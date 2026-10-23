REVIEW Sonos Ace Ultra – căștile over-ear ca o bucurie portabilă din ecosistemul tău audio Sonos. De ce sunt o investiție inteligentă acasă și în deplasare
Obișnuiesc de câteva decenii să nu mă dezlipesc de căști pentru o mare parte din timpul zilei, iar cele mai multe poze pe care le am cu căștile la gât sau pe cap în acest timp sunt cu Sonos Ace, precursorul modelului pe care îl voi detalia în rândurile de mai jos. Ce vreau să spun este acel model m-a entuziasmat maxim, în parte și datorită modului incredibil de facil în care se integra în ecosistemul audio Sonos pe care îl aveam deja în casă, pe lângă experiența audio superbă și personalizabilă. Între timp, s-a extins și numărul de boxe de acasă aceluiași producător, iar noile Sonos Ace Ultra au fost gândite exact pentru asta. Permite-mi să-ți explic.
Din prisma designului, noile Ace Ultra nu sunt foarte diferite față de predecesor. Pe de altă parte, la interior, puterea de procesare și evoluția tehnică îți fac viața semnificativ mai ușoară în 2026. Dacă până acum nu ai înțeles foarte bine ce înseamnă noțiunea de căști inteligente, o să-ți detaliez un singur aspect care pur și simplu nu era posibil în urmă cu un deceniu sau poate chiar și mult mai puțin. Știi situația incredibil de comună în care seara stai cu partenerul în pat și vrea să se culce, iar tu vrei să mai petrecei câteva minute sau câteva ore în fața televizorului? În cazul în care ai un soundbar Sonos și o pereche de căști Sonos Ace, este suficient să îți pui căștile pe urechi, să apeși pe un buton, iar experiența audio în toată strălucirea ei spațială se transpune instant de pe boxe pe Ace.
Aceasta era o funcție care a fost introdusă la prima generație de căști a producătorului, iar la noile Ace Ultra a fost trecută pe steroizi. Dacă până acum îți defineai din aplicația Sonos un soundbar cu care căștile să fie într-un fel împerecheate pentru acel mecanism de TV Audio Swap, acum căștile tale „simt” ce soundbar sau boxă este cea mai apropiată și/sau cea care redă conținut audio, iar trecerea se face imediat pe căști după câteva momente în care ții apăsat Action Buton. Aceasta este în mod evident o funcție de ecosistem, dar una atât de utilă și de originală încât ar fi ciudat să nu-ți influențeze atât decizia achiziției următoarei tale perechi de căști, cât și a următorului sistem audio. E fascinantă prin simiplitate, dar revoluționară prin utilitate. E ceva wow la mijloc.
Pe de altă parte, ar fi aproape suspect să reducem căștile doar la asta. Nu de alta, dar m-a entuziasmat maxim și faptul că, în cazul în care vrei să le conectezi la un pick-up, un walkman vechi sau orice altă sursă de semnal clasică, adaptorul de la USB Type-C la 3,5mm stereo este inclus în cutie, când majoritatea producătorilor de căști care oferă această posibilitate te taxează generos pentru mecanismul respectiv. Și husa este perfectă.
REVIEW Sonos Ace Ultra – specificații tehnice și detaliile de ecosistem
La un preț oficial de 2.499 de lei, cu 500 de lei peste prima generație Sonos Ace, noile Ace Ultra se poziționează fără echivoc în segmentul premium al căștilor over-ear, acolo unde nu mai este suficient de mult timp să oferi un sunet bun, ci trebuie să impresionezi prin fiecare detaliu al experienței de utilizare și insist pe cuvântul „experiență”. La interior, găsim câte un difuzor de 40 mm în fiecare cupă, proiectat de Sonos și calibrat cu participarea unor ingineri recompensați cu premii GRAMMY și Oscar, pentru un plus de precizie în redarea frecvențelor, un bas mai profund și o distorsiune cât mai redusă.
Dincolo de detaliile marketing însă, particularitatea interesantă vine din procesarea audio, cu suport pentru sunet spațial, Dolby Atmos, urmărirea dinamică a mișcărilor capului și redare lossless atât prin USB-C, cât și prin Bluetooth folosind Qualcomm aptX și o sursă compatibilă. Bluetooth 6.0 completează ecuația conectivității, alături de suportul pentru codec-urile AAC și SBC, dar ceea ce m-a încântat mai mult este evoluția mecanismului de egalizare, pentru că poți trece de la reglajele clasice de bas, medii și înalte la un egalizator pe opt benzi în aplicația Sonos, iar tehnologia Adaptive EQ ajustează automat răspunsul acustic pentru a compensa inclusiv diferențele de poziționare pe urechi, purtarea ochelarilor sau interferențele generate de păr. Cu alte cuvinte, Sonos încearcă să se asigure că experiența pe care o auzi este cât mai apropiată de cea pe care au gândit-o inginerii săi, indiferent de particularitățile fizice ale utilizatorului. E un detaliu real pe care o să-l conștientizezi mai repede decât ai crede.
