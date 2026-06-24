Primele perle de la Evaluarea Națională 2026. Răspunsurile care au stârnit amuzamentul profesorilor

Tema centrală a subiectelor a fost relația dintre om și natură, însă unii elevi au interpretat informațiile într-un mod cu totul neașteptat.

De la stârc la „sfârc” și de la hibernare la „înviere”

Primul text le-a prezentat elevilor povestea unei țestoase găsite de angajații unei redacții. În același material erau menționate și alte animale îngrijite de un corector de ziar, printre care un stârc și un uliu păsărar.

Graba și emoțiile examenului au dus însă la apariția unor variante surprinzătoare în lucrări.

„Corectorul de ziar avea grijă de animale – o broască, un uliu și un sfârc”, a scris un elev, confundând numele păsării.

Un alt candidat a interpretat într-un mod original episodul în care broasca intra în hibernare:

„Când a venit frigul, bărbatul a vrut să sufoce broasca cu o pernă roșie, dar ea a înviat!”

Într-o altă lucrare, stârcul s-a transformat în „stârv”:

„Un omuleț a adus în redacție un stârv prins în gheață.”

Nici răspunsurile personale nu au lipsit. Un elev a ținut să precizeze că împărtășește preferințele alimentare ale broscuței din text:

„Broscuța a refuzat să mănânce frunze și flori și a așteptat carne. Și eu la fel, dar nu crudă.”

Interpretări inedite și la cel de-al doilea text

Al doilea text de la examen prezenta experiența unei femei aflate într-o călătorie prin Papua Noua Guinee. Descrierile exotice au fost însă înțelese diferit de unii elevi.