categorii.