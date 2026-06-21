Problema de matematică de clasa a III-a pe care puțini internauți o rezolvă. „Câți bani îi mai rămân Mariei după toate cumpărăturile?”

un caiet care costă 12 lei;

două pixuri, fiecare la prețul de 7 lei;

trei cărți de povești, fiecare la prețul de 18 lei.

După ce plătește toate cumpărăturile, Maria primește rest. Cu banii rămași, cumpără încă două creioane, fiecare costând 4 lei. Câți bani îi mai rămân Mariei după toate cumpărăturile?

Unde greșesc cei mai mulți

Mulți oameni citesc rapid problema și uită să adauge costul tuturor produselor cumpărate sau omit ultima achiziție, cea a creioanelor. Alții calculează corect prima parte, însă consideră că restul primit după cumpărăturile inițiale reprezintă răspunsul final, fără să mai scadă și costul creioanelor.

Practic, acesta este motivul pentru care exercițiul este mai dificil decât pare la prima vedere.

Rezolvarea pas cu pas

Mai întâi calculăm costul pixurilor: 2 × 7 = 14 lei. Apoi calculăm costul celor trei cărți: 3 × 18 = 54 lei. Adunăm toate cumpărăturile inițiale: 12 + 14 + 54 = 80 lei. Maria avea la început 100 de lei. Calculăm restul primit după prima cumpărătură: 100 – 80 = 20 lei. Acum cumpără două creioane: 2 × 4 = 8 lei. Scădem și această sumă din banii rămași: 20 – 8 = 12 lei. Astfel, Mariei îi rămân 12 lei după toate cumpărăturile.

De ce sunt utile astfel de exerciții

Problemele de acest tip îi învață pe elevi să citească atent cerința și să rezolve exercițiile în mai multe etape. Deși operațiile folosite sunt simple – adunare, scădere și înmulțire – succesul depinde de atenția acordată fiecărui detaliu.

Profesorii spun că tocmai aceste probleme îi ajută pe copii să își dezvolte gândirea logică și capacitatea de organizare a informațiilor. Iar după cum demonstrează numeroasele dezbateri de pe internet, uneori și adulții au nevoie de câteva minute bune pentru a găsi răspunsul corect la o problemă aparent banală de clasa a III-a.