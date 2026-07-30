România intră de la ora 10 sub avertizare ANM de temperaturi extreme. Valul de căldură se extinde și continuă până pe 3 august

Pe lângă informarea meteorologică, ANM a emis și un cod galben de caniculă pentru șapte județe din vestul și sud-vestul României.

Canicula se extinde de la o zi la alta

Potrivit prognozei, disconfortul termic va deveni tot mai accentuat în vestul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Canicula va afecta, într-o primă etapă, Banatul, Crișana și local Oltenia. Spre sfârșitul săptămânii, temperaturile foarte ridicate se vor extinde și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și în zonele de câmpie din celelalte regiuni ale țării.

Meteorologii estimează maxime cuprinse, în general, între 33 și 37 de grade Celsius, iar în Câmpia de Vest valorile pot ajunge la 38–39 de grade.

Nopțile vor rămâne foarte calde

Valul de căldură nu se va resimți doar în timpul zilei. În vestul și sud-vestul țării sunt prognozate nopți tropicale, cu temperaturi minime în jurul a 20 de grade, iar în Dealurile de Vest minimele pot urca până la 22–24 de grade Celsius.

ANM precizează că episodul de caniculă nu se va încheia odată cu expirarea actualei informări. Conform estimărilor, vremea va rămâne deosebit de caldă și în intervalul 3–9 august, când temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor extinde pe suprafețe și mai mari.

Cod galben în șapte județe

Atenționarea cod galben este în vigoare din 30 iulie, ora 10:00, până pe 31 iulie, ora 10:00, pentru județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.