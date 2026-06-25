Poți intra la liceu dacă ai o medie mică la Evaluarea Națională? Ce prevede regulamentul în 2026
După încheierea probelor scrise de la Evaluarea Națională 2026, atenția elevilor și a părinților se îndreaptă către admiterea la liceu. Una dintre cele mai întâlnite întrebări este dacă există o notă sau o medie minimă necesară pentru participarea la repartizarea computerizată și ce se întâmplă în cazul elevilor care obțin rezultate mai slabe.
Potrivit metodologiei de admitere în învățământul liceal, toți absolvenții clasei a VIII-a care susțin examenul pot participa la repartizarea computerizată. Nu există un prag minim de promovare care să îi excludă din procesul de admitere.
Există o notă minimă pentru repartizarea la liceu?
Regulile stabilite de Ministerul Educației prevăd că admiterea la liceu nu este condiționată de obținerea unei anumite medii la Evaluarea Națională. Astfel, fiecare elev care participă la examen și are o medie calculată poate fi inclus în ierarhia județeană și în procesul de repartizare computerizată.
Totuși, media obținută influențează direct șansele de a ocupa un loc la liceul și specializarea dorite. Cu cât rezultatul este mai mare, cu atât cresc posibilitățile de admitere la unitățile de învățământ unde concurența este ridicată.
Ce se întâmplă dacă lipsești la una dintre probe
Evaluarea Națională nu funcționează pe principiul „admis” sau „respins”, însă pentru calcularea mediei este obligatorie existența notelor la ambele probe scrise.
Dacă un elev susține doar examenul la Limba și literatura română, dar lipsește la Matematică sau nu primește notă la această disciplină, media finală nu poate fi calculată. În lipsa mediei, candidatul nu poate participa la repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu.
Media de admitere se stabilește exclusiv pe baza notelor obținute la Limba română și Matematică.
Ce variante au elevii cu medii mici
O medie mai scăzută la Evaluarea Națională nu înseamnă că elevul rămâne fără posibilitatea de a-și continua studiile.
În funcție de locurile disponibile și de opțiunile completate în fișa de înscriere, absolvenții pot fi repartizați la licee teoretice, tehnologice sau vocaționale unde mediile de admitere au fost mai mici în anii anteriori.
O altă opțiune este învățământul profesional și dual, care oferă pregătire practică și calificare într-o meserie căutată pe piața muncii.
Cum se calculează media de admitere
Conform Ordinului ministrului Educației nr. 6060/2025, media de admitere este reprezentată de media aritmetică a notelor obținute la Limba și literatura română și Matematică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.
De exemplu, un elev care obține nota 7,85 la Limba română și 8,90 la Matematică va avea media:
(7,85 + 8,90) ÷ 2 = 8,37
Aceasta este media cu care va participa la repartizarea computerizată.
Pentru absolvenții care au susținut și proba la Limba maternă există posibilitatea, în condițiile prevăzute de metodologie, de a solicita excluderea acestei note din calculul mediei generale.
Mai contează media claselor V-VIII?
Media generală din gimnaziu nu mai este inclusă în calculul mediei de admitere. Totuși, aceasta poate deveni criteriu de departajare atunci când doi sau mai mulți candidați au aceeași medie la Evaluarea Națională și concurează pentru ultimul loc disponibil la aceeași specializare.
În această situație, prioritate are elevul cu media generală mai mare în clasele V-VIII.
Cum are loc repartizarea computerizată
După afișarea rezultatelor finale și soluționarea contestațiilor, Ministerul Educației întocmește ierarhia candidaților la nivel județean și în municipiul București.
Ulterior, elevii completează fișele cu opțiunile privind liceele și specializările dorite. Repartizarea se realizează automat, în ordinea descrescătoare a mediilor, iar sistemul atribuie fiecărui candidat primul loc disponibil dintre opțiunile înscrise.
Din acest motiv, profesorii și reprezentanții inspectoratelor școlare recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni, în ordinea reală a preferințelor, pentru a crește șansele de repartizare în prima etapă.