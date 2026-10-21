REVIEW OPPO Find X10 Pro Max – un telefon de top care are tot ce-i trebuie ca să-l îndrăgești, începând cu trei camera de 200 de megapixeli și o autonomie record
La scurt timp după ce am testat OPPO Find X9 Pro, mi-am făcut un obicei din a-l recomanda cu inima deschisă ca fiind cel mai bun telefon cu Android pe care l-am testat. Principalul argument pentru acea afirmație viza un mix de autonomie din altă ligă și abilități de captură care m-au impresionat profund în aproape orice scenariu. În mod inevitabil, gadgetul cu pricina are acum un urmaș și deși pretențiile au fost majore, cel puțin din partea mea, în continuare mi se pare că ce reușește să facă OPPO cu seria Find X Pro este cel puțin special, ca să nu spun spectaculos. Dacă ai o curiozitate vizavi de vechea iterație a acestui terminal, review-ul complet îl găsești aici – REVIEW OPPO Find X9 Pro – camera Hasselblad e remarcabilă, dar autonomia record justifică și singură investiția
Ca să nu fie doar vorba de opinie la mijloc, merită să ai în vedere că în clasamentul DXOMark, unde este testată în mod obiectiv doar performanța camerelor de la telefoane, OPPO Find X9 Ultra, la momentul redactării acestui articol, se află pe locul 4 în clasament, cu 170 de puncte față de cele 172 de puncte aferente iPhone 18 Pro de pe poziția a doua. HUAWEI Pura 80 Ultra este pe prima poziție cu 175 de puncte, dar cu toții știm cât de puțin populare și dificil de recomandat sunt smartphone-urile chinezilor după ce au pierdut accesul la serviciile Google. Find X8 Ultra lansat în aprilie 2025 este pe 6 cu 168 de puncte. Ce vreau să spun este că, în situația în care aparatul pe care îl voi detalia în rândurile de mai jos va ajunge la DXOMark, are tot pedigriul necesar pentru a intra în top 3 cele mai bune telefoane pentru poze create vreodată. Această succesiune de cifre și clasamente este importantă și pentru a înțelege măcar o mică parte din efortul fabulos de cercetare și dezvoltare din spatele creațiilor de top din portofoliul OPPO, creații care, după cum vei afla în cazul X10 Pro Max, nu sunt foarte accesibile financiar. Aici ajută și colaborarea cu Hasselblad.
Mă întristează însă ceva și aș vrea să explic acest detaliu. Din păcate, performanța tehnologică remarcabilă a telefoanelor OPPO nu se reflectă și în succesul comercial al companiei, cel puțin nu în 2026, un an deosebit de dificil pentru producătorul chinez. Conform celor mai recente date IDC, publicate pe 14 octombrie 2026, OPPO ocupă poziția a patra în clasamentul mondial al producătorilor de smartphone-uri, cu 25,6 milioane de unități livrate în trimestrul al treilea și o cotă de piață de 10%. Problema este însă evoluția față de aceeași perioadă din 2025, când compania livrase 39,1 milioane de telefoane și controla 11,9% din piață. Vorbim, așadar, despre o prăbușire a livrărilor cu 34,5% într-un singur an, echivalentul a 13,5 milioane de smartphone-uri în minus.
Ca termen de comparație, Samsung și Apple, ocupantele primelor două poziții, au înregistrat scăderi de numai 5,8%, respectiv 4%, ajungând să controleze împreună aproximativ 45% din piața globală. Situația este confirmată și de Omdia, într-un raport publicat pe 15 octombrie, care estimează pentru OPPO o cotă globală de numai 9%, chiar și cu OnePlus și Realme incluse în calcul. Este adevărat că întreaga industrie traversează o criză, alimentată de scumpirea memoriilor și reducerea cererii, dar OPPO pierde teren semnificativ mai repede decât liderii pieței. Paradoxul este cu atât mai mare cu cât, după experiența mea cu Find X9 Pro și acum cu Find X10 Pro Max, compania dezvoltă unele dintre cele mai impresionante telefoane cu Android pe care le poți cumpăra. Cu alte cuvinte, problema OPPO nu pare să fie lipsa capacității de inovare, ci dificultatea de a transforma excelența tehnologică în vânzări, notorietate și încredere la scară globală. Nu pot decât să sper că recenziile aproape inevitabil preponderent pozitive pe care le veți citi despre acest aparat vor face o treabă bună în a vă justifica investiția într-un altfel de telefon de vârf, unul mai bun.
