REVIEW OPPO Find X10 Pro Max – un telefon de top care are tot ce-i trebuie ca să-l îndrăgești, începând cu trei camera de 200 de megapixeli și o autonomie record

Am păstrat pentru finalul acestei secțiuni ceea ce consider că reprezintă unul dintre cele mai mari atuuri ale noului OPPO Find X10 Pro Max: autonomia. Acumulatorul siliciu-carbon de 7.150 mAh este remarcabil nu doar prin capacitatea generoasă, ci și prin faptul că a putut fi integrat într-un telefon de numai 8,4 milimetri grosime. Tehnologia utilizează un conținut de siliciu-carbon de 25%, iar OPPO promite păstrarea a peste 80% din capacitatea inițială după cinci ani de utilizare obișnuită. Pe partea de alimentare, avem încărcare SUPERVOOC la 80 W prin cablu, AIRVOOC wireless la 50 W și compatibilitate cu încărcătoare USB Power Delivery de până la 55 W, alături de încărcare inversă, atât prin cablu, cât și wireless. Cifrele spectaculoase de pe hârtie sunt confirmate și de rezultatele obținute în PCMark Battery Life, unde, cu luminozitatea ecranului setată la 50%, telefonul a rezistat nu mai puțin de 25 de ore și 42 de minute într-un test continuu care combină navigarea pe internet, editarea foto și video, procesarea bazelor de date și lucrul cu diverse elemente grafice. Vorbim despre aproape 26 de ore de activitate simulată, nu despre timpul total de funcționare cu telefonul în standby, ceea ce face rezultatul cu atât mai impresionant. Pentru mine, autonomia rămâne unul dintre cele mai importante argumente în favoarea unui smartphone premium, iar Find X10 Pro Max demonstrează că OPPO continuă să trateze acest aspect cu aceeași seriozitate care m-a impresionat la generația anterioară. Ca idee, vorbim de 3-4 zile fără emoții departe de priză în utilizare normală.

REVIEW OPPO Find X10 Pro Max vine cu AI util, nu doar de marketing

Într-o perioadă în care inteligența artificială a devenit aproape obligatorie în prezentările telefoanelor de top, OPPO Find X10 Pro Max încearcă să demonstreze că AI-ul poate reprezenta mai mult decât o colecție de artificii software. Am început, ca de obicei, cu testele sintetice, iar în AITuTu am obținut un scor general de 15.874 de puncte, cu rezultate de 3.157 de puncte pentru Super Resolution și 12.717 pentru Style Transfer. În Geekbench AI 1.8.0, rezultatele au fost de 2.156 de puncte pentru Single Precision, 1.851 pentru Half Precision și 2.598 pentru Quantized. Merită precizat că Geekbench AI a utilizat în acest caz procesorul central, prin TensorFlow Lite, nu acceleratorul neural dedicat, astfel că rezultatele nu reflectă integral potențialul platformei MediaTek Dimensity 9600 Pro. Aceasta integrează o arhitectură dual-NPU de ultimă generație, cu un accelerator pentru sarcini complexe și unul optimizat pentru eficiență energetică. Dincolo de cifre, particularitatea importantă este că OPPO pune un accent considerabil pe procesarea AI direct pe telefon, spre deosebire de abordarea multor telefoane concurente ce depind de trimiterea informațiilor către servere din cloud. Avantajele sunt evidente: latență mai mică, posibilitatea utilizării anumitor funcții fără internet și, poate cel mai important, un control mai bun asupra confidențialității datelor personale.

