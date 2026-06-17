Ultima ora
La ce vârstă își cumpără românii prima locuință. Clasamentul surprinzător al Europei
de Ana Ionescu
ACTUALITATE

Reguli noi în București. Terasele ar putea avea program redus și restricții privind muzica după ora 22.00

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Reguli noi în București. Terasele ar putea avea program redus și restricții privind muzica după ora 22.00
Scopul principal al noilor reguli este protejarea liniștii locatarilor și păstrarea aspectului arhitectural

Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică un nou regulament care vizează funcționarea teraselor amplasate pe domeniul public. Documentul propune o serie de restricții privind nivelul zgomotului, programul de funcționare, aspectul mobilierului și modul în care sunt amenajate spațiile exterioare.

Cuprins
  1. Muzica va fi permisă doar în anumite intervale
  2. Program limitat pentru terase
  3. Reguli stricte pentru mobilier și design
  4. Terasele vor trebui demontate rapid la expirarea autorizației

Scopul principal al noilor reguli este protejarea liniștii locatarilor și păstrarea aspectului arhitectural al zonelor în care funcționează terasele.

Muzica va fi permisă doar în anumite intervale

Una dintre cele mai importante schimbări vizează sonorizarea localurilor. Potrivit proiectului, boxele și sistemele audio nu vor mai putea fi amplasate pe fațadele clădirilor sau în perimetrul teraselor.

În interiorul localurilor, muzica va putea avea doar rol de fundal ambiental. Difuzarea acesteia va fi interzisă înainte de ora 10:00, între 13:00 și 14:00, precum și după ora 22:00.

De asemenea, localurile aflate la parterul blocurilor vor fi obligate să realizeze lucrări de izolare fonică pentru a reduce disconfortul produs locatarilor.

În cazul transmiterii competițiilor sportive pe ecrane amplasate pe terase, nivelul zgomotului nu va trebui să afecteze locuințele din apropiere.

Program limitat pentru terase

Noul regulament stabilește și intervalele orare în care terasele își vor putea desfășura activitatea.

Astfel, unitățile situate la parterul imobilelor de locuințe vor putea funcționa până la ora 22:00 de duminică până joi și până la miezul nopții în zilele de vineri și sâmbătă.

Excepție fac localurile care dețin autorizație de funcționare non-stop. Acestea vor putea servi clienți și pe timpul nopții, însă fără muzică și fără surse de zgomot care ar putea deranja vecinii.

Autoritățile avertizează că încălcarea repetată a regulilor privind zgomotul sau programul de funcționare poate duce la suspendarea sau chiar retragerea definitivă a avizului pentru terasă.

Reguli stricte pentru mobilier și design

Proiectul introduce și cerințe clare privind aspectul teraselor, în special în Centrul Istoric și în zonele construite protejate.

Vor fi acceptate doar materiale precum lemnul, metalul sau ratanul natural, în timp ce mobilierul din PVC, plastic sau materiale cu aspect strident va fi interzis.

Canapelele voluminoase și mobilierul de tip lounge nu vor mai putea fi utilizate în aceste zone, iar culorile vor trebui să se încadreze într-o paletă neutră sau pastelată.

Totodată, mobilierul nu va putea conține reclame vizibile pentru băuturi sau alte produse comerciale.

Terasele vor trebui demontate rapid la expirarea autorizației

Potrivit regulamentului, toate amenajările trebuie să fie temporare și complet reversibile. Operatorii economici vor avea obligația să demonteze integral terasa și să readucă amplasamentul la starea inițială în cel mult 48 de ore după expirarea autorizației.

În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, autoritățile locale vor putea interveni pentru eliberarea spațiului, iar toate costurile vor fi suportate de operatorul economic.

De asemenea, terasele nu vor putea fi amplasate în fața clădirilor cu fațade degradate sau încadrate în clasa de risc seismic Rs1 dacă nu au fost efectuate lucrări de punere în siguranță.

Prin aceste măsuri, Primăria Capitalei urmărește să reducă disconfortul creat de terase, să protejeze patrimoniul arhitectural și să impună reguli unitare pentru toate spațiile de alimentație publică amplasate pe domeniul public.

Ce branduri vin în Sun Plaza până la finalul anului. Schimbări importante în mall-ul din sudul Capitalei
Revista presei
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Profit.ro
România va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, investiție de 24 de milioane de lei fără TVA - contract semnat
Romania TV
BREAKING NEWS! Nicușor Dan refuză promulgarea, E CUTREMUR pe scena politică!
Femeia.ro
Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton, la ultimele apariții publice. Nu e întâmplător
Adevarul
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid de prevenție pentru navetiști
Playsport.ro
Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
Caloria.ro
Cercetătorii au identificat un nutrient subestimat care poate încetini îmbătrânirea. Însă prea mult poate avea efectul opus
Bucuresti.ro
Cum se descurcau bucureștenii în primii ani de comunism: trucuri, pile și piețe negre