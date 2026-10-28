REVIEW The Trap de pe Netflix: o scriitoare vrea să afle cine i-a ucis sora, dar suspectul ar putea fi cu un pas înaintea ei

Un interviu care nu este ceea ce pare

Lisa nu vrea doar să povestească despre cartea ei. Întâlnirea cu Robert face parte dintr-un plan prin care speră să afle adevărul despre moartea Annei. După aproape un deceniu petrecută în izolare, ea trebuie să se pregătească pentru o confruntare cu un om despre care știe foarte puțin și pe care îl consideră periculos.

Robert vine însă la întâlnire cu propriile întrebări. În timp ce Lisa încearcă să-l determine să se dea de gol, jurnalistul cercetează trecutul femeii pe care urmează să o intervieveze. Așa se schimbă treptat raportul dintre ei: Lisa crede că ea stabilește regulile, dar nu are garanția că Robert nu a înțeles ce urmărește.

Mi se pare că aici stă partea cea mai interesantă a poveștii. Nu este vorba despre o anchetă în care cineva adună indicii până când găsește vinovatul, ci despre doi oameni care au motive să fie atenți la fiecare întrebare și la fiecare răspuns. Un detaliu spus în plus poate strica planul unuia dintre ei, iar o informație ascunsă poate schimba complet felul în care este înțeleasă întâlnirea.

Friederike Becht are un personaj dificil de dus

Lisa este o scriitoare cunoscută, dar succesul profesional nu înseamnă că și-a revenit după moartea surorii sale. Izolarea i-a devenit parte din viață, iar revenirea în contact cu lumea presupune mai mult decât simpla ieșire din casă. Trebuie să se confrunte cu o traumă pe care nu a reușit s-o lase în urmă și să decidă dacă este pregătită să riște totul pentru a afla cine a ucis-o pe Anna.

Friederike Becht interpretează un personaj care trebuie să treacă de la teamă și vulnerabilitate la hotărârea de a-și înfrunta presupusul adversar. Hans Löw, în rolul lui Robert, completează această relație printr-un personaj ale cărui intenții nu pot fi stabilite doar din felul în care răspunde la întrebări. Distribuția îi include și pe Matthias Brandt, în rolul editorului Norbert Rudow, și pe Josephine Thiesen, care o interpretează pe Anna.

Serialul urmărește și felul în care Lisa își folosește meseria pentru a înțelege ce i s-a întâmplat. Romanul la care lucrează se leagă de amintirile sale, iar granița dintre ficțiune și realitate devine tot mai greu de urmărit. Ideea este potrivită pentru o poveste despre o scriitoare care încearcă să reconstruiască un eveniment traumatic, dar presupune și atenție din partea spectatorului.

Atunci când cartea scrisă de Lisa se amestecă în anchetă

The Trap nu rămâne la întâlnirea dintre Lisa și Robert. Pe măsură ce povestea avansează, romanul scris de ea, amintirile despre Anna și investigația din prezent se influențează reciproc. În plus, editorul și oamenii care o cunosc pe Lisa au propriile informații, iar unele dintre ele schimbă ceea ce părea stabilit până atunci.