Un salt tehnologic semnificativ față de predecesor se reflectă în anularea activă a zgomotului, unde Sonos promite o eficiență de până la două ori mai mare decât în cazul primelor Ace, folosind un sistem ANC adaptiv susținut de zece microfoane, comparativ cu opt în generația precedentă. Acestea analizează permanent zgomotul ambiental și ajustează procesarea în timp real, inclusiv atunci când miști capul sau modifici involuntar poziția cupelor, iar pentru momentele în care trebuie să fii conștient de ceea ce se întâmplă în jur există modul Aware, cu posibilitatea amplificării vocilor celor care îți vorbesc. O altă funcție foarte utilă, mai ales dacă petreci mult timp în apeluri telefonice, este Sidetone, care îți permite să îți auzi propria voce natural chiar și cu ANC activat, evitând senzația neplăcută că vorbești cu urechile complet izolate. Toată această tehnologie este integrată într-o construcție de 322 de grame, cu pernițe din spumă cu memorie, o bandă de susținere reglabilă și finisaj mat, disponibil în negru, alb catifelat, Agave și Sand. În plus, Sonos a păstrat comenzile fizice intuitive, precise și foarte satisfăcătoare, pe lângă funcția de detectare a purtării, care oprește automat muzica atunci când scoți căștile, detalii aparent minore, dar de care ajungi să fii foarte dependent după câteva zile de utilizare.
Autonomia este un alt argument important, mai ales pentru cineva care folosește căștile ore în șir, fie că lucrează, călătorește sau urmărește filme, iar bateria de 1.060 mAh din Sonos Ace Ultra promite până la 35 de ore de audiție chiar și cu anularea activă a zgomotului pornită, respectiv o durată și mai mare dacă renunți la ANC. Mai spectaculoasă mi se pare însă încărcarea rapidă, pentru că numai trei minute la priză pot oferi până la trei ore suplimentare de ascultare la volum mediu, în timp ce o încărcare completă poate dura până la trei ore.
În cutie primești atât cablul USB-C la USB-C, de 75 de centimetri, cât și cablul USB-C la jack stereo de 3,5 mm, de 1,2 metri, alături de o husă rigidă de transport cu spațiu separat pentru accesorii, fără să fie nevoie să investești ulterior în adaptoare pentru a te conecta la surse audio analogice. Apreciez și decizia de a proiecta bateria și pernițele pentru a putea fi înlocuite cu ușurință, magnetic, fără clipsuri, lipici sau șurubele, pentru că o pereche de căști de aproape 2.500 de lei ar trebui să reprezinte o investiție pe termen lung, nu un produs pe care îl arunci după câțiva ani pentru că acumulatorul nu mai rezistă. Ca detalii suplimentare de construcție, Sonos utilizează 8% plastic reciclat și 14% plastic de origine biologică în căști, respectiv 80% plastic reciclat pentru carcasa de transport, însă merită reținut că Ace Ultra nu beneficiază de o certificare oficială de rezistență la apă, deci nu le-aș trata ca pe niște căști dedicate sportului sau utilizării pe ploaie.
Partea cu adevărat interesantă, cea care diferențiază Sonos Ace Ultra de o mare parte a concurenței, este însă noua platformă Headphone Engine 2, împreună cu tehnologia Link, prin intermediul căreia căștile nu mai sunt doar un accesoriu Bluetooth pentru telefon sau laptop, ci pot deveni o extensie directă a sistemului Sonos din locuință. Funcția Headphone Linking, disponibilă momentan în regim Early Access, un fel de beta, folosește conexiunea Wi-Fi și îți permite să transferi muzica de pe boxele Sonos compatibile direct în căști, respectiv înapoi, printr-o apăsare de buton, fără să depinzi permanent de proximitatea telefonului. Compatibilitatea include modele precum Era 100, Era 100 SL, Era 300, Five, Move 2, Roam 2, Arc, Arc Ultra și generațiile Beam, dar și alte dispozitive Sonos, în timp ce TV Audio Swap funcționează cu soundbar-uri precum Arc Ultra, Arc, Beam Ultra, Beam Gen 2, Beam și Ray.
Este important de precizat că Ace Ultra nu se comportă identic cu o boxă Sonos obișnuită și nu poate fi grupată în exact același mod într-un sistem multiroom, însă integrarea sa aduce posibilitatea de a prelua instant sunetul unui film sau al unei liste de redare, cu tot cu componenta spațială. În cazul televizorului, TrueCinema adaptează experiența la acustica încăperii și la soundbar-ul compatibil, iar urmărirea dinamică a capului încearcă să păstreze poziționarea naturală a sunetelor chiar și atunci când te miști. Practic, dacă ai deja un sistem Sonos în mai multe camere, așa cum este cazul meu, Ace Ultra nu reprezintă doar o nouă pereche de căști premium, ci o modalitate de a continua aceeași experiență audio într-un spațiu complet personal, fără să deranjezi pe nimeni și fără să renunți la avantajele ecosistemului în care ai investit deja. Pe de altă parte, nu de puține ori, ar putea reprezenta cel mai bun upgrade al său.
