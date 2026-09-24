Protest în școlile din România pe 28 septembrie. De ce sunt îndemnați elevii să vină îmbrăcați în negru
Elevii din România sunt îndemnați să vină la școală îmbrăcați în negru luni, 28 septembrie 2026. Acțiunea este anunțată de Consiliul Național al Elevilor și reprezintă o formă simbolică de protest față de proiectul care ar introduce uniforma obligatorie în învățământul preuniversitar de stat.
Inițiativa vine la câteva zile după ce Senatul a adoptat proiectul de lege. Reprezentanții elevilor se opun măsurii și reclamă, în același timp, faptul că nu ar fi fost consultați în procesul legislativ. Protestul este voluntar, iar elevii care vor să participe nu trebuie să poarte neapărat o ținută complet neagră.
De ce sunt chemați elevii să poarte negru pe 28 septembrie
Consiliul Național al Elevilor a anunțat pentru luni o acțiune simbolică la nivel național. Elevii care vor să se alăture protestului sunt îndemnați să poarte la școală haine negre.
Nu este nevoie ca întreaga ținută să fie de această culoare. Potrivit organizației, participarea poate fi exprimată inclusiv prin purtarea unui singur articol vestimentar negru.
Prin această acțiune, CNE vrea să transmită opoziția față de introducerea obligativității uniformei și să atragă atenția asupra modului în care au fost implicați elevii în discuțiile privind proiectul.
Reprezentanții acestora susțin că nu au fost invitați la dezbaterile asupra inițiativei legislative, deși și-au făcut cunoscută poziția încă de la apariția proiectului.
CNE le solicită parlamentarilor să țină cont de poziția elevilor atunci când proiectul va ajunge la următoarea etapă a procedurii legislative.
Uniforma obligatorie a trecut de Senat
Senatul a adoptat pe 21 septembrie proiectul privind uniformele școlare obligatorii, cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și patru abțineri.
Inițiativa modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și prevede obligația elevilor din învățământul preuniversitar de stat de a se prezenta la cursuri în uniformă școlară, în conformitate cu regulamentul unității de învățământ.
Adoptarea de către Senat nu înseamnă însă că uniformele au devenit deja obligatorii în școli. Proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care este camera decizională.
Abia după finalizarea procedurii parlamentare și, dacă proiectul este adoptat, parcurgerea etapelor necesare pentru intrarea în vigoare, noile reguli ar putea produce efecte.
Nu ar exista o uniformă identică pentru toate școlile
Proiectul nu propune introducerea unui singur model de uniformă pentru toți elevii din România.
Modelul, elementele componente și standardele tehnice ar urma să fie stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ de către consiliul de administrație, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților.
Prin urmare, uniformele ar putea arăta diferit de la o școală la alta.
Inițiativa legislativă conține și prevederi referitoare la costuri. Uniformele ar putea fi acordate gratuit sau achiziția lor ar putea fi subvenționată.
Finanțarea ar putea proveni din bugetele locale sau județene, precum și din fonduri externe nerambursabile, în condițiile prevăzute de proiect.
Elevii contestă modul în care a fost luată decizia
Nemulțumirea Consiliului Național al Elevilor nu privește doar obligativitatea uniformei, ci și procesul prin care proiectul a ajuns în Parlament.
Organizația susține că reprezentanții elevilor nu au fost consultați suficient în legătură cu o măsură care îi vizează direct.
CNE consideră, de asemenea, că problemele importante ale sistemului de educație nu pot fi rezolvate prin introducerea unei ținute obligatorii și cere ca prioritățile să fie îndreptate către alte dificultăți cu care se confruntă școlile.
Protestul din 28 septembrie este astfel conceput ca un mesaj adresat parlamentarilor înainte ca proiectul să parcurgă următoarea etapă legislativă.
Ce se întâmplă mai departe cu proiectul
După votul din Senat, inițiativa urmează să ajungă la Camera Deputaților.
Până când procedura legislativă nu este finalizată, elevii nu au o nouă obligație generală de a veni în uniformă la școală în baza acestui proiect.
În prezent, trebuie făcută diferența între regulile vestimentare care pot exista deja în regulamentele unor unități de învățământ și noua obligație generală propusă prin inițiativa adoptată de Senat.
Luni, 28 septembrie, Consiliul Național al Elevilor încearcă să transmită poziția sa înainte de votul decisiv. Cei care aleg să participe la protest sunt îndemnați să poarte negru la cursuri, acțiunea fiind una voluntară și simbolică.