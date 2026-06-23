Rechinul care pare că merge cu înotătoarele a fost descoperit în Papua Noua Guinee: noua specie trăiește pe recife, nu pe uscat

Noua specie a fost găsită în zona Golfului Milne, în sud-estul Papua Noua Guinee, în timpul unor expediții menite inițial să studieze alte specii de rechini epoleți. Cercetătorii au observat rapid că exemplarele întâlnite nu aveau tiparul caracteristic al rechinului lui Michael, o specie înrudită, cunoscută pentru desenul său asemănător petelor de leopard.

Un desen diferit și ADN-ul care a confirmat descoperirea

Primul indiciu a fost chiar aspectul animalului. În locul petelor mari și neregulate observate la alte specii din genul Hemiscyllium, noul rechin are un corp brun presărat cu puncte și liniuțe albe. Are și un marcaj circular, asemănător unui ochi, în zona din spatele capului, o caracteristică des întâlnită la rechinii epoleți, dar combinată aici cu un model de culoare diferit.

Christine Dudgeon, cercetătoare la University of the Sunshine Coast din Australia, a fost una dintre primele persoane care au observat exemplarul neobișnuit. Rechinul a fost dus la barca de cercetare, unde doctoranda Jess Blakeway a remarcat imediat că modelul de pe corp nu se potrivea cu cel al speciei pe care echipa o căuta.

În următoarele zile, cercetătorii au găsit încă 11 rechini cu aceleași semne distincte, în mai multe locuri apropiate. Au fost observate exemplare masculi și femele, atât adulți, cât și indivizi mai tineri, ceea ce a redus rapid șansa ca primul rechin întâlnit să fi fost doar o variantă neobișnuită a unei specii deja cunoscute.

Confirmarea finală a venit după analiza genetică realizată în Australia. Compararea ADN-ului noului grup cu datele disponibile pentru celelalte specii de rechini „umblători” a arătat că este vorba despre o ramură distinctă. Astfel a fost descris oficial Hemiscyllium dudgeonae, numit în onoarea lui Christine Dudgeon, care studiază de peste două decenii acest grup aparte de rechini.

De ce „mersul” pe fundul mării este o superputere

Rechinii din genul Hemiscyllium sunt mici, nocturni și preferă zonele apropiate de recif, nu adâncurile oceanului. În loc să se bazeze exclusiv pe coadă pentru propulsie, ei își mișcă alternativ înotătoarele pectorale și pelviene, într-un mod care seamănă surprinzător de mult cu mersul unui animal cu patru membre.

Această adaptare este extrem de utilă în zonele de coastă, unde apa se retrage la reflux și lasă în urmă porțiuni de recif izolate, bazine puțin adânci și spații înguste printre corali. Pentru un rechin obișnuit, astfel de condiții pot deveni restrictive. Pentru un rechin epolete, ele pot reprezenta un teren de vânătoare perfect.