REVIEW OPPO Find X10 Pro Max – specificații tehnice și performanță brută
Ca o scurtă introducere, OPPO Find X10 Pro Max este genul acela de smartphone la care producătorul pare să fi făcut tot posibilul pentru a elimina compromisurile, indiferent dacă vorbim de performanță, autonomie, ecran sau fotografie. Dincolo de cele trei camere Hasselblad de câte 200 de megapixeli, o premieră în industrie, terminalul ascunde la interior noul MediaTek Dimensity 9600 Pro, un procesor de top fabricat pe 2 nanometri, însoțit de 12 GB RAM LPDDR5X și 512 GB de stocare UFS 4.1. Ecranul AMOLED LTPO de 6,78 inchi, cu margini simetrice de numai 1,15 mm, impresionează prin rata de reîmprospătare de până la 144 Hz, luminozitatea maximă de 3.600 de niți și suportul pentru spațiul de culoare BT.2020. Acumulatorul siliciu-carbon de 7.150 mAh promite și livrează o autonomie din altă ligă, completată de încărcarea rapidă la 80 W pe fir și 50 W wireless. La toate acestea se adaugă certificările IP66, IP68 și IP69 pentru rezistență la apă și praf, protecția Crystal Guard Glass dezvoltată împreună cu Corning, conectivitatea Wi-Fi 7 și ColorOS 17 bazat pe Android 17. Pe hârtie, avem în față un flagship aproape absurd de bine dotat, dar, după cum am învățat în mulți ani de testat telefoane, specificațiile impresionante nu garantează automat o experiență pe măsură. Din acest motiv, merită să vedem în ce măsură cifrele se reflectă în utilizarea de zi cu zi.
Pentru a vedea dacă noul MediaTek Dimensity 9600 Pro se ridică la înălțimea așteptărilor, am trecut OPPO Find X10 Pro Max printr-o serie generoasă de benchmark-uri, iar rezultatele confirmă că avem de-a face cu un telefon foarte performant, chiar dacă nu lipsesc câteva particularități interesante. În AnTuTu Benchmark v12.0.2 am obținut un scor total de 3.867.111 puncte, dintre care 1.120.714 puncte pentru CPU, 1.527.088 pentru GPU, 504.519 pentru memorie și 714.790 pentru experiența de utilizare, UX. Aplicația plasează telefonul peste 86% dintre dispozitivele din baza sa de comparație, cu un rezultat deosebit de bun pe partea grafică, unde depășește 95% dintre acestea. În Geekbench 7.1, scorurile au fost de 2.451 de puncte în Single-Core și 9.015 puncte în Multi-Core, în timp ce testul dedicat procesorului grafic a generat 21.524 de puncte. Sunt rezultate care confirmă potențialul platformei de 2 nanometri, dar care trebuie comparate cu alte telefoane folosind aceleași versiuni ale aplicațiilor, mai ales că Geekbench 7 și AnTuTu 12 nu sunt direct comparabile cu generațiile anterioare ale acestor teste.
În PassMark PerformanceTest, rezultatele au fost de 10.055 de puncte la System, 8.150 la CPU, 21.709 la Memory, 163.321 la Disk, 32.866 la 2D Graphics și 41.084 la 3D Graphics. Merită insistat puțin asupra performanței memoriei interne UFS 4.1, mai ales că aceasta influențează direct viteza de instalare și încărcare a aplicațiilor, transferul fișierelor de mari dimensiuni și lucrul cu materiale video la rezoluție ridicată. În PCMark Storage 2.1, telefonul a obținut 121.681 de puncte, cu viteze secvențiale măsurate de 1.851 MB/s la citire și 3.056 MB/s la scriere. Tot în PCMark, testul Work 3.1 Performance s-a încheiat cu 13.384 de puncte, în urma unor scenarii care includ navigarea pe internet, editarea foto și video, manipularea bazelor de date și lucrul cu documente. Ca o curiozitate suplimentară, am apelat și la RealPi Benchmark, unde calcularea unui miliard de zecimale ale numărului Pi a necesitat 327,77 secunde, un test de procesare matematică susținută care solicită procesorul într-un mod diferit față de benchmark-urile obișnuite.
