România, printre ultimele țări din UE la verificarea informațiilor online. Doar 18,2% dintre români au consultat alte surse

România, departe de țările în care verificarea informațiilor este mai răspândită

Potrivit datelor comunicate de Eurostat, Irlanda conduce clasamentul, cu 63,6%. Urmează Țările de Jos, cu 53,1%, și Luxemburg, cu 45,2%. La celălalt capăt se află Grecia, cu 9,8%, Lituania, cu 14,9%, și România, cu 18,2%.

Diferența dintre România și Irlanda ajunge la 45,4 puncte procentuale. Altfel spus, ponderea persoanelor care au declarat că au făcut asemenea verificări este de aproximativ trei ori și jumătate mai mare în Irlanda. Comparația descrie răspunsurile privind un comportament concret: căutarea unei confirmări în alte surse.

În România, procentul reprezintă mai puțin de o persoană din cinci din grupa de vârstă analizată. La nivel european, proporția se apropie de trei din zece. Sunt diferențe vizibile, însă clasamentul nu explică, singur, motivele pentru care oamenii au verificat sau nu conținutul întâlnit pe internet.

Ce măsoară Eurostat și de ce contează perioada de referință

Cifra de 18,2% se raportează la persoanele de 16–74 de ani, nu exclusiv la cititorii de știri sau la utilizatorii unei anumite rețele sociale. Graficul Eurostat indică explicit atât grupa de vârstă, cât și intervalul analizat: cele trei luni care au precedat sondajul. Aceste precizări sunt necesare pentru a înțelege corect rezultatul.

Conform metodologiei Eurostat, statisticile despre utilizarea tehnologiei în gospodării și de către persoane provin dintr-o cercetare realizată prin institutele naționale de statistică, pe baza unui chestionar comun. Cercetarea folosește eșantioane de populație, iar rezultatele sunt supuse erorilor de eșantionare specifice sondajelor.

Prin urmare, datele reflectă activitățile declarate de participanți. Nu provin din monitorizarea istoricului lor de navigare și nici dintr-un examen în care oamenii au fost puși să distingă între știri adevărate și false. A spune că ai căutat o confirmare și a identifica în mod corect o informație falsă sunt lucruri diferite.

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