REVIEW Sonos Ace Ultra – căștile over-ear ca o bucurie portabilă din ecosistemul tău audio Sonos. De ce sunt o investiție inteligentă acasă și în deplasare

Aceasta era o funcție care a fost introdusă la prima generație de căști a producătorului, iar la noile Ace Ultra a fost trecută pe steroizi. Dacă până acum îți defineai din aplicația Sonos un soundbar cu care căștile să fie într-un fel împerecheate pentru acel mecanism de TV Audio Swap, acum căștile tale „simt” ce soundbar sau boxă este cea mai apropiată și/sau cea care redă conținut audio, iar trecerea se face imediat pe căști după câteva momente în care ții apăsat Action Buton. Aceasta este în mod evident o funcție de ecosistem, dar una atât de utilă și de originală încât ar fi ciudat să nu-ți influențeze atât decizia achiziției următoarei tale perechi de căști, cât și a următorului sistem audio. E fascinantă prin simiplitate, dar revoluționară prin utilitate. E ceva wow la mijloc.

Pe de altă parte, ar fi aproape suspect să reducem căștile doar la asta. Nu de alta, dar m-a entuziasmat maxim și faptul că, în cazul în care vrei să le conectezi la un pick-up, un walkman vechi sau orice altă sursă de semnal clasică, adaptorul de la USB Type-C la 3,5mm stereo este inclus în cutie, când majoritatea producătorilor de căști care oferă această posibilitate te taxează generos pentru mecanismul respectiv. Și husa este perfectă.

REVIEW Sonos Ace Ultra – specificații tehnice și detaliile de ecosistem

La un preț oficial de 2.499 de lei, cu 500 de lei peste prima generație Sonos Ace, noile Ace Ultra se poziționează fără echivoc în segmentul premium al căștilor over-ear, acolo unde nu mai este suficient de mult timp să oferi un sunet bun, ci trebuie să impresionezi prin fiecare detaliu al experienței de utilizare și insist pe cuvântul „experiență”. La interior, găsim câte un difuzor de 40 mm în fiecare cupă, proiectat de Sonos și calibrat cu participarea unor ingineri recompensați cu premii GRAMMY și Oscar, pentru un plus de precizie în redarea frecvențelor, un bas mai profund și o distorsiune cât mai redusă.

Dincolo de detaliile marketing însă, particularitatea interesantă vine din procesarea audio, cu suport pentru sunet spațial, Dolby Atmos, urmărirea dinamică a mișcărilor capului și redare lossless atât prin USB-C, cât și prin Bluetooth folosind Qualcomm aptX și o sursă compatibilă. Bluetooth 6.0 completează ecuația conectivității, alături de suportul pentru codec-urile AAC și SBC, dar ceea ce m-a încântat mai mult este evoluția mecanismului de egalizare, pentru că poți trece de la reglajele clasice de bas, medii și înalte la un egalizator pe opt benzi în aplicația Sonos, iar tehnologia Adaptive EQ ajustează automat răspunsul acustic pentru a compensa inclusiv diferențele de poziționare pe urechi, purtarea ochelarilor sau interferențele generate de păr. Cu alte cuvinte, Sonos încearcă să se asigure că experiența pe care o auzi este cât mai apropiată de cea pe care au gândit-o inginerii săi, indiferent de particularitățile fizice ale utilizatorului. E un detaliu real pe care o să-l conștientizezi mai repede decât ai crede.

Un salt tehnologic semnificativ față de predecesor se reflectă în anularea activă a zgomotului, unde Sonos promite o eficiență de până la două ori mai mare decât în cazul primelor Ace, folosind un sistem ANC adaptiv susținut de zece microfoane, comparativ cu opt în generația precedentă. Acestea analizează permanent zgomotul ambiental și ajustează procesarea în timp real, inclusiv atunci când miști capul sau modifici involuntar poziția cupelor, iar pentru momentele în care trebuie să fii conștient de ceea ce se întâmplă în jur există modul Aware, cu posibilitatea amplificării vocilor celor care îți vorbesc. O altă funcție foarte utilă, mai ales dacă petreci mult timp în apeluri telefonice, este Sidetone, care îți permite să îți auzi propria voce natural chiar și cu ANC activat, evitând senzația neplăcută că vorbești cu urechile complet izolate. Toată această tehnologie este integrată într-o construcție de 322 de grame, cu pernițe din spumă cu memorie, o bandă de susținere reglabilă și finisaj mat, disponibil în negru, alb catifelat, Agave și Sand. În plus, Sonos a păstrat comenzile fizice intuitive, precise și foarte satisfăcătoare, pe lângă funcția de detectare a purtării, care oprește automat muzica atunci când scoți căștile, detalii aparent minore, dar de care ajungi să fii foarte dependent după câteva zile de utilizare.

Autonomia este un alt argument important, mai ales pentru cineva care folosește căștile ore în șir, fie că lucrează, călătorește sau urmărește filme, iar bateria de 1.060 mAh din Sonos Ace Ultra promite până la 35 de ore de audiție chiar și cu anularea activă a zgomotului pornită, respectiv o durată și mai mare dacă renunți la ANC. Mai spectaculoasă mi se pare însă încărcarea rapidă, pentru că numai trei minute la priză pot oferi până la trei ore suplimentare de ascultare la volum mediu, în timp ce o încărcare completă poate dura până la trei ore.

În cutie primești atât cablul USB-C la USB-C, de 75 de centimetri, cât și cablul USB-C la jack stereo de 3,5 mm, de 1,2 metri, alături de o husă rigidă de transport cu spațiu separat pentru accesorii, fără să fie nevoie să investești ulterior în adaptoare pentru a te conecta la surse audio analogice. Apreciez și decizia de a proiecta bateria și pernițele pentru a putea fi înlocuite cu ușurință, magnetic, fără clipsuri, lipici sau șurubele, pentru că o pereche de căști de aproape 2.500 de lei ar trebui să reprezinte o investiție pe termen lung, nu un produs pe care îl arunci după câțiva ani pentru că acumulatorul nu mai rezistă. Ca detalii suplimentare de construcție, Sonos utilizează 8% plastic reciclat și 14% plastic de origine biologică în căști, respectiv 80% plastic reciclat pentru carcasa de transport, însă merită reținut că Ace Ultra nu beneficiază de o certificare oficială de rezistență la apă, deci nu le-aș trata ca pe niște căști dedicate sportului sau utilizării pe ploaie.