În utilizarea de zi cu zi, acest avantaj se materializează printr-un ecosistem de funcții integrate în ColorOS 17, reunite într-o secțiune dedicată, OPPO AI. Aici găsești Mind Pilot, un asistent conceput pentru răspunsuri personalizate (ca un fel de ChatGPT Codex, cu opțiuni de agent), și Mind Space, una dintre cele mai interesante implementări ale inteligenței artificiale pe care le-am întâlnit pe un smartphone. Mind Space funcționează ca un fel de memorie digitală personală, în care poți salva capturi de ecran, informații, documente și înregistrări vocale, pentru a le organiza și regăsi ulterior. Integrarea cu butonul fizic Snap Key, amplasat pe marginea telefonului, face interacțiunea surprinzător de naturală: o apăsare scurtă capturează ecranul, una lungă permite adăugarea unei note vocale, iar apăsarea dublă deschide direct Mind Space. Aplicația poate organiza informațiile în colecții, inclusiv pentru călătorii sau tranzacții, și oferă posibilitatea generării unor rezumate. Un detaliu pe care îl apreciez în mod deosebit este integrarea limbii române, disponibilă atât pentru intrările vocale, cât și pentru rezultatele funcțiilor AI, în timp ce monitorizarea tranzacțiilor permite selectarea leului ca monedă principală. În același ecosistem sunt integrate Scriitor AI, pentru generarea și reformularea textelor, Traducere AI și Transcriere voce AI, care poate transforma înregistrările în text și poate genera rezumate ale conținutului. Nu toate aceste servicii funcționează obligatoriu exclusiv local, însă integrarea lor direct în sistemul de operare le face considerabil mai accesibile decât utilizarea separată a mai multor aplicații.

Partea cu adevărat interesantă este însă ceea ce se întâmplă în spatele interfeței. În meniul dedicat modelelor AI instalate pe dispozitiv, OPPO permite activarea explicită a procesării locale și descărcarea automată a modelelor prin Wi-Fi. Pe terminalul testat am identificat un model multimodal de aproximativ 2,6 GB, destinat interpretării mai multor tipuri de informații, precum și un model AI suplimentar de aproximativ 767 MB, folosit de aplicația Foto pentru selectarea automată a momentelor relevante. Aceste modele sunt stocate în memoria telefonului și pot executa sarcinile compatibile fără să depindă permanent de o conexiune la internet. Abordarea are implicații importante pentru confidențialitate, deoarece datele utilizate de funcțiile locale nu trebuie expediate către servere externe pentru fiecare operațiune. Există și beneficii în fotografie, unde funcția LUMO Framing analizează în timp real compoziția cadrului și propune ajustări pentru încadrarea subiectului, folosind un model AI care rulează direct pe dispozitiv, fără procesare în cloud. Apreciez și faptul că OPPO oferă posibilitatea dezactivării modelelor locale sau a ștergerii lor pentru recuperarea spațiului de stocare. Nu înseamnă că Find X10 Pro Max a eliminat complet dependența de cloud, în special pentru funcțiile conversaționale mai complexe, dar direcția este una pe care mi-aș dori să o văd adoptată mai agresiv de întreaga industrie. Inteligența artificială este mult mai convingătoare atunci când îți simplifică efectiv activitățile zilnice, funcționează discret în fundal și îți permite să păstrezi cât mai multe dintre informațiile personale pe propriul dispozitiv.