Mai interesantă mi s-a părut însă comportarea telefonului în testele de stres din 3DMark, unde am putut observa cât de bine reușește sistemul de răcire să mențină performanța procesorului grafic pe perioade mai lungi. În Steel Nomad Light Stress Test am obținut o stabilitate de 53,5%, cu un scor maxim de 3.277 de puncte și unul minim de 1.752. Solar Bay Stress Test a generat o stabilitate de 51,3%, între 13.598 și 6.972 de puncte, în timp ce versiunea mai solicitantă Solar Bay Extreme a înregistrat un rezultat mai bun, de 70,4%, cu scoruri între 1.254 și 883. În Wild Life Extreme Stress Test, stabilitatea a fost de 66,5%, cu un maxim de 4.958 și un minim de 3.299 de puncte. Cu alte cuvinte, avem o putere grafică brută impresionantă, dar și un fenomen destul de pronunțat de thermal throttling, reducerea frecvențelor de funcționare pentru limitarea temperaturilor. În timpul testului AnTuTu, temperatura monitorizată a crescut de la 38,7 la 45,3 grade Celsius. Nu este ceva neobișnuit pentru un flagship modern cu performanțe extreme, dar rezultatele arată că telefonul nu poate susține la infinit nivelul maxim de putere în sarcini grafice intense și prelungite.
Din fericire, experiența practică a fost considerabil mai relevantă decât fluctuațiile din graficele sintetice. În Call of Duty Mobile, unul dintre jocurile mele preferate pentru testarea telefoanelor de top, am descărcat integral pachetele de texturi de înaltă rezoluție și am activat nivelul maxim de detalii grafice și cea mai ridicată rată de cadre disponibilă in-app. Rezultatul a fost absolut impecabil. Nu am întâmpinat sacadări, întreruperi sau alte probleme care să afecteze fluiditatea, iar jocul parcă nu a arătat niciodată mai bine. Combinația dintre ecranul AMOLED de 6,78 inchi, rata de reîmprospătare ridicată, culorile spectaculoase și puterea procesorului grafic face ca experiența să fie una dintre cele mai convingătoare pe care le-am întâlnit pe Android. Este și o demonstrație că rezultatele testelor de stres, deși importante pentru înțelegerea limitărilor hardware, nu se traduc obligatoriu în probleme vizibile în jocurile reale. Nu toate titlurile solicită procesorul grafic la intensitatea extremă a unui benchmark, iar optimizarea software poate face o diferență foarte mare.
Am păstrat pentru finalul acestei secțiuni ceea ce consider că reprezintă unul dintre cele mai mari atuuri ale noului OPPO Find X10 Pro Max: autonomia. Acumulatorul siliciu-carbon de 7.150 mAh este remarcabil nu doar prin capacitatea generoasă, ci și prin faptul că a putut fi integrat într-un telefon de numai 8,4 milimetri grosime. Tehnologia utilizează un conținut de siliciu-carbon de 25%, iar OPPO promite păstrarea a peste 80% din capacitatea inițială după cinci ani de utilizare obișnuită. Pe partea de alimentare, avem încărcare SUPERVOOC la 80 W prin cablu, AIRVOOC wireless la 50 W și compatibilitate cu încărcătoare USB Power Delivery de până la 55 W, alături de încărcare inversă, atât prin cablu, cât și wireless. Cifrele spectaculoase de pe hârtie sunt confirmate și de rezultatele obținute în PCMark Battery Life, unde, cu luminozitatea ecranului setată la 50%, telefonul a rezistat nu mai puțin de 25 de ore și 42 de minute într-un test continuu care combină navigarea pe internet, editarea foto și video, procesarea bazelor de date și lucrul cu diverse elemente grafice. Vorbim despre aproape 26 de ore de activitate simulată, nu despre timpul total de funcționare cu telefonul în standby, ceea ce face rezultatul cu atât mai impresionant. Pentru mine, autonomia rămâne unul dintre cele mai importante argumente în favoarea unui smartphone premium, iar Find X10 Pro Max demonstrează că OPPO continuă să trateze acest aspect cu aceeași seriozitate care m-a impresionat la generația anterioară. Ca idee, vorbim de 3-4 zile fără emoții departe de priză în utilizare normală.
