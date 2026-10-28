Roma nu vrea taxă de intrare pentru turiști. Primarul propune restricții pentru închirierile pe termen scurt
Roma nu intenționează să introducă un bilet de intrare în oraș după modelul Veneției. Primarul Roberto Gualtieri susține că protejarea centrului istoric trebuie să se concentreze pe păstrarea locuitorilor și a afacerilor locale, inclusiv prin limitarea închirierilor turistice pe termen scurt. Într-un interviu acordat Bloomberg, relatat de Agerpres, edilul a explicat că obiectivul său este menținerea unui oraș deschis vizitatorilor, fără transformarea zonelor centrale în spații dedicate aproape exclusiv turismului.
De ce respinge primarul Romei un bilet de intrare în oraș
„Nu ar avea niciun sens să introducem aici un bilet de intrare în oraş, aşa cum au făcut la Veneţia”, a declarat Roberto Gualtieri.
În opinia sa, cele două destinații au caracteristici diferite, care cer răspunsuri adaptate.
Edilul consideră că sistemul venețian se potrivește mai degrabă unui oraș de dimensiuni reduse, unde numeroși vizitatori vin pentru câteva ore. Aceștia nu rămân peste noapte și, prin urmare, nu contribuie prin taxele aferente cazării.
Pentru Roma, prioritatea prezentată de Gualtieri este păstrarea vieții cotidiene în centrul istoric. El susține că turiștii își doresc să descopere orașul așa cum îl trăiesc locuitorii, cu magazine și restaurante locale, fără ca zona să devină o „coajă goală”.
„Turiştii vor veni întotdeauna la Roma. Au existat mereu turişti şi vor exista întotdeauna”, a afirmat primarul.
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Centrul Romei are mai multe locuri de cazare decât locuitori
Presiunea asupra zonelor rezidențiale apare și în cifrele citate în interviu. Potrivit unui studiu publicat în septembrie de compania imobiliară Brixa, centrul Romei dispune de peste 122.000 de locuri de cazare, în timp ce populația zonei depășește cu puțin 116.000 de persoane.
Același studiu arată că închirierile pe termen scurt se extind dincolo de centrul istoric, spre cartierele rezidențiale periferice. Fenomenul nu mai privește, astfel, doar zonele aflate în imediata apropiere a principalelor atracții.
Gualtieri a explicat că administrația are nevoie de instrumente care să permită intervenții asupra diferitelor tipuri de proprietăți. Declarația sa indică o direcție de acțiune, fără să echivaleze cu anunțarea unei interdicții generale deja aplicabile tuturor închirierilor turistice.
„Nu putem interveni asupra proprietăţilor existente decât dacă primim autoritatea necesară în acest sens. Prin urmare, ne dotăm cu instrumente care să ne permită impunerea unor restricţii”, a declarat edilul Romei.
Primarul spune că urmărește descurajarea unui „turism de tip fugitiv”, în care vizitatorii „doar consumă, fără a oferi nimic în schimb”. Alternativa prezentată de el pune accent pe evenimente culturale importante și pe experiențe locale, inclusiv în afara centrului istoric.
Cum a funcționat taxa de acces din Veneția în 2026
Veneția a aplicat pentru prima dată contribuția de acces pe 25 aprilie 2024. În 2026, sistemul a funcționat în anumite zile dintre 3 aprilie și 26 iulie, fără să reprezinte o taxă percepută permanent pe tot parcursul anului.
Conform portalului oficial Venezia Unica, tariful a fost de 5 euro pentru plata făcută până în a patra zi anterioară vizitei și de 10 euro pentru achitarea ulterioară. Au existat categorii exceptate sau scutite, inclusiv persoane cazate în unități din municipiu, în condițiile regulamentului.
Portalul precizează că, din 27 iulie, contribuția nu se mai aplică pentru calendarul experimental din 2026. Pentru anii următori, eventualele perioade și condiții trebuie aprobate de autoritățile locale.
Distincția contează dacă îți pregătești o călătorie în Italia. Taxa de acces într-un oraș, taxa de ședere aferentă cazării și biletele pentru obiective turistice sunt costuri diferite, iar declarația primarului Romei se referă la introducerea unui bilet general de intrare în oraș.
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Roma a înregistrat un nou record turistic în 2025
Discuția despre protejarea centrului istoric vine după un an record pentru turismul roman. Potrivit datelor publicate de portalul oficial Turismo Roma, în 2025 au fost înregistrate 22,9 milioane de sosiri, dintre care 12 milioane din străinătate.
Numărul înnoptărilor a ajuns la 52,92 milioane. Sosirile au crescut cu 3,42%, iar înnoptările cu 2,87% față de recordul anterior, stabilit în 2024, conform datelor organismului bilateral de turism din Lazio.
Obiectivul prezentat de Gualtieri este ca Roma să rămână „un oraş mare şi deschis, în care oamenii îşi doresc să revină”. În această abordare, protejarea locuirii și păstrarea afacerilor locale devin componente ale politicii turistice, alături de atragerea vizitatorilor.