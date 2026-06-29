Preţuri pentru taxele de drum din Bulgaria din 1 august 2026. Cu cât se scumpesc vinietele
Rețeaua rutieră din Bulgaria trece printr-o reorganizare financiară majoră, după ce autoritățile de la Sofia au pus în consultare publică un proiect de hotărâre ce vizează o creștere substanțială a taxelor de drum. Începând cu data de 1 august 2026, conducătorii auto se vor confrunta cu tarife majorate cu 30% pentru vinietele destinate vehiculelor cu o masă de până la 3,5 tone, măsura fiind anunțată inițial de ministrul de Finanțe, Galab Donev, în cadrul prezentării proiectului de buget pentru anul în curs. Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice a gândit această strategie nu doar pentru a acoperi costurile stringente de modernizare, ci și pentru a colecta sume importante direct de la utilizatorii străini aflați în tranzit, profitând de vârful de trafic din perioada estivală.
De ce cresc tarifele? Starea critică a infrastructurii rutiere bulgare
Motivele din spatele acestei decizii radicale, care reprezintă prima majorare semnificativă din ultimii șapte ani, sunt strâns legate de starea actuală a șoselelor. Evaluările tehnice oficiale indică o realitate îngrijorătoare: peste 35% din rețeaua de drumuri de clasa a doua și a treia se află într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare, ceea ce înseamnă peste 7.000 de kilometri de asfalt degradat.
Reprezentanții ministerului subliniază că fondurile strânse până în prezent permiteau exclusiv realizarea unor reparații de urgență și operațiuni de întreținere curentă, în timp ce marile proiecte de reabilitare structurală erau amânate în mod constant.
În plus, Bulgaria trebuie să se alinieze la noile cerințe de siguranță impuse de Uniunea Europeană, reglementări care impun investiții substanțiale în tehnologii inteligente de management al traficului, marcaje rutiere cu efect sonor, sisteme moderne de protecție și iluminat automatizat cu LED-uri. Toate aceste modernizări tehnologice nu pot fi susținute din veniturile actuale generate de sistemul de taxare, neschimbat încă din 2019, momentul în care au fost introduse vinietele electronice.
Noua listă de prețuri
Dacă proiectul de hotărâre va primi aprobarea finală, structura de prețuri pentru toate categoriile de viniete va suferi modificări clare. De pildă, utilizatorii frecvenți care optează pentru vinieta electronică anuală vor plăti 64,50 euro, comparativ cu tariful actual de 49,60 euro. Chiar și în aceste condiții, ministerul bulgar dă asigurări că varianta pe un an va rămâne cea mai avantajoasă opțiune economică pentru cei ce folosesc des drumurile naționale.
Pentru perioade mai scurte, tarifele cresc proporțional: vinieta trimestrială se va scumpi de la 27,61 euro la 35,90 euro, în timp ce taxa lunară va ajunge la 19,90 euro, în creștere de la valoarea actuală de 15,34 euro, conform informațiilor transmise de News.ro pe baza datelor Novinite.
Nici opțiunile pe termen foarte scurt nu au fost omise: vinieta săptămânală va costa 10 euro în loc de 7,67 euro, cea pentru weekend va urca de la 5,11 euro la 6,60 euro, iar șoferii care au nevoie de drept de circulație pentru o singură zi vor achita 5,30 euro, față de 4,09 euro în prezent.
Amenzi mai mari și estimări bugetare ale guvernului de la Sofia
Pe lângă scumpirea dreptului de a circula pe drumurile bulgărești, autoritățile înăspresc și sancțiunile pentru cei care încalcă legea. Șoferii depistați fără o vinietă valabilă vor avea de achitat o taxă compensatorie majorată tot cu 30%. Astfel, pentru vehiculele de până la 3,5 tone, această penalizare va crește de la 35,79 euro la 46,50 euro, cu condiția ca suma să fie achitată în termenul legal prevăzut.
Din punct de vedere macroeconomic, guvernul estimează că noua structură tarifară va aduce la bugetul de stat venituri suplimentare de peste 20 de milioane de euro chiar în cursul anului 2026, urmând ca în anii viitori sumele colectate în plus să depășească 48 de milioane de euro anual.
Unde vor fi direcționați banii colectați de la șoferi
Oficialii au clarificat că acești bani vor fi direcționați cu prioritate către investiții în infrastructură care au fost amânate o perioadă lungă de timp. Sunt planificate reparații capitale și proiecte de reabilitare destinate drumurilor de clasa a treia, vitale pentru conexiunea dintre comunitățile mici și centrele regionale. De asemenea, banii vor asigura înlocuirea parapetelor deteriorate, trasarea de marcaje rutiere durabile din material termoplastic și instalarea unor sisteme autonome de iluminat în zonele considerate cu risc ridicat de accidente.
O altă direcție importantă de alocare a fondurilor obținute din scumpiri este modernizarea sistemului național de taxare rutieră. Executivul plănuiește să actualizeze modulele software existente și să extindă rețeaua de camere video destinate monitorizării traficului auto, scopul final fiind reducerea nivelului taxelor de drum neachitate sub un prag de 2% pe an.
Din punct de vedere strategic, alegerea datei de 1 august nu este deloc o coincidență. Ministerul a subliniat că luna august aduce cel mai intens trafic de tranzit prin Bulgaria, ceea ce înseamnă că o parte semnificativă din povara acestor costuri suplimentare va cădea pe umerii șoferilor străini care traversează țara. Totodată, estimările guvernamentale arată că resursele financiare colectate la finalul verii și pe parcursul toamnei vor oferi baza materială necesară pentru desfășurarea optimă a lucrărilor de întreținere a drumurilor în sezonul de iarnă.