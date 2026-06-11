Razer lansează Seiren V3 Pro, microfonul care promite sunet de studio pentru streameri și creatori de conținut

Înregistrare pe 32-bit float și procesare audio direct în microfon

Una dintre cele mai importante noutăți aduse de Seiren V3 Pro este suportul pentru înregistrare în format 32-bit float prin intermediul aplicației Razer Synapse pe sistemele Windows. Această tehnologie este utilizată în mod obișnuit în mediile profesionale de producție audio și oferă avantaje importante în procesul de captură a sunetului.

Comparativ cu înregistrările realizate pe 24 de biți, formatul 32-bit float permite o plajă dinamică mai mare și o gestionare mai eficientă a variațiilor de volum. Astfel, utilizatorii pot obține înregistrări mai detaliate și cu un risc redus de distorsiuni, inclusiv în situațiile în care nivelul audio nu este perfect controlat.

Microfonul beneficiază și de un procesor digital de semnal integrat, cunoscut sub denumirea DSP. Acesta procesează sunetul direct la nivelul microfonului, fără a depinde de resursele calculatorului. Printre funcțiile disponibile se numără reducerea zgomotului de fond cu ajutorul inteligenței artificiale, compresorul audio, limitatorul și expanderul.

Prin integrarea acestor instrumente direct în dispozitiv, utilizatorii pot obține un sunet pregătit pentru streaming, podcasting sau înregistrări video fără a fi nevoie de plugin-uri suplimentare ori de procesare complexă în post-producție.

Construcție robustă și funcții dedicate creatorilor de conținut

Razer a echipat Seiren V3 Pro cu o capsulă dinamică de 30 mm și model polar cardioid, o combinație care urmărește captarea clară a vocii și reducerea zgomotelor provenite din jur. Microfonul poate reproduce frecvențe cuprinse între 50 Hz și 16 kHz, fiind optimizat pentru voce și aplicații de tip broadcast.

Construcția produsului pune accent și pe durabilitate. Carcasa unibody din zinc este concepută pentru a reduce vibrațiile nedorite, iar sistemul integrat de absorbție a șocurilor contribuie la diminuarea zgomotelor produse de mișcările accidentale ale brațului de susținere sau ale biroului. În plus, filtrul pop detașabil ajută la reducerea sunetelor explozive care pot afecta claritatea înregistrărilor.

Pentru control rapid în timpul transmisiunilor live, microfonul include un reglaj fizic dedicat câștigului audio și un buton tactil pentru funcția mute. Utilizatorii pot vedea în timp real starea microfonului prin intermediul unui indicator LED și al sistemului de iluminare Razer Chroma RGB.