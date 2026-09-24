Protest în școlile din România pe 28 septembrie. De ce sunt îndemnați elevii să vină îmbrăcați în negru

De ce sunt chemați elevii să poarte negru pe 28 septembrie

Consiliul Național al Elevilor a anunțat pentru luni o acțiune simbolică la nivel național. Elevii care vor să se alăture protestului sunt îndemnați să poarte la școală haine negre.

Nu este nevoie ca întreaga ținută să fie de această culoare. Potrivit organizației, participarea poate fi exprimată inclusiv prin purtarea unui singur articol vestimentar negru.

Prin această acțiune, CNE vrea să transmită opoziția față de introducerea obligativității uniformei și să atragă atenția asupra modului în care au fost implicați elevii în discuțiile privind proiectul.

Reprezentanții acestora susțin că nu au fost invitați la dezbaterile asupra inițiativei legislative, deși și-au făcut cunoscută poziția încă de la apariția proiectului.

CNE le solicită parlamentarilor să țină cont de poziția elevilor atunci când proiectul va ajunge la următoarea etapă a procedurii legislative.

Uniforma obligatorie a trecut de Senat

Senatul a adoptat pe 21 septembrie proiectul privind uniformele școlare obligatorii, cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și patru abțineri.

Inițiativa modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și prevede obligația elevilor din învățământul preuniversitar de stat de a se prezenta la cursuri în uniformă școlară, în conformitate cu regulamentul unității de învățământ.