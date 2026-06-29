Preţuri pentru taxele de drum din Bulgaria din 1 august 2026. Cu cât se scumpesc vinietele

Reprezentanții ministerului subliniază că fondurile strânse până în prezent permiteau exclusiv realizarea unor reparații de urgență și operațiuni de întreținere curentă, în timp ce marile proiecte de reabilitare structurală erau amânate în mod constant.

În plus, Bulgaria trebuie să se alinieze la noile cerințe de siguranță impuse de Uniunea Europeană, reglementări care impun investiții substanțiale în tehnologii inteligente de management al traficului, marcaje rutiere cu efect sonor, sisteme moderne de protecție și iluminat automatizat cu LED-uri. Toate aceste modernizări tehnologice nu pot fi susținute din veniturile actuale generate de sistemul de taxare, neschimbat încă din 2019, momentul în care au fost introduse vinietele electronice.

Noua listă de prețuri

Dacă proiectul de hotărâre va primi aprobarea finală, structura de prețuri pentru toate categoriile de viniete va suferi modificări clare. De pildă, utilizatorii frecvenți care optează pentru vinieta electronică anuală vor plăti 64,50 euro, comparativ cu tariful actual de 49,60 euro. Chiar și în aceste condiții, ministerul bulgar dă asigurări că varianta pe un an va rămâne cea mai avantajoasă opțiune economică pentru cei ce folosesc des drumurile naționale.

Pentru perioade mai scurte, tarifele cresc proporțional: vinieta trimestrială se va scumpi de la 27,61 euro la 35,90 euro, în timp ce taxa lunară va ajunge la 19,90 euro, în creștere de la valoarea actuală de 15,34 euro, conform informațiilor transmise de News.ro pe baza datelor Novinite.

Nici opțiunile pe termen foarte scurt nu au fost omise: vinieta săptămânală va costa 10 euro în loc de 7,67 euro, cea pentru weekend va urca de la 5,11 euro la 6,60 euro, iar șoferii care au nevoie de drept de circulație pentru o singură zi vor achita 5,30 euro, față de 4,09 euro în prezent.

Amenzi mai mari și estimări bugetare ale guvernului de la Sofia

Pe lângă scumpirea dreptului de a circula pe drumurile bulgărești, autoritățile înăspresc și sancțiunile pentru cei care încalcă legea. Șoferii depistați fără o vinietă valabilă vor avea de achitat o taxă compensatorie majorată tot cu 30%. Astfel, pentru vehiculele de până la 3,5 tone, această penalizare va crește de la 35,79 euro la 46,50 euro, cu condiția ca suma să fie achitată în termenul legal prevăzut.

Din punct de vedere macroeconomic, guvernul estimează că noua structură tarifară va aduce la bugetul de stat venituri suplimentare de peste 20 de milioane de euro chiar în cursul anului 2026, urmând ca în anii viitori sumele colectate în plus să depășească 48 de milioane de euro anual.