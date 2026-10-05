Premiul Nobel pentru Medicină 2026, acordat cercetătorilor care au găsit o metodă de a „aprinde” și „stinge” neuronii cu lumină

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2026 a fost acordat cercetătorilor Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel pentru contribuțiile lor decisive la dezvoltarea optogeneticii, o tehnică prin care activitatea anumitor celule nervoase poate fi controlată cu ajutorul luminii. Potrivit Reuters, descoperirile celor trei au schimbat fundamental modul în care oamenii de știință pot studia circuitele neuronale și procesele care stau la baza memoriei, emoțiilor și comportamentului.

Karl Deisseroth, cercetător american la Stanford University, și oamenii de știință germani Peter Hegemann și Georg Nagel vor împărți premiul în valoare de 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,09 milioane de euro. Comitetul Nobel consideră că munca lor a pus bazele unei „noi ere în neuroștiință”, oferind cercetătorilor posibilitatea de a observa și controla cu o precizie fără precedent activitatea unor grupuri bine definite de neuroni.

Ce este optogenetica și de ce este atât de importantă

Optogenetica combină genetica și lumina pentru a controla activitatea celulelor. Ideea poate părea desprinsă din science-fiction: anumite celule nervoase sunt modificate astfel încât să producă proteine sensibile la lumină, după care impulsurile luminoase pot fi folosite pentru a le activa sau inhiba aproape instantaneu. Astfel, cercetătorii pot identifica mult mai precis ce neuroni sunt implicați într-un anumit comportament, într-o amintire sau într-o reacție emoțională.

Punctul de plecare a fost descoperirea unei proteine numite channelrhodopsin într-o algă unicelulară. Peter Hegemann și Georg Nagel au arătat modul în care această proteină reacționează la lumină, iar Karl Deisseroth a transformat ulterior principiul într-un instrument prin care neuronii pot deveni, practic, „comutatoare” controlate optic. Karolinska Institutet explică faptul că metoda permite observarea felului în care celulele nervoase modelează amintirile, sentimentele și comportamentul într-un creier viu.

Tehnica este utilizată astăzi în laboratoare din întreaga lume. Exemple ale modului în care astfel de metode pot ajuta la descifrarea activității cerebrale apar constant în cercetările moderne, inclusiv în studiile despre modul în care creierul păstrează amintirile sau despre reconstruirea informațiilor vizuale pornind direct de la activitatea neuronilor.

De la o algă la una dintre cele mai importante tehnologii din neuroștiință

Cercetările care au dus la Nobelul din 2026 au început cu mult înainte ca optogenetica să devină un instrument obișnuit. Hegemann și Nagel au studiat proteinele prin care anumite alge reacționează la lumină, ajungând la channelrhodopsin-2. Ulterior, Deisseroth și echipa sa au demonstrat că această proteină poate fi introdusă în neuroni și folosită pentru a controla activitatea lor cu impulsuri luminoase.

Importanța descoperirii vine mai ales din precizie. Creierul este format din rețele extrem de complexe, iar metodele tradiționale nu permit întotdeauna separarea exactă a rolului unui anumit tip de neuron. Cu optogenetica, cercetătorii pot activa o populație de celule și observa aproape imediat ce se schimbă în comportamentul unui organism.

Metoda a fost folosită deja în cercetarea memoriei, învățării, dependențelor și diferitelor afecțiuni neurologice și psihiatrice. Pe Playtech, un alt studiu bazat pe optogenetică a arătat rolul unor neuroni în procesul de învățare. În paralel, cercetătorii încearcă să înțeleagă tot mai precis organizarea sistemului nervos, inclusiv prin proiecte precum primul atlas al organizării funcționale a creierului de-a lungul întregii vieți.

Săptămâna Nobel continuă cu premiile pentru fizică și chimie

Premiul pentru Medicină deschide seria Nobel din 2026. Marți, 6 octombrie, urmează anunțarea laureaților pentru fizică, iar miercuri va fi acordat Nobelul pentru chimie. Premiul pentru literatură este programat joi, iar cel pentru pace va fi anunțat vineri. Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel va fi anunțat pe 12 octombrie.

Ceremonia oficială de decernare va avea loc pe 10 decembrie, data la care este comemorată moartea lui Alfred Nobel. În 2025, premiul pentru Medicină fusese acordat cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru descoperirile privind toleranța imună periferică, mecanismul care împiedică sistemul imunitar să atace propriul organism. Despre Premiul Nobel pentru Medicină 2025 și importanța descoperirii am scris și pe Playtech.

Odată cu laureații din acest an, Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat de 117 ori, unui total de 235 de laureați, din 1901 până în 2026. De această dată, distincția recompensează o tehnologie care a schimbat efectiv felul în care poate fi investigat creierul: în loc să observe doar rezultatul activității neuronale, cercetătorii pot interveni asupra unor celule precise și pot vedea, aproape în timp real, ce rol joacă acestea.