REVIEW The Trap de pe Netflix: o scriitoare vrea să afle cine i-a ucis sora, dar suspectul ar putea fi cu un pas înaintea ei
Lisa Konrad nu a mai ieșit din casă de aproape zece ani. După ce și-a văzut sora ucisă, scriitoarea s-a retras din lume și a rămas cu o întrebare la care nu a primit răspuns. Când crede că îl recunoaște pe criminal într-o emisiune televizată, decide să nu mai aștepte ca altcineva să rezolve cazul. Îl invită pe jurnalistul Robert Lenzen la un interviu, cu intenția de a-l prinde în propria capcană.
Acesta este punctul de plecare al miniserialului german The Trap, lansat pe Netflix pe 13 octombrie 2026. Cele șase episoade sunt inspirate din romanul omonim al scriitoarei Melanie Raabe, iar rolurile principale sunt interpretate de Friederike Becht și Hans Löw. Premisa are un avantaj evident: Lisa știe de ce l-a invitat pe Robert, dar nu știe dacă omul din fața ei este într-adevăr ucigașul surorii sale. Iar dacă s-a înșelat, întreaga confruntare poate avea consecințe pe care nu le-a anticipat.
Un interviu care nu este ceea ce pare
Lisa nu vrea doar să povestească despre cartea ei. Întâlnirea cu Robert face parte dintr-un plan prin care speră să afle adevărul despre moartea Annei. După aproape un deceniu petrecută în izolare, ea trebuie să se pregătească pentru o confruntare cu un om despre care știe foarte puțin și pe care îl consideră periculos.
Robert vine însă la întâlnire cu propriile întrebări. În timp ce Lisa încearcă să-l determine să se dea de gol, jurnalistul cercetează trecutul femeii pe care urmează să o intervieveze. Așa se schimbă treptat raportul dintre ei: Lisa crede că ea stabilește regulile, dar nu are garanția că Robert nu a înțeles ce urmărește.
Mi se pare că aici stă partea cea mai interesantă a poveștii. Nu este vorba despre o anchetă în care cineva adună indicii până când găsește vinovatul, ci despre doi oameni care au motive să fie atenți la fiecare întrebare și la fiecare răspuns. Un detaliu spus în plus poate strica planul unuia dintre ei, iar o informație ascunsă poate schimba complet felul în care este înțeleasă întâlnirea.
Friederike Becht are un personaj dificil de dus
Lisa este o scriitoare cunoscută, dar succesul profesional nu înseamnă că și-a revenit după moartea surorii sale. Izolarea i-a devenit parte din viață, iar revenirea în contact cu lumea presupune mai mult decât simpla ieșire din casă. Trebuie să se confrunte cu o traumă pe care nu a reușit s-o lase în urmă și să decidă dacă este pregătită să riște totul pentru a afla cine a ucis-o pe Anna.
Friederike Becht interpretează un personaj care trebuie să treacă de la teamă și vulnerabilitate la hotărârea de a-și înfrunta presupusul adversar. Hans Löw, în rolul lui Robert, completează această relație printr-un personaj ale cărui intenții nu pot fi stabilite doar din felul în care răspunde la întrebări. Distribuția îi include și pe Matthias Brandt, în rolul editorului Norbert Rudow, și pe Josephine Thiesen, care o interpretează pe Anna.
Serialul urmărește și felul în care Lisa își folosește meseria pentru a înțelege ce i s-a întâmplat. Romanul la care lucrează se leagă de amintirile sale, iar granița dintre ficțiune și realitate devine tot mai greu de urmărit. Ideea este potrivită pentru o poveste despre o scriitoare care încearcă să reconstruiască un eveniment traumatic, dar presupune și atenție din partea spectatorului.
Atunci când cartea scrisă de Lisa se amestecă în anchetă
The Trap nu rămâne la întâlnirea dintre Lisa și Robert. Pe măsură ce povestea avansează, romanul scris de ea, amintirile despre Anna și investigația din prezent se influențează reciproc. În plus, editorul și oamenii care o cunosc pe Lisa au propriile informații, iar unele dintre ele schimbă ceea ce părea stabilit până atunci.
Structura poate fi interesantă pentru cei care preferă să pună cap la cap indicii, dar riscă să încurce lucrurile atunci când trecerile dintre planuri nu sunt suficient de clare. Când ficțiunea seamănă cu realitatea personajului, spectatorul trebuie să fie atent la cine apare într-o scenă și la momentul în care se desfășoară acțiunea.
Cele șase episoade au titluri care indică direcția poveștii: de la „The Monster” și „The Novel” până la „The Confession” și „The Truth”. Pe parcurs, serialul mută atenția de la planul pregătit de Lisa la întrebările pe care acesta le ridică despre oamenii din jurul ei.
Nu toate răsturnările de situație au aceeași forță, iar un mister complicat nu devine automat unul bun doar pentru că ascunde multe informații. Pentru mine, întrebarea importantă rămâne dacă Lisa poate avea încredere în propria memorie și dacă Robert este într-adevăr omul pe care îl caută. Când serialul se concentrează pe această confruntare, povestea are direcție. Când adaugă prea multe piste, riscă să piardă din vedere tocmai relația care o face interesantă.