Potrivit Carscoops, constructorul francez intenționează să elimine până la 1.000 de posturi administrative, dar să creeze 2.000 de noi locuri de muncă în fabricile sale din Franța, până în 2028. Decizia vine pe fondul cererii crescute pentru anumite modele electrice, dar și al presiunilor concurențiale tot mai mari.

Renault creează 2.000 de locuri de muncă pentru producția mașinilor electrice

Planurile constructorului francez au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă de Thierry Charvet, directorul responsabil de producție în cadrul Renault. Potrivit acestuia, noile locuri de muncă vor fi dedicate producției de automobile electrice și activităților conexe.

Dintre cele 2.000 de posturi anunțate, aproximativ 1.650 vor fi destinate muncitorilor calificați care vor lucra pe liniile de asamblare. Alte 250 de poziții vor fi create pentru activități de suport al producției, în timp ce 100 de locuri vor fi alocate programelor de formare profesională.

Creșterea cererii pentru modele precum Renault 5 E-Tech Electric și Scenic E-Tech a determinat deja compania să majoreze ritmul de producție. Până acum, schimburile suplimentare din fabrici au fost asigurate în mare parte prin intermediul angajaților temporari.

Prin noua strategie, Renault urmărește să își consolideze capacitatea industrială pe termen lung. Implementarea planului depinde însă și de aprobarea sindicatelor.

Până la 1.000 de angajați din birourile Renault ar putea părăsi compania

În paralel cu extinderea activității din fabrici, Renault intenționează să reducă numărul angajaților care ocupă funcții administrative și de birou.

Constructorul francez nu urmărește, cel puțin în această etapă, să recurgă la concedieri forțate. În schimb, compania intenționează să ofere pachete compensatorii angajaților care acceptă să plece voluntar.

O strategie asemănătoare a fost adoptată și de BMW, care a oferit stimulente financiare angajaților dispuși să renunțe la posturile lor, în contextul unui program mai amplu de reducere a personalului.

Decizia Renault ilustrează o schimbare importantă în structura forței de muncă din industria auto. Constructorii încearcă să reducă anumite cheltuieli administrative, direcționând în același timp mai multe resurse către producție, electrificare și modernizarea capacităților industriale.

Transformările nu se limitează însă la reorganizarea personalului. Renault investește și în tehnologii de automatizare, inclusiv în integrarea roboților umanoizi în fabricile sale, o tendință care ar putea schimba semnificativ modul în care sunt fabricate automobilele în următorii ani.

Constructorii auto chinezi pun tot mai multă presiune pe industria europeană

Renault a reușit până acum să limiteze efectele dificultăților cu care se confruntă o parte dintre competitorii săi europeni, beneficiind de performanțele comerciale ale gamei electrice și ale diviziei de vehicule comerciale.

Thierry Charvet avertizează însă că aceste două segmente nu vor mai fi la fel de protejate în viitor. Constructorii chinezi își extind agresiv prezența internațională, iar oferta lor de automobile electrice și hibride devine tot mai competitivă.

Un semnal important a venit de la Salonul Auto de la Paris, desfășurat în octombrie 2026, unde aproximativ o treime dintre expozanți au fost companii chineze. Producătorii asiatici au prezentat numeroase modele destinate pieței europene, într-o încercare de a câștiga clienți în detrimentul mărcilor tradiționale.

Renault nu este singurul constructor care își adaptează strategia la noile realități economice. Mercedes-Benz a anunțat recent intenția de a îngheța investițiile în fabricile din Germania, pe fondul neînțelegerilor cu sindicatele privind programul de lucru.

Pentru România, evoluția grupului francez prezintă un interes deosebit, având în vedere importanța economică a uzinei Dacia de la Mioveni. Recent, conducerea Renault a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă producția auto din România, inclusiv asupra costurilor energiei și concurenței automobilelor importate din China.

Deocamdată, cele 2.000 de noi locuri de muncă anunțate vizează fabricile franceze, iar informațiile prezentate nu indică o eventuală extindere a acestui program în România.