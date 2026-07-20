Probleme la înscrierea în Programul Rabla 2026 pentru posesorii cărții electronice de identitate. Ce explicații a oferit AFM
Mai mulți deținători ai cărții electronice de identitate au semnalat dificultăți în momentul înscrierii în Programul Rabla Auto 2026, lansat luni de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Reclamațiile au vizat completarea formularului online, despre care utilizatorii au spus că nu permite introducerea corectă a datelor din noul act de identitate.
În urma sesizărilor, AFM a transmis clarificări și a precizat că platforma acceptă înscrierile efectuate cu cartea electronică de identitate, dacă datele sunt introduse în formatul corespunzător.
AFM explică modul corect de completare a formularului
Instituția arată că formularul de înscriere include opțiuni separate pentru fiecare tip de document de identitate: „C.I. standard”, „C.I. electronică”, „Buletin” și „Pașaport”.
Potrivit AFM, procedura nu a fost modificată față de sesiunea din 2025. Singura schimbare adusă formularului din acest an este introducerea posibilității de înscriere pentru categoria motocicletelor.
În cazul cărții electronice de identitate, solicitantul trebuie să selecteze opțiunea „C.I. electronică” și să introducă numărul documentului exact așa cum apare pe act, respectiv două litere urmate de șapte cifre. Cele două litere fac parte din numărul documentului și nu trebuie completate într-un câmp separat destinat seriei.
De unde a apărut confuzia
Nemulțumirile au apărut la scurt timp după deschiderea sesiunii de înscriere, când mai mulți utilizatori au susținut că nu pot transmite cererea deoarece formularul PDF nu permite completarea câmpului destinat seriei actului de identitate.
Formatul noii cărți electronice diferă de cel al vechilor cărți de identitate. Dacă în cazul documentelor clasice seria și numărul sunt separate, la cartea electronică numărul este alcătuit din două litere și șapte cifre, iar literele fac parte din numărul documentului.
Existența în formular a unui câmp separat pentru serie i-a făcut pe unii utilizatori să creadă că acesta trebuie completat, deși, în cazul cărții electronice de identitate, informația trebuie introdusă integral în câmpul destinat numărului.
Pe rețelele sociale au apărut numeroase mesaje din partea persoanelor care au întâmpinat dificultăți și au cerut reluarea sesiunii de înscriere, susținând că posesorii cărții electronice au fost dezavantajați.
Mii de cereri depuse în primele ore
Înscrierile pentru persoanele fizice au început luni, la ora 10:00, prin intermediul platformei AFM.
Până la ora 11:40, în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu erau înregistrate 11.830 de dosare depuse în cadrul Programului Rabla Auto 2026.
Pentru această sesiune este disponibil un buget de 300 de milioane de lei. Solicitanții pot obține ecotichete cu valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de tipul autovehiculului achiziționat și de sistemul de propulsie ales.
În același timp, fondurile alocate Programului Rabla pentru motociclete, în valoare de 15 milioane de lei, au fost epuizate în aproximativ nouă minute de la deschiderea înscrierilor.