REVIEW Sonos Ace Ultra – experiență de utilizare și concluzie
Am un entuziasm aparte pentru căștile scumpe și foarte scumpe ancorat în curiozitatea mea vizavi de modul în care acestea pot face o treabă rezonabilă sau impresionantă în a justifica investiția. În cazul Sonos Ace Ultra, aceste jucării de 2500 de lei sunt grozave în a-ți atrage atenția, din momentul în care le scoți din cutie, că vorbești de o experiență premium livrată într-un mod impecabil. Până și ancora metalică prin intermediul căreia extinzi sau contractezi căștile pentru a le adapta dimensiunii tale a capului este una sublim de satisfăcătoare. Se simt scumpe, nu este vorba de prețul de pe etichetă.
În plus, și m-aș bucura să iei în calcul acest aspect, filozofia din spatele lor este de componentă a ecosistemului. Acestea sunt căști smart, iar asta mai justifică o parte importantă din preț. De altfel, filozofia din spatele acestui ecosistem audio este atât de importantă pentru Sonos încât producătorul american a lansat pe 14 septembrie 2026 o nouă campanie globală de brand intitulată „Love the Sound. Feel the System”, pe care aș traduce-o și adapta-o în română prin „Iubește sunetul. Simte întregul sistem”. Dincolo de partea de marketing, mi se pare că surprinde foarte bine ceea ce încerc să explic și eu prin experiența cu Sonos Ace Ultra, faptul că valoarea reală a produselor companiei nu stă neapărat în fiecare boxă sau pereche de căști luată separat, ci în modul în care acestea comunică între ele și transformă experiența audio din întreaga locuință într-un mecanism coerent, intuitiv și, uneori, aproape magic.
Sonos insistă în noua campanie pe ideea că sunetul de calitate nu trebuie doar să umple o cameră, ci să schimbe felul în care te simți în acel spațiu, indiferent dacă vorbim despre bucuria muzicii din bucătărie, intimitatea dormitorului sau spectacolul cinematografic din sufragerie. Este o schimbare interesantă de perspectivă, de la obsesia pentru specificații tehnice și performanțe individuale la emoția generată de un sistem în care fiecare componentă contribuie la experiența finală, iar lansarea noilor Ace Ultra și Beam Ultra (review în curând) este parte integrantă din această strategie. În definitiv, după ce ai investit în câteva produse Sonos și ai descoperit cât de simplu este să muți muzica dintr-o cameră în alta sau, mai nou, direct pe urechi, începi să înțelegi că nu mai cumperi doar echipamente audio, ci construiești treptat o experiență care devine mai valoroasă și mai personală cu fiecare dispozitiv adăugat, acum și pentru foarte mulți ani după.
Revenind la experiența audio și de utilizare oferită de Sonos Ace Ultra, nu pot insista suficient pe eficiența fantastică specifică controalelor fizice. Faptul că nu trebuie să faci gesturi mai mult sau mai puțin dubioase pe cupa exterioară a căștilor, să te obișnuiești cu texturi mai mult sau mai puțin aderente pentru zonele sensibile la atingere sau să stai cu stresul că le pătezi cu degetele murdare, te ajută mult și, cred eu, le prelungește viața. Butoanele bune sau switch-ul multifuncțional specifice Sonos Ace Ultra, nu cred că exagerez când spun că, par să nu aibă moarte. Totul este mult mai organic, mai natural, mai precis și mai eficient. Nu stai să ghicești.
Pe partea audio, ca de fiecare dată, le-am testat cu Apple Music necomprimat sau, unde a existat această posibilitate, Dolby Atmos. Am dezactivat orice fel de procesare audio și am evitat egalizatorul ca să înțeleg ce înseamnă „sunet neutru” în accepțiunea Sonos în 2026. Mi-a plăcut mult ce am auzit. Realist, nici nu te-ai aștepta la vreun fel de distorsiuni în zona asta de preț, ar fi absurd, dar tot te poți bucura de niște joase un pic mai puternice integrate cu cap într-o piesă precum No Harm de la Editors – In Dream. Închizi ochii și ai acea senzație de studio pe care ți-o dorești la căștile cu mult peste medie.
