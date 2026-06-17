Reguli noi în București. Terasele ar putea avea program redus și restricții privind muzica după ora 22.00

Muzica va fi permisă doar în anumite intervale

Una dintre cele mai importante schimbări vizează sonorizarea localurilor. Potrivit proiectului, boxele și sistemele audio nu vor mai putea fi amplasate pe fațadele clădirilor sau în perimetrul teraselor.

În interiorul localurilor, muzica va putea avea doar rol de fundal ambiental. Difuzarea acesteia va fi interzisă înainte de ora 10:00, între 13:00 și 14:00, precum și după ora 22:00.

De asemenea, localurile aflate la parterul blocurilor vor fi obligate să realizeze lucrări de izolare fonică pentru a reduce disconfortul produs locatarilor.

În cazul transmiterii competițiilor sportive pe ecrane amplasate pe terase, nivelul zgomotului nu va trebui să afecteze locuințele din apropiere.

Program limitat pentru terase

Noul regulament stabilește și intervalele orare în care terasele își vor putea desfășura activitatea.

Astfel, unitățile situate la parterul imobilelor de locuințe vor putea funcționa până la ora 22:00 de duminică până joi și până la miezul nopții în zilele de vineri și sâmbătă.

Excepție fac localurile care dețin autorizație de funcționare non-stop. Acestea vor putea servi clienți și pe timpul nopții, însă fără muzică și fără surse de zgomot care ar putea deranja vecinii.