REVIEW OPPO Find X10 Pro Max vine cu AI util, nu doar de marketing
Într-o perioadă în care inteligența artificială a devenit aproape obligatorie în prezentările telefoanelor de top, OPPO Find X10 Pro Max încearcă să demonstreze că AI-ul poate reprezenta mai mult decât o colecție de artificii software. Am început, ca de obicei, cu testele sintetice, iar în AITuTu am obținut un scor general de 15.874 de puncte, cu rezultate de 3.157 de puncte pentru Super Resolution și 12.717 pentru Style Transfer. În Geekbench AI 1.8.0, rezultatele au fost de 2.156 de puncte pentru Single Precision, 1.851 pentru Half Precision și 2.598 pentru Quantized. Merită precizat că Geekbench AI a utilizat în acest caz procesorul central, prin TensorFlow Lite, nu acceleratorul neural dedicat, astfel că rezultatele nu reflectă integral potențialul platformei MediaTek Dimensity 9600 Pro. Aceasta integrează o arhitectură dual-NPU de ultimă generație, cu un accelerator pentru sarcini complexe și unul optimizat pentru eficiență energetică. Dincolo de cifre, particularitatea importantă este că OPPO pune un accent considerabil pe procesarea AI direct pe telefon, spre deosebire de abordarea multor telefoane concurente ce depind de trimiterea informațiilor către servere din cloud. Avantajele sunt evidente: latență mai mică, posibilitatea utilizării anumitor funcții fără internet și, poate cel mai important, un control mai bun asupra confidențialității datelor personale.
În utilizarea de zi cu zi, acest avantaj se materializează printr-un ecosistem de funcții integrate în ColorOS 17, reunite într-o secțiune dedicată, OPPO AI. Aici găsești Mind Pilot, un asistent conceput pentru răspunsuri personalizate (ca un fel de ChatGPT Codex, cu opțiuni de agent), și Mind Space, una dintre cele mai interesante implementări ale inteligenței artificiale pe care le-am întâlnit pe un smartphone. Mind Space funcționează ca un fel de memorie digitală personală, în care poți salva capturi de ecran, informații, documente și înregistrări vocale, pentru a le organiza și regăsi ulterior. Integrarea cu butonul fizic Snap Key, amplasat pe marginea telefonului, face interacțiunea surprinzător de naturală: o apăsare scurtă capturează ecranul, una lungă permite adăugarea unei note vocale, iar apăsarea dublă deschide direct Mind Space. Aplicația poate organiza informațiile în colecții, inclusiv pentru călătorii sau tranzacții, și oferă posibilitatea generării unor rezumate. Un detaliu pe care îl apreciez în mod deosebit este integrarea limbii române, disponibilă atât pentru intrările vocale, cât și pentru rezultatele funcțiilor AI, în timp ce monitorizarea tranzacțiilor permite selectarea leului ca monedă principală. În același ecosistem sunt integrate Scriitor AI, pentru generarea și reformularea textelor, Traducere AI și Transcriere voce AI, care poate transforma înregistrările în text și poate genera rezumate ale conținutului. Nu toate aceste servicii funcționează obligatoriu exclusiv local, însă integrarea lor direct în sistemul de operare le face considerabil mai accesibile decât utilizarea separată a mai multor aplicații.