Deși aproape de fiecare dată evit comparațiile între produse, mixul de anulare activă a zgomotului de fond și abilitate remarcabilă de redare a notelor joase îmi aduce aminte de Airpods Max 2, iar acesta e un compliment. Cu mențiunea foarte importantă că Sonos Ace Ultra sunt mult mai ușoare, 322 de grame versus 386 de grame la căștile Apple, o diferență de aproximativ 64 de grame sau 16,6%. De asta mi se pare și mult mai confortabile pe cap în sesiuni extinse de audiție, precum cele din perioada de test. Raportat la vechile Sonos Ace, al căror review îl găsești aici, partea de ANC beneficiază de un upgrade atât de important încât sub nicio formă nu mai vorbim doar de „stingerea” unor motoare de avion sau tren. M-au uimit la un volum un pic peste medie cum au reușit să treacă pe modul silențios tastatura mecanică pe care o folosesc la birou sau clinchetul de mouse.
Revenind, Noches de Sevilla de Pomboklap, pe zona de club/house sclipește foarte frumos pe zona de trompete și percuție, fără ca sunetul să pară aglomerat sau prea strălucitor. Ce vreau să spun este că insistă frumos pe înalte, fără să perturbe sau să amestece ciudat zona de medii și joase. E ceva foarte corect la mijloc și, zic eu, demn de complimentat. În ceea ce privește spațialitatea, As It Was (Arr. for Piano) de la Max Arnald are o emoție atât de aparte încât pare că închizi ochii și vezi fiecare clapă cum este apăsată, cum se mișcă mâna stânga-dreapta pe claviatură. E un sunet viu.
Pe partea de „ordine în haos”, o altă referință audio inventată de mine pentru a descrie instrumentația puternică și uneori rock, Atolia de la Bonjah, dincolo de separația stereo grozavă și un joc remarcabil de la o cască la alta, te transpune remarcabil într-un univers în care emoția dată de muzică este aproape palpabilă. Vizavi de emoție, în albumul Good Grief din 2026 de la Sara Bareilles există o piesă intitulată Say Leave cu accent pe versuri și pare efectiv că auzi cum se dezlipesc buzele la fiecare cuvânt, e un film foarte emoționat care se desfășoară în fața ochilor, iar pianul parcă la doi metri în spate facilitează și mai mult abilitatea ta de a te concentra pe povestea piesei. Te îmbie să dai mai tare pentru că pur și simplu ești derutat de lipsa distorsiunilor cu care, pentru decenii, ai asociat conceptul de volum maxim. E o emoție fizică, palpabilă la mijloc și o simți livrată impecabil.
La finalul perioadei de test, Sonos Ace Ultra mi-au reconfirmat o convingere pe care o am de mulți ani, că o pereche de căști cu adevărat premium nu trebuie să te impresioneze doar în primele minute de audiție, ci să te facă să te bucuri de ele în fiecare zi, printr-o combinație de confort, naturalețe, performanță audio și acele mici detalii de utilizare pe care ajungi să le consideri indispensabile, mai devreme decât mai târziu. La 2.499 de lei, nu sunt o investiție neglijabilă și nici nu pretind că trebuie să ai deja un sistem Sonos pentru a le aprecia, pentru că sunetul echilibrat, separația instrumentală remarcabilă, basul profund personalizabil, ANC-ul excelent și autonomia generoasă sunt argumente suficient de solide pentru a le recomanda și independent de ecosistem.
Pe de altă parte, dacă ai deja câteva boxe Sonos prin casă, mai ales un soundbar conectat la televizor, noile Ace Ultra devin semnificativ mai mult decât o pereche de căști foarte bune, pentru că îți oferă libertatea de a continua o experiență audio fără să-ți pese de camera în care te afli, de ora la care vrei să te uiți la un film sau de faptul că ceilalți membri ai familiei au alte planuri. Sunt mai ușoare decât multe alternative premium, se simt impecabil construite, sună fantastic și reușesc să transforme o serie de tehnologii complicate în gesturi aproape instinctive. Iar pentru mine, după câteva decenii petrecute cu căștile pe urechi, acesta este probabil cel mai mare compliment pe care îl pot face unui produs audio în 2026: nu trebuie să te gândești la tehnologia din spatele lui, ci doar să te bucuri de ceea ce auzi. De fapt, sincer, cred că pentru acest atu plăteștii cel mai mult, iar banii din spate se justifică cel mai bine. Sonos Ace Ultra sunt exact genul de căști pe care le pui pe cap pentru câteva minute și ajungi să le dai jos după câteva ore, nu pentru că te-au obosit, ci pentru că, din păcate, mai ai și alte lucruri de făcut decât să-ți trăiești muzica în timp ce ți-ai ascultat toată muzica din nou, pentru că până acum nu ai auzit-o cum trebuie. Trăgând linie, investițiile în căști bune ca acestea facilitează probabil cea mai rapidă creștere a calității vieții, și cu toții avem nevoie de un pic mai multă energie pozitivă în viață.