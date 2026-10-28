Roma nu vrea taxă de intrare pentru turiști. Primarul propune restricții pentru închirierile pe termen scurt

Edilul consideră că sistemul venețian se potrivește mai degrabă unui oraș de dimensiuni reduse, unde numeroși vizitatori vin pentru câteva ore. Aceștia nu rămân peste noapte și, prin urmare, nu contribuie prin taxele aferente cazării.

Pentru Roma, prioritatea prezentată de Gualtieri este păstrarea vieții cotidiene în centrul istoric. El susține că turiștii își doresc să descopere orașul așa cum îl trăiesc locuitorii, cu magazine și restaurante locale, fără ca zona să devină o „coajă goală”.

„Turiştii vor veni întotdeauna la Roma. Au existat mereu turişti şi vor exista întotdeauna”, a afirmat primarul.

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Centrul Romei are mai multe locuri de cazare decât locuitori

Presiunea asupra zonelor rezidențiale apare și în cifrele citate în interviu. Potrivit unui studiu publicat în septembrie de compania imobiliară Brixa, centrul Romei dispune de peste 122.000 de locuri de cazare, în timp ce populația zonei depășește cu puțin 116.000 de persoane.

Același studiu arată că închirierile pe termen scurt se extind dincolo de centrul istoric, spre cartierele rezidențiale periferice. Fenomenul nu mai privește, astfel, doar zonele aflate în imediata apropiere a principalelor atracții.

Gualtieri a explicat că administrația are nevoie de instrumente care să permită intervenții asupra diferitelor tipuri de proprietăți. Declarația sa indică o direcție de acțiune, fără să echivaleze cu anunțarea unei interdicții generale deja aplicabile tuturor închirierilor turistice.

„Nu putem interveni asupra proprietăţilor existente decât dacă primim autoritatea necesară în acest sens. Prin urmare, ne dotăm cu instrumente care să ne permită impunerea unor restricţii”, a declarat edilul Romei.

Primarul spune că urmărește descurajarea unui „turism de tip fugitiv”, în care vizitatorii „doar consumă, fără a oferi nimic în schimb”. Alternativa prezentată de el pune accent pe evenimente culturale importante și pe experiențe locale, inclusiv în afara centrului istoric.