Partea cu adevărat interesantă este însă ceea ce se întâmplă în spatele interfeței. În meniul dedicat modelelor AI instalate pe dispozitiv, OPPO permite activarea explicită a procesării locale și descărcarea automată a modelelor prin Wi-Fi. Pe terminalul testat am identificat un model multimodal de aproximativ 2,6 GB, destinat interpretării mai multor tipuri de informații, precum și un model AI suplimentar de aproximativ 767 MB, folosit de aplicația Foto pentru selectarea automată a momentelor relevante. Aceste modele sunt stocate în memoria telefonului și pot executa sarcinile compatibile fără să depindă permanent de o conexiune la internet. Abordarea are implicații importante pentru confidențialitate, deoarece datele utilizate de funcțiile locale nu trebuie expediate către servere externe pentru fiecare operațiune. Există și beneficii în fotografie, unde funcția LUMO Framing analizează în timp real compoziția cadrului și propune ajustări pentru încadrarea subiectului, folosind un model AI care rulează direct pe dispozitiv, fără procesare în cloud. Apreciez și faptul că OPPO oferă posibilitatea dezactivării modelelor locale sau a ștergerii lor pentru recuperarea spațiului de stocare. Nu înseamnă că Find X10 Pro Max a eliminat complet dependența de cloud, în special pentru funcțiile conversaționale mai complexe, dar direcția este una pe care mi-aș dori să o văd adoptată mai agresiv de întreaga industrie. Inteligența artificială este mult mai convingătoare atunci când îți simplifică efectiv activitățile zilnice, funcționează discret în fundal și îți permite să păstrezi cât mai multe dintre informațiile personale pe propriul dispozitiv.
REVIEW OPPO Find X10 Pro Max – abilități de captură
Dacă există un capitol la care OPPO Find X10 Pro Max își propune să redefinească standardele industriei, acela este fotografia. Pentru prima oară pe un smartphone, toate cele trei camere principale de pe spate utilizează senzori de câte 200 de megapixeli, dezvoltați în colaborare cu Samsung și integrați într-un sistem optic optimizat împreună cu Hasselblad. Camera principală se bazează pe noul Samsung ISOCELL HPC de 1/1,3 inchi, cu o distanță focală echivalentă de 24 mm, diafragmă f/1.5 și stabilizare optică de imagine OIS, certificată la nivel CIPA 6.5. Senzorul introduce tehnologia DeepPix, care mărește cu 60% capacitatea de stocare a sarcinii electrice la nivelul pixelilor și permite, conform producătorului, atingerea unui interval dinamic de până la 17 stopuri, o performanță remarcabilă pentru fotografia mobilă. Camera ultrawide utilizează senzorul Samsung ISOCELL HP5 de 1/1,56 inchi, cu diafragmă f/2.2, echivalent focal de 13 mm și un unghi de cuprindere de 124 de grade. Beneficiază de autofocus și poate focaliza de la numai 4 centimetri, devenind astfel și o cameră macro de înaltă rezoluție. Al treilea senzor de 200 MP, tot Samsung ISOCELL HP5 de 1/1,56 inchi, este integrat într-un teleobiectiv periscopic cu distanță focală echivalentă de 70 mm, diafragmă f/2.1 și stabilizare optică OIS certificată CIPA 7.5. Acesta oferă zoom optic de aproximativ 3x și permite obținerea unor imagini de 50 MP la zoom 6x prin decuparea senzorului, fără interpolarea rezoluției. Poate focaliza de la 10 centimetri, fiind potrivit inclusiv pentru fotografia tele-macro. Întregul ansamblu este completat de o cameră multispectrală True Color cu 3,2 milioane de pixeli și 24 de canale, responsabilă pentru analiza precisă a culorilor și a condițiilor de iluminare, informații utilizate ulterior de motorul de procesare LUMO True Image Engine pentru reproducerea cât mai naturală a tonurilor, texturilor și contrastului.
Pe partea frontală, OPPO nu a făcut nici aici economii, integrând o cameră Samsung ISOCELL JN5 de 50 de megapixeli, cu senzor de 1/2,75 inchi, diafragmă f/2.0, distanță focală echivalentă de 18 mm, autofocus și un unghi de cuprindere foarte generos, de 100 de grade, potrivit pentru selfie-uri de grup și vlogging. Dincolo de hardware, merită evidențiate câteva particularități ale procesării fotografice. În condiții obișnuite de iluminare, cele trei camere posterioare pot genera implicit fotografii de 26 MP pe intervalul de zoom 0,5x–9,9x, în timp ce în lumină redusă rezoluția poate coborî automat la 12 MP, prin combinarea pixelilor pentru reducerea zgomotului. Pentru cei interesați de rezoluția maximă există modul Hasselblad Hi-Res, care permite capturi de 200 MP, în timp ce Hasselblad Master oferă reglaje manuale avansate și fotografiere RAW MAX la 50 MP. Motorul LUMO True Image Engine urmărește să evite supraprocesarea, accentuarea artificială a detaliilor și culorile exagerat de saturate, păstrând o redare coerentă atunci când treci de la o cameră la alta. Nu lipsesc modul portret Hasselblad, cu separarea avansată a subiectului de fundal, modul panoramic XPan în format cinematografic 65:24 și o paletă de 18 stiluri cromatice LUMO. Pentru filmare, cele trei camere posterioare oferă, fiecare dintre ele, înregistrare 4K la 120 de cadre pe secundă și 8K la 30 de cadre pe secundă. Cu alte cuvinte, OPPO a încercat să construiască nu doar un telefon capabil să facă fotografii spectaculoase, ci un sistem fotografic complet, suficient de versatil pentru aproape orice scenariu de captură.
