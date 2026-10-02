Prognoza meteo pentru luna octombrie. Când scad temperaturile și unde pot apărea primele ninsori
Luna octombrie începe cu diferențe mari de temperatură între dimineți și orele prânzului. În timp ce în depresiunile intramontane și în zonele montane termometrele au coborât deja sub pragul înghețului, iar local s-a format brumă, după-amiezile aduc în continuare temperaturi care pot depăși 20 de grade. În unele regiuni sunt posibile chiar 25-26 de grade, valori neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.
Vremea bună ar putea fi o veste excelentă pentru cei care și-au propus excursii la munte în primele weekenduri ale lunii. Schimbarea mai evidentă a vremii este așteptată ulterior, când ploile vor deveni mai frecvente, iar spre finalul lui octombrie vor crește și șansele pentru precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane.
Octombrie începe cu temperaturi de peste 20 de grade
Primele zile ale lunii păstrează caracteristica ultimelor zile din septembrie: dimineți reci, urmate de după-amiezi mult mai calde. Cele mai scăzute temperaturi sunt înregistrate în depresiunile intramontane și la munte, unde au apărut deja valori negative și condiții pentru formarea brumei.
În celelalte regiuni, temperaturile matinale sunt și ele scăzute, însă deocamdată nu se conturează un episod de frig sever. Situația se schimbă considerabil odată cu încălzirea din timpul zilei.
Maximele pot ajunge la 24-25 de grade în vestul țării și local chiar în jurul valorii de 26 de grade. Pragul de 25 de grade este considerat din punct de vedere meteorologic specific unei zile de vară.
În mod obișnuit, temperaturile maxime specifice începutului de octombrie sunt mai reduse, iar pe măsură ce luna avansează acestea intră într-un proces firesc de scădere.
Când se răcește vremea în România
Tendința generală pentru octombrie indică o lună cu temperaturi care se vor menține, pentru perioade importante, peste valorile normale. Abaterile termice pozitive ar putea fi mai evidente în vestul țării.
În mod normal, maximele specifice acestei perioade scad treptat, de la valori care pot ajunge la aproximativ 22-23 de grade la începutul lunii până în jurul a 15 grade către finalul lui octombrie.
Chiar dacă temperaturile vor rămâne ridicate în prima parte a lunii, apropierea finalului de octombrie va aduce treptat valori mai apropiate de normalul perioadei. Nopțile și diminețile vor deveni tot mai reci, iar riscul de brumă va crește.
Diferențele dintre temperaturile din timpul nopții și cele de la prânz pot rămâne importante, motiv pentru care zilele însorite și relativ calde nu exclud temperaturi foarte scăzute în primele ore ale dimineții.
Ploile devin mai frecvente după jumătatea lunii
Începutul lunii octombrie nu aduce cantități importante de precipitații în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric ar urma însă să se schimbe după prima parte a lunii.
După aproximativ 13 octombrie, probabilitatea precipitațiilor crește. Ploile sunt așteptate inițial mai ales în sudul și estul României, după care aria lor se poate extinde și către celelalte regiuni.
În anumite zone, cantitățile de apă ar putea ajunge chiar peste mediile climatologice specifice perioadei. Temperaturile încă ridicate vor face însă ca majoritatea precipitațiilor să fie sub formă de ploaie.
O creștere a cantităților de apă ar fi importantă și în contextul deficitului de precipitații acumulat. Perioadele secetoase au influențat rezervele de apă, iar nivelul Dunării a resimțit, la rândul său, lipsa precipitațiilor.
Chiar și o lună octombrie cu precipitații peste medie nu presupune însă automat ploi abundente în întreaga țară. Distribuția acestora poate fi neuniformă, cu diferențe considerabile de la o regiune la alta.
Când pot apărea primele ninsori
Iarna nu își face deocamdată apariția în forță. În zonele montane au fost deja semnalate precipitații sub formă de zăpadă și depuneri foarte reduse, însă nu se conturează, pentru prima parte a lunii, episoade importante de ninsoare.
Situația poate deveni diferită spre sfârșitul lui octombrie. Odată cu revenirea temperaturilor către valorile normale pentru această perioadă, precipitațiile pot deveni mixte în zonele montane mai joase.
La altitudini mari, probabilitatea ninsorilor va crește. Astfel de episoade sunt normale pentru această perioadă și nu reprezintă neapărat instalarea definitivă a iernii. Alternanțele dintre ploaie, lapoviță și ninsoare sunt frecvente la munte în a doua parte a toamnei.
Nici episoadele de ninsoare în zone mai joase nu sunt fără precedent în octombrie. Un exemplu neobișnuit a fost înregistrat pe 25 octombrie 2014, când în București s-a format unul dintre cele mai timpurii straturi de zăpadă consemnate în Capitală.
Cum va fi vremea la munte
Pentru cei care vor să profite de culorile toamnei și să petreacă un weekend la munte, începutul lunii octombrie aduce, în general, condiții favorabile. Sunt așteptate intervale cu vreme liniștită și temperaturi plăcute în timpul zilei.
Diminețile pot fi însă foarte reci, mai ales la altitudini mari și în depresiuni. Temperaturile pot coborî în apropierea sau chiar sub pragul înghețului, astfel că echipamentul de toamnă târzie devine necesar chiar dacă la prânz vremea pare mult mai blândă.
Pe măsură ce luna avansează, culorile de toamnă vor deveni tot mai spectaculoase, dar și vremea mai schimbătoare. După jumătatea lui octombrie cresc șansele de ploaie, iar către sfârșitul lunii turiștii care urcă la altitudini mari trebuie să ia în calcul inclusiv posibilitatea apariției ninsorilor.