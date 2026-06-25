Poți intra la liceu dacă ai o medie mică la Evaluarea Națională? Ce prevede regulamentul în 2026

Există o notă minimă pentru repartizarea la liceu?

Regulile stabilite de Ministerul Educației prevăd că admiterea la liceu nu este condiționată de obținerea unei anumite medii la Evaluarea Națională. Astfel, fiecare elev care participă la examen și are o medie calculată poate fi inclus în ierarhia județeană și în procesul de repartizare computerizată.

Totuși, media obținută influențează direct șansele de a ocupa un loc la liceul și specializarea dorite. Cu cât rezultatul este mai mare, cu atât cresc posibilitățile de admitere la unitățile de învățământ unde concurența este ridicată.

Ce se întâmplă dacă lipsești la una dintre probe

Evaluarea Națională nu funcționează pe principiul „admis” sau „respins”, însă pentru calcularea mediei este obligatorie existența notelor la ambele probe scrise.

Dacă un elev susține doar examenul la Limba și literatura română, dar lipsește la Matematică sau nu primește notă la această disciplină, media finală nu poate fi calculată. În lipsa mediei, candidatul nu poate participa la repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu.

Media de admitere se stabilește exclusiv pe baza notelor obținute la Limba română și Matematică.

Ce variante au elevii cu medii mici

O medie mai scăzută la Evaluarea Națională nu înseamnă că elevul rămâne fără posibilitatea de a-și continua studiile.

În funcție de locurile disponibile și de opțiunile completate în fișa de înscriere, absolvenții pot fi repartizați la licee teoretice, tehnologice sau vocaționale unde mediile de admitere au fost mai mici în anii anteriori.