Dincolo de partea tehnică foarte bine pusă la punct, fascinante în cazul OPPO Find X10 Pro Max sunt rezultatele într-o varietate foarte mare de scenarii, de la zoom extrem la selfie-uri naturale, fotografii portret și orice altă premisă care îți mai vine în minte. Este genul de telefon pe care îl scoți din buzunar și într-o clipă faci fotografii bune sau, de cele mai multe ori, foarte bune. După cum se poate vedea în colajul de mai sus, de la 0,5X la 10X, se păstrează expunerea într-o proporție semnificativă, iar detaliile strălucesc minunat. Deși pare abuz în ceea ce privește această afirmație, pur și simplu rezultatele nu pare scoase dintr-un telefon.
Personal, cel mai mult m-a entuziasmat performanța în condiții de lumină scăzută sau aproape inexistentă. Printr-un mix de expunere prelungită, ISO sporit și un senzor de dimensiuni generoase, ai niște cadre minunate `la lumina lumânării` fără zgomot de imagine și cu o cromatică naturală, nu ruptă de realitate de dragul algoritmului de pe rețelele sociale. Ca idee, imaginea de mai sus are o rezoluție nativă de 4096 x 3072 de pixeli cu F/1.5, timp de expunere de 1/33 secunde și echivalentul focal de 6,75 milimetri. În orice caz, așa ajungi la ceea ce pare a fi un tablou, doar având grijă pentru câteva momente după declanșare să nu miști aparatul pentru a facilita stabilizarea.
Pe partea de fotografie portret, cu un impact vizual similar cu cel de acum ceva timp de la Find X9, noul X10 Pro Max are toate șansele să te impresioneze. Nu contează dacă vorbim de portrete cu persoane sau obiecte, șansele să-ți uimești prietenii la următoarea socializare sunt foarte mari. Separația de fundal este evidentă și bine definită, dar deloc agresivă, nu pare artificială. Fiecare rezultat te ajută să te concentrezi pe ce este important pentru tine, pe ce ți-ai dorit să evidențiezi, dar nu te rupe de context. Nu transformă fundalul într-un efect aproape suspect de acuarelă.
În ceea ce privește selfie-urile cu portret, rareori am văzut un upgrade atât de evident față de ce am mai testat în ultimul an. Atât de bine sunt identificate planurile cadrului, încât nimic nu este încețoșat din greșeală sau în focus eronat. Ca să înțelegi mai bine la ce mă refer, uită-te atent la șnurul cu tricolorul din primplan care se vede impecabil, în timp ce cel de-al doilea din plan secundar este încețoșat, pentru că este în spațiu dincolo de cele două fețe care făceau subiectul central al fotografiei. Pe mine altceva mă încântă însă și mai mult, firele de păr. Fotografiile portret cu freze, mai ales selfie-urile, chiar și la telefoanele scumpe sau foarte scumpe, se reflectă în tăieri bruște și agresive ale firelor răzlețe. Aici totul se identifică perfect. Nu știu exact cât este optică la mijloc și cât este procesare AI, dar e clar că nu vei petrece prea mult timp bibilind imaginile înainte să le postezi online.
