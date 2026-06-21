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Cultură generală și teste / Quiz

Problema de matematică de clasa a III-a pe care puțini internauți o rezolvă. „Câți bani îi mai rămân Mariei după toate cumpărăturile?”

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Problema de matematică de clasa a III-a pe care puțini internauți o rezolvă.
Problema de matematică pe care puțini internauți o rezolvă (Foto: Profimedia)

Problemele de matematică pentru clasele primare par simple la prima vedere, însă multe dintre ele reușesc să pună în dificultate chiar și adulții. Deși operațiile implicate sunt de bază, capcana apare de multe ori din interpretarea greșită a cerinței sau din graba cu care este căutat răspunsul. O astfel de problemă, inspirată din exercițiile pe care le rezolvă elevii de clasa a III-a în România, a devenit populară pe internet tocmai pentru că mulți utilizatori oferă un răspuns greșit. Crezi că o poți rezolva?

Problema de matematică pe care puțini internauți o rezolvă

Maria merge la librărie cu 100 de lei. Ea cumpără:

  • un caiet care costă 12 lei;
  • două pixuri, fiecare la prețul de 7 lei;
  • trei cărți de povești, fiecare la prețul de 18 lei.

După ce plătește toate cumpărăturile, Maria primește rest. Cu banii rămași, cumpără încă două creioane, fiecare costând 4 lei. Câți bani îi mai rămân Mariei după toate cumpărăturile?

Unde greșesc cei mai mulți

Mulți oameni citesc rapid problema și uită să adauge costul tuturor produselor cumpărate sau omit ultima achiziție, cea a creioanelor. Alții calculează corect prima parte, însă consideră că restul primit după cumpărăturile inițiale reprezintă răspunsul final, fără să mai scadă și costul creioanelor.

Practic, acesta este motivul pentru care exercițiul este mai dificil decât pare la prima vedere.

Rezolvarea pas cu pas

  1. Mai întâi calculăm costul pixurilor: 2 × 7 = 14 lei.
  2. Apoi calculăm costul celor trei cărți: 3 × 18 = 54 lei.
  3. Adunăm toate cumpărăturile inițiale: 12 + 14 + 54 = 80 lei.
  4. Maria avea la început 100 de lei. Calculăm restul primit după prima cumpărătură: 100 – 80 = 20 lei.
  5. Acum cumpără două creioane: 2 × 4 = 8 lei.
  6. Scădem și această sumă din banii rămași: 20 – 8 = 12 lei. Astfel, Mariei îi rămân 12 lei după toate cumpărăturile.

De ce sunt utile astfel de exerciții

Problemele de acest tip îi învață pe elevi să citească atent cerința și să rezolve exercițiile în mai multe etape. Deși operațiile folosite sunt simple – adunare, scădere și înmulțire – succesul depinde de atenția acordată fiecărui detaliu.

Profesorii spun că tocmai aceste probleme îi ajută pe copii să își dezvolte gândirea logică și capacitatea de organizare a informațiilor. Iar după cum demonstrează numeroasele dezbateri de pe internet, uneori și adulții au nevoie de câteva minute bune pentru a găsi răspunsul corect la o problemă aparent banală de clasa a III-a.

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