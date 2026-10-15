Dronele, noua amenințare din Marea Neagră. De ce sunt atât de greu de oprit și ce trebuie să se întâmple pentru ca România să ceară ajutorul NATO

Miercuri, o navă comercială a fost lovită de o dronă la aproximativ 8-10 mile marine sud-est de Sulina. Vasul a luat foc, iar echipajul a fost evacuat. Incidentul s-ar fi produs la mai puțin de 12 mile marine de coastă, adică în zona apelor teritoriale românești, însă autoritățile nu anunțaseră oficial originea dronei și circumstanțele exacte ale atacului.

Joi dimineață, o altă navă, aflată la aproximativ 14 mile marine de Sulina, a cerut ajutor după izbucnirea unui incendiu. Cauza nu fusese stabilită, iar în cursul nopții fuseseră detectate drone în regiune.

De ce Marea Neagră este atât de greu de apărat

Problema nu este doar dimensiunea Mării Negre. Tipul amenințărilor s-a schimbat. Practic, dronele aeriene pot zbura la altitudini reduse, cele maritime se pot deplasa aproape de suprafața apei, iar sistemele fără pilot subacvatice sunt și mai dificil de descoperit cu mijloacele convenționale. Expertul în securitate Hari Bucur Marcu arată că noile tipuri de drone sunt „foarte greu detectabile”.

Pentru crearea unui culoar sigur destinat navelor comerciale nu ar fi suficiente câteva nave militare care să patruleze. Ar fi nevoie de supraveghere aeriană, navală și subacvatică, radare, aeronave, informații obținute inclusiv prin satelit și, foarte important, de schimbarea informațiilor în timp real între România, Bulgaria, Turcia și structurile NATO.

Un atac lângă România nu activează automat NATO

Aici apare una dintre cele mai importante diferențe. Dacă o navă comercială străină este atacată în apropierea României, acest lucru nu înseamnă automat activarea Articolului 5.

Mai întâi, autoritățile trebuie să stabilească exact ce s-a întâmplat: unde s-a produs incidentul, ce a provocat explozia sau incendiul, de unde provenea drona, dacă a fost vorba despre un atac deliberat și cine era ținta.

Dacă România consideră că securitatea sau integritatea sa teritorială este amenințată, poate cere consultări cu aliații în baza Articolului 4 al Tratatului NATO. Orice stat membru poate solicita asemenea consultări, iar problema ajunge în Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism politic de decizie al Alianței.