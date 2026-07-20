Probleme la înscrierea în Programul Rabla 2026 pentru posesorii cărții electronice de identitate. Ce explicații a oferit AFM

AFM explică modul corect de completare a formularului

Instituția arată că formularul de înscriere include opțiuni separate pentru fiecare tip de document de identitate: „C.I. standard”, „C.I. electronică”, „Buletin” și „Pașaport”.

Potrivit AFM, procedura nu a fost modificată față de sesiunea din 2025. Singura schimbare adusă formularului din acest an este introducerea posibilității de înscriere pentru categoria motocicletelor.

În cazul cărții electronice de identitate, solicitantul trebuie să selecteze opțiunea „C.I. electronică” și să introducă numărul documentului exact așa cum apare pe act, respectiv două litere urmate de șapte cifre. Cele două litere fac parte din numărul documentului și nu trebuie completate într-un câmp separat destinat seriei.

De unde a apărut confuzia

Nemulțumirile au apărut la scurt timp după deschiderea sesiunii de înscriere, când mai mulți utilizatori au susținut că nu pot transmite cererea deoarece formularul PDF nu permite completarea câmpului destinat seriei actului de identitate.

Formatul noii cărți electronice diferă de cel al vechilor cărți de identitate. Dacă în cazul documentelor clasice seria și numărul sunt separate, la cartea electronică numărul este alcătuit din două litere și șapte cifre, iar literele fac parte din numărul documentului.

Existența în formular a unui câmp separat pentru serie i-a făcut pe unii utilizatori să creadă că acesta trebuie completat, deși, în cazul cărții electronice de identitate, informația trebuie introdusă integral în câmpul destinat numărului.

Pe rețelele sociale au apărut numeroase mesaje din partea persoanelor care au întâmpinat dificultăți și au cerut reluarea sesiunii de înscriere, susținând că posesorii cărții electronice au fost dezavantajați.