Revistele științifice se confruntă cu un val ridicol de mare de articole generate de AI. Cercetătorii avertizează asupra riscului de falsificare a studiilor

Publicarea cercetărilor era deja dificil de controlat

Revistele academice au folosit timp de decenii evaluarea inter pares, cunoscută și drept peer review, pentru a verifica relevanța și calitatea lucrărilor înainte de publicare. În acest sistem, editorii trimit articolele către experți independenți, care analizează metodologia, rezultatele și argumentele prezentate de autori.

Mecanismul a apărut ca o soluție la numărul tot mai mare de materiale trimise spre publicare. Editorii nu puteau verifica singuri fiecare lucrare, așa că au apelat la cercetători din domeniile respective. În multe cazuri, aceștia contribuie la proces fără să fie plătiți pentru timpul investit.

Potrivit lui Ross Andersen, această structură este acum supusă unei presiuni suplimentare. La scurt timp după ce modelele lingvistice de mari dimensiuni au devenit accesibile publicului larg, redacțiile revistelor științifice au început să primească un număr fără precedent de manuscrise.

Volumul mai mare de lucrări complică activitatea editorilor și a evaluatorilor. Fiecare articol necesită timp pentru verificarea surselor, a metodelor de cercetare și a concluziilor, iar creșterea numărului de trimiteri poate afecta capacitatea publicațiilor de a menține aceleași standarde.

AI poate face cercetările false să pară credibile

Inteligența artificială nu este folosită doar pentru redactarea unor texte. Instrumentele generative pot oferi unor lucrări frauduloase sau de slabă calitate o aparență de profesionalism, făcând mai dificilă identificarea problemelor la o primă lectură.

Mandy Hill, director general pentru publicarea academică la Cambridge University Press & Assessment, a explicat că editorii trebuie să fie atenți inclusiv la referințe bibliografice inventate și la rezultate de cercetare fabricate cu ajutorul AI. O lucrare poate avea o structură convingătoare și un limbaj academic corect, fără ca informațiile prezentate să fie reale.

Verificarea acestor elemente consumă timp suplimentar. Editorii trebuie să stabilească dacă sursele citate există, dacă rezultatele pot fi susținute de date și dacă imaginile sau graficele reflectă observații autentice. În unele cazuri, informațiile false pot fi suficient de bine integrate în text încât să nu atragă atenția imediat.