Prognoza meteo pentru luna octombrie. Când scad temperaturile și unde pot apărea primele ninsori

Octombrie începe cu temperaturi de peste 20 de grade

Primele zile ale lunii păstrează caracteristica ultimelor zile din septembrie: dimineți reci, urmate de după-amiezi mult mai calde. Cele mai scăzute temperaturi sunt înregistrate în depresiunile intramontane și la munte, unde au apărut deja valori negative și condiții pentru formarea brumei.

În celelalte regiuni, temperaturile matinale sunt și ele scăzute, însă deocamdată nu se conturează un episod de frig sever. Situația se schimbă considerabil odată cu încălzirea din timpul zilei.

Maximele pot ajunge la 24-25 de grade în vestul țării și local chiar în jurul valorii de 26 de grade. Pragul de 25 de grade este considerat din punct de vedere meteorologic specific unei zile de vară.

În mod obișnuit, temperaturile maxime specifice începutului de octombrie sunt mai reduse, iar pe măsură ce luna avansează acestea intră într-un proces firesc de scădere.

Când se răcește vremea în România

Tendința generală pentru octombrie indică o lună cu temperaturi care se vor menține, pentru perioade importante, peste valorile normale. Abaterile termice pozitive ar putea fi mai evidente în vestul țării.

În mod normal, maximele specifice acestei perioade scad treptat, de la valori care pot ajunge la aproximativ 22-23 de grade la începutul lunii până în jurul a 15 grade către finalul lui octombrie.

Chiar dacă temperaturile vor rămâne ridicate în prima parte a lunii, apropierea finalului de octombrie va aduce treptat valori mai apropiate de normalul perioadei. Nopțile și diminețile vor deveni tot mai reci, iar riscul de brumă va crește.