Deși nu ar trebui sub nicio formă să reprezinte un criteriu de achiziție al unui telefon abilitatea acestuia de a face poze la mâncare, indiferent dacă vorbim de zoom sau 1X, OPPO Find X10 Pro Max îți va face prietenii să se îndrăgostească nu doar de următoarea ta cină la un restaurant Michelin, ci și de preparatele ieșite din mâinile tale în confortul căminului, toate acestea fără să te rupă de subiectul, intenția și cromatica autentică a subiectului. Să vezi un grăunte de sare atât de bine, acea zăpadă pe crocănțeala cartofilor, totul pare că strălucește fără să exagereze sau să fie din alt film. Sunt de părere că exact astfel de demonstrații îți arată ce înseamnă un macro bun, un aparat foto bun și, mai ales, un upgrade față de anul trecut, acum doi ani și așa mai departe.
OPPO Find X10 Pro Max – Hasselblad Teleconverter Kit
Un accesoriu care merită o atenție specială, mai ales dacă ești pasionat de fotografie, este Hasselblad Teleconverter Kit, o soluție optică dedicată care transformă Oppo Find X10 Pro Max într-un aparat foto cu abilități de zoom greu de imaginat în urmă cu doar câțiva ani pe un smartphone. Spre deosebire de zoom-ul digital, care presupune decuparea și procesarea imaginii, teleconvertorul oferă o mărire optică suplimentară de 3,28x, care, în combinație cu teleobiectivul periscopic de 200 MP și zoom-ul său nativ de aproximativ 3x, permite obținerea unui zoom optic real de 10x. În spatele acestei performanțe se află un ansamblu de 13 elemente optice din sticlă, dintre care trei sunt realizate din sticlă ED, cu dispersie redusă, pentru limitarea aberațiilor cromatice. Acestea sunt completate de tratamente optice PVD, menite să reducă reflexiile nedorite și efectul de flare. Partea interesantă este că nu vorbim despre un simplu obiectiv de apropiere care sacrifică rezoluția, ci despre un accesoriu care folosește în continuare senzorul de 200 MP al telefonului, oferind suficientă informație pentru decupaje suplimentare la 20x sau chiar 40x. Bineînțeles, la asemenea valori intervine și procesarea digitală, dar punctul de plecare este incomparabil mai bun decât în cazul unui zoom realizat exclusiv software. Kitul include și componentele necesare montării obiectivului pe telefon sau chiar trepied, transformând experiența de fotografiere într-una mai apropiată de utilizarea unui aparat foto dedicat.
Am profitat de câteva zile de testare pentru a experimenta cu Hasselblad Teleconverter Kit în condiții reale, iar fotografiile atașate, realizate cu porumbei aflați printre crengile copacilor și cu detalii arhitecturale ale unor clădiri aflate la distanță, ilustrează destul de bine atât avantajele, cât și provocările acestui sistem. În cazul păsărilor, am fost impresionat de posibilitatea de a surprinde detalii ale penajului și reflexiile verzui de pe gât fără să mă apropii fizic de subiect și să risc să-l sperii. Se pot distinge individual penele, variațiile de culoare și texturile acestora, în timp ce fundalul își păstrează un aspect relativ natural. Mai mult decât atât, fotografierea prin vegetație reprezintă un test serios pentru orice sistem de focalizare, deoarece numeroasele crengi aflate la distanțe diferite pot deruta autofocusul. După cum se vede și în unele dintre imagini, nu toate cadrele sunt la fel de clare, iar uneori detaliile fine sunt afectate de focalizare, mișcarea subiectului sau procesare.
În fotografiile cu blocuri, avantajul teleconvertorului este mai ușor de apreciat prin posibilitatea izolării unor elemente arhitecturale îndepărtate, fără să pierzi complet informațiile despre texturile pereților, ferestre sau alte detalii ale fațadelor. Există, evident, compromisuri: montarea accesoriului necesită timp, ansamblul devine considerabil mai voluminos, iar fotografierea la distanțe focale atât de mari impune o atenție suplimentară stabilizării. Cu toate acestea, posibilitatea de a transforma un telefon pe care îl ai permanent în buzunar într-un instrument fotografic cu asemenea capacități de apropiere mi se pare fascinantă. Nu este un accesoriu pentru toată lumea, dar pentru fotografie urbană, concerte, natură sau animale sălbatice, extinde semnificativ posibilitățile creative ale lui Find X10 Pro Max.
