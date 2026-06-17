Reguli noi în București. Terasele ar putea avea program redus și restricții privind muzica după ora 22.00
Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică un nou regulament care vizează funcționarea teraselor amplasate pe domeniul public. Documentul propune o serie de restricții privind nivelul zgomotului, programul de funcționare, aspectul mobilierului și modul în care sunt amenajate spațiile exterioare.
Scopul principal al noilor reguli este protejarea liniștii locatarilor și păstrarea aspectului arhitectural al zonelor în care funcționează terasele.
Muzica va fi permisă doar în anumite intervale
Una dintre cele mai importante schimbări vizează sonorizarea localurilor. Potrivit proiectului, boxele și sistemele audio nu vor mai putea fi amplasate pe fațadele clădirilor sau în perimetrul teraselor.
În interiorul localurilor, muzica va putea avea doar rol de fundal ambiental. Difuzarea acesteia va fi interzisă înainte de ora 10:00, între 13:00 și 14:00, precum și după ora 22:00.
De asemenea, localurile aflate la parterul blocurilor vor fi obligate să realizeze lucrări de izolare fonică pentru a reduce disconfortul produs locatarilor.
În cazul transmiterii competițiilor sportive pe ecrane amplasate pe terase, nivelul zgomotului nu va trebui să afecteze locuințele din apropiere.
Program limitat pentru terase
Noul regulament stabilește și intervalele orare în care terasele își vor putea desfășura activitatea.
Astfel, unitățile situate la parterul imobilelor de locuințe vor putea funcționa până la ora 22:00 de duminică până joi și până la miezul nopții în zilele de vineri și sâmbătă.
Excepție fac localurile care dețin autorizație de funcționare non-stop. Acestea vor putea servi clienți și pe timpul nopții, însă fără muzică și fără surse de zgomot care ar putea deranja vecinii.
Autoritățile avertizează că încălcarea repetată a regulilor privind zgomotul sau programul de funcționare poate duce la suspendarea sau chiar retragerea definitivă a avizului pentru terasă.
Reguli stricte pentru mobilier și design
Proiectul introduce și cerințe clare privind aspectul teraselor, în special în Centrul Istoric și în zonele construite protejate.
Vor fi acceptate doar materiale precum lemnul, metalul sau ratanul natural, în timp ce mobilierul din PVC, plastic sau materiale cu aspect strident va fi interzis.
Canapelele voluminoase și mobilierul de tip lounge nu vor mai putea fi utilizate în aceste zone, iar culorile vor trebui să se încadreze într-o paletă neutră sau pastelată.
Totodată, mobilierul nu va putea conține reclame vizibile pentru băuturi sau alte produse comerciale.
Terasele vor trebui demontate rapid la expirarea autorizației
Potrivit regulamentului, toate amenajările trebuie să fie temporare și complet reversibile. Operatorii economici vor avea obligația să demonteze integral terasa și să readucă amplasamentul la starea inițială în cel mult 48 de ore după expirarea autorizației.
În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, autoritățile locale vor putea interveni pentru eliberarea spațiului, iar toate costurile vor fi suportate de operatorul economic.
De asemenea, terasele nu vor putea fi amplasate în fața clădirilor cu fațade degradate sau încadrate în clasa de risc seismic Rs1 dacă nu au fost efectuate lucrări de punere în siguranță.
Prin aceste măsuri, Primăria Capitalei urmărește să reducă disconfortul creat de terase, să protejeze patrimoniul arhitectural și să impună reguli unitare pentru toate spațiile de alimentație publică amplasate pe domeniul public.