REVIEW OPPO Find X10 Pro Max – abilități de captură

Dacă există un capitol la care OPPO Find X10 Pro Max își propune să redefinească standardele industriei, acela este fotografia. Pentru prima oară pe un smartphone, toate cele trei camere principale de pe spate utilizează senzori de câte 200 de megapixeli, dezvoltați în colaborare cu Samsung și integrați într-un sistem optic optimizat împreună cu Hasselblad. Camera principală se bazează pe noul Samsung ISOCELL HPC de 1/1,3 inchi, cu o distanță focală echivalentă de 24 mm, diafragmă f/1.5 și stabilizare optică de imagine OIS, certificată la nivel CIPA 6.5. Senzorul introduce tehnologia DeepPix, care mărește cu 60% capacitatea de stocare a sarcinii electrice la nivelul pixelilor și permite, conform producătorului, atingerea unui interval dinamic de până la 17 stopuri, o performanță remarcabilă pentru fotografia mobilă. Camera ultrawide utilizează senzorul Samsung ISOCELL HP5 de 1/1,56 inchi, cu diafragmă f/2.2, echivalent focal de 13 mm și un unghi de cuprindere de 124 de grade. Beneficiază de autofocus și poate focaliza de la numai 4 centimetri, devenind astfel și o cameră macro de înaltă rezoluție. Al treilea senzor de 200 MP, tot Samsung ISOCELL HP5 de 1/1,56 inchi, este integrat într-un teleobiectiv periscopic cu distanță focală echivalentă de 70 mm, diafragmă f/2.1 și stabilizare optică OIS certificată CIPA 7.5. Acesta oferă zoom optic de aproximativ 3x și permite obținerea unor imagini de 50 MP la zoom 6x prin decuparea senzorului, fără interpolarea rezoluției. Poate focaliza de la 10 centimetri, fiind potrivit inclusiv pentru fotografia tele-macro. Întregul ansamblu este completat de o cameră multispectrală True Color cu 3,2 milioane de pixeli și 24 de canale, responsabilă pentru analiza precisă a culorilor și a condițiilor de iluminare, informații utilizate ulterior de motorul de procesare LUMO True Image Engine pentru reproducerea cât mai naturală a tonurilor, texturilor și contrastului.

Pe partea frontală, OPPO nu a făcut nici aici economii, integrând o cameră Samsung ISOCELL JN5 de 50 de megapixeli, cu senzor de 1/2,75 inchi, diafragmă f/2.0, distanță focală echivalentă de 18 mm, autofocus și un unghi de cuprindere foarte generos, de 100 de grade, potrivit pentru selfie-uri de grup și vlogging. Dincolo de hardware, merită evidențiate câteva particularități ale procesării fotografice. În condiții obișnuite de iluminare, cele trei camere posterioare pot genera implicit fotografii de 26 MP pe intervalul de zoom 0,5x–9,9x, în timp ce în lumină redusă rezoluția poate coborî automat la 12 MP, prin combinarea pixelilor pentru reducerea zgomotului. Pentru cei interesați de rezoluția maximă există modul Hasselblad Hi-Res, care permite capturi de 200 MP, în timp ce Hasselblad Master oferă reglaje manuale avansate și fotografiere RAW MAX la 50 MP. Motorul LUMO True Image Engine urmărește să evite supraprocesarea, accentuarea artificială a detaliilor și culorile exagerat de saturate, păstrând o redare coerentă atunci când treci de la o cameră la alta. Nu lipsesc modul portret Hasselblad, cu separarea avansată a subiectului de fundal, modul panoramic XPan în format cinematografic 65:24 și o paletă de 18 stiluri cromatice LUMO. Pentru filmare, cele trei camere posterioare oferă, fiecare dintre ele, înregistrare 4K la 120 de cadre pe secundă și 8K la 30 de cadre pe secundă. Cu alte cuvinte, OPPO a încercat să construiască nu doar un telefon capabil să facă fotografii spectaculoase, ci un sistem fotografic complet, suficient de versatil pentru aproape orice scenariu de captură.

Dincolo de partea tehnică foarte bine pusă la punct, fascinante în cazul OPPO Find X10 Pro Max sunt rezultatele într-o varietate foarte mare de scenarii, de la zoom extrem la selfie-uri naturale, fotografii portret și orice altă premisă care îți mai vine în minte. Este genul de telefon pe care îl scoți din buzunar și într-o clipă faci fotografii bune sau, de cele mai multe ori, foarte bune. După cum se poate vedea în colajul de mai sus, de la 0,5X la 10X, se păstrează expunerea într-o proporție semnificativă, iar detaliile strălucesc minunat. Deși pare abuz în ceea ce privește această afirmație, pur și simplu rezultatele nu pare scoase dintr-un telefon.