REVIEW OPPO Find X10 Pro Max – experiență de utilizare și concluzie
După toate testele, fotografiile și orele petrecute cu OPPO Find X10 Pro Max, mi se pare că producătorul chinez a reușit din nou ceva foarte greu: să construiască un telefon care nu doar impresionează prin specificații, ci te face să-l îndrăgești cu fiecare zi de utilizare. Nu este neapărat cel mai puternic smartphone din lume în toate benchmark-urile și nici nu poate susține la infinit performanța maximă fără să intervină limitările termice, dar aproape nimic din toate acestea nu contează în experiența cotidiană. Este incredibil de rapid, are un ecran spectaculos, un design premium original fără artificii inutile și o implementare a inteligenței artificiale care mi se pare cu adevărat utilă, mai ales datorită accentului pus pe procesarea locală și integrarea limbii române. În plus, autonomia de 25 de ore și 42 de minute obținută în PCMark, cu luminozitatea la 50%, reprezintă unul dintre cele mai convingătoare argumente pentru achiziție, fiind genul de performanță care îți schimbă efectiv relația cu telefonul și cu încărcătorul. Iar dacă iei în calcul și viteza de încărcare, efectiv pare nemuritor din acest punct de vedere.
Cu toate acestea, sistemul fotografic Hasselblad cu trei senzori de 200 MP rămâne principala atracție și, cred eu, argumentul cel mai ușor de înțeles de către pasionați. Este remarcabil cât de naturale sunt culorile, cât de bine sunt păstrate detaliile în lumină slabă și cât de multă libertate creativă ai, indiferent dacă fotografiezi portrete, peisaje, preparate culinare sau subiecte aflate la mare distanță. Teleconvertorul Hasselblad reprezintă un bonus fascinant pentru pasionații de fotografie, dar și fără acesta avem unul dintre cele mai complete sisteme de captură pe care le-am întâlnit vreodată pe un smartphone. Dacă Find X9 Pro m-a convins că OPPO merită mult mai multă atenție decât primește, Find X10 Pro Max îmi întărește convingerea că producătorul se află în elita absolută a industriei, cel puțin când vine vorba de telefoane premium cu Android.
Bineînțeles, asemenea performanțe au și un preț pe măsură, iar OPPO Find X10 Pro Max va fi comercializat în România pentru 8.999,90 lei, în configurația cu 12 GB RAM și 512 GB de stocare. Pentru cei care își doresc o parte dintre avantajele noii generații, dar nu sunt pregătiți pentru o asemenea investiție, OPPO Find X10 va costa 6.799,99 lei în versiunea cu 256 GB și 7.499,99 lei pentru cea cu 512 GB de memorie internă. Separat, Hasselblad Teleconverter Kit are un preț recomandat de 1.999 de lei, atât pentru Find X10, cât și pentru Find X10 Pro Max, ceea ce duce investiția într-un sistem fotografic complet, în cazul modelului testat, la aproape 11.000 de lei. Există însă și o campanie de lansare, programată între 21 octombrie și 3 noiembrie 2026. Potrivit informațiilor comunicate pentru precomenzile Find X10, cumpărătorii beneficiază de o reducere de 500 de lei, un încărcător inclus și posibilitatea achiziționării kitului foto cu o reducere de 50%, ceea ce îi coboară prețul la aproximativ 1.000 de lei. Alternativ, este disponibil un pachet care include reducerea de 500 de lei, căștile Air 5 Pro și încărcătorul. Aceste beneficii au fost comunicate explicit pentru Find X10, fără confirmarea aplicării lor și în cazul versiunii Pro Max.
Revenind la telefonul pe care l-am testat, aproape 9.000 de lei reprezintă o sumă foarte mare, indiferent cât de impresionant este hardware-ul, dar, în același timp, Find X10 Pro Max oferă argumente cât se poate de serioase pentru această investiție. Mai ales dacă fotografia și autonomia sunt priorități, mi se pare foarte greu să găsești un pachet mai convingător în universul Android. Personal, după experiența cu generația anterioară și mai ales după zilele petrecute cu noul model, aș avea foarte puține rețineri în a-l recomanda, mai ales în fața concurenței care joacă în aceeași marjă de preț. Singurul lucru care mă întristează este că un telefon atât de bun vine de la un producător care pierde teren pe piața globală. Ar fi păcat ca asemenea performanțe inginerești să nu primească recunoașterea